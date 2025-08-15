WABASUSDC Hakkında Daha Fazla Bilgi

WABASUSDC Fiyat Bilgileri

WABASUSDC Token Ekonomisi

WABASUSDC Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Wrapped Aave Base USDC Logosu

Wrapped Aave Base USDC Fiyatı (WABASUSDC)

Listelenmedi

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Canlı Fiyat Grafiği

$1,1
$1,1$1,1
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Fiyatı

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC), şu anda 1,1 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 7,18M USD piyasa değerine sahiptir. WABASUSDC / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped Aave Base USDC Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,04
Wrapped Aave Base USDC 24 saatlik fiyat değişimi
6,51M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WABASUSDC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WABASUSDC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Aave Base USDC / USD fiyat değişimi, $ +0,00044362.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Aave Base USDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Aave Base USDC / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Aave Base USDC / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00044362+%0,04
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Aave Base USDC fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,081
$ 1,081$ 1,081

$ 1,12
$ 1,12$ 1,12

$ 1,12
$ 1,12$ 1,12

-%0,06

+%0,04

--

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 7,18M
$ 7,18M$ 7,18M

--
----

6,51M
6,51M 6,51M

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Token Ekonomisi

Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WABASUSDC tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WABASUSDC Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WABASUSDC / VND
28.946,5
1 WABASUSDC / AUD
A$1,683
1 WABASUSDC / GBP
0,803
1 WABASUSDC / EUR
0,935
1 WABASUSDC / USD
$1,1
1 WABASUSDC / MYR
RM4,631
1 WABASUSDC / TRY
44,935
1 WABASUSDC / JPY
¥161,7
1 WABASUSDC / ARS
ARS$1.428,57
1 WABASUSDC / RUB
87,725
1 WABASUSDC / INR
96,481
1 WABASUSDC / IDR
Rp17.741,933
1 WABASUSDC / KRW
1.529,902
1 WABASUSDC / PHP
62,887
1 WABASUSDC / EGP
￡E.53,119
1 WABASUSDC / BRL
R$5,951
1 WABASUSDC / CAD
C$1,518
1 WABASUSDC / BDT
133,705
1 WABASUSDC / NGN
1.687,114
1 WABASUSDC / UAH
45,65
1 WABASUSDC / VES
Bs147,4
1 WABASUSDC / CLP
$1.061,5
1 WABASUSDC / PKR
Rs311,52
1 WABASUSDC / KZT
592,35
1 WABASUSDC / THB
฿35,695
1 WABASUSDC / TWD
NT$33,033
1 WABASUSDC / AED
د.إ4,037
1 WABASUSDC / CHF
Fr0,88
1 WABASUSDC / HKD
HK$8,624
1 WABASUSDC / AMD
֏421,608
1 WABASUSDC / MAD
.د.م9,9
1 WABASUSDC / MXN
$20,669
1 WABASUSDC / PLN
4,015
1 WABASUSDC / RON
лв4,774
1 WABASUSDC / SEK
kr10,538
1 WABASUSDC / BGN
лв1,837
1 WABASUSDC / HUF
Ft373,252
1 WABASUSDC / CZK
23,122
1 WABASUSDC / KWD
د.ك0,3355
1 WABASUSDC / ILS
3,718