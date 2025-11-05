Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 24 sa Düşük $ 1,18 $ 1,18 $ 1,18 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,17$ 1,17 $ 1,17 24 sa Yüksek $ 1,18$ 1,18 $ 1,18 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,2$ 1,2 $ 1,2 En Düşük Fiyat $ 1,16$ 1,16 $ 1,16 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,08 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%0,09 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,07 Fiyat Değişimi (7 G) -%1,07

Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) canlı fiyatı $1,17. WABASEURC, son 24 saat içinde en düşük $ 1,17 ve en yüksek $ 1,18 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WABASEURC için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,2, en düşük fiyatı ise $ 1,16 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WABASEURC son bir saatte +%0,08 değişim gösterdi, 24 saatte -%0,09 ve son 7 günde -%1,07 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wrapped Aave Base EURC (WABASEURC) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 106,68K$ 106,68K $ 106,68K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 106,68K$ 106,68K $ 106,68K Dolaşım Arzı 91,01K 91,01K 91,01K Toplam Arz 91.013,213005 91.013,213005 91.013,213005

Şu anki Wrapped Aave Base EURC piyasa değeri $ 106,68K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WABASEURC arzı 91,01K olup, toplam arzı 91013.213005. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 106,68K.