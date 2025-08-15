Wrapped Aave Ethereum WETH Fiyatı (WAETHWETH)
Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH), şu anda 4 630,48 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 184,75M USD piyasa değerine sahiptir. WAETHWETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki WAETHWETH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WAETHWETH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Wrapped Aave Ethereum WETH / USD fiyat değişimi, $ -341,22352037152.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Aave Ethereum WETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Aave Ethereum WETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Aave Ethereum WETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -341,22352037152
|-6,86%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Wrapped Aave Ethereum WETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-0,40%
-6,86%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Wrapped Aave Ethereum WETH (WAETHWETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WAETHWETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 WAETHWETH / VND
₫121 851 081,2
|1 WAETHWETH / AUD
A$7 084,6344
|1 WAETHWETH / GBP
￡3 380,2504
|1 WAETHWETH / EUR
€3 935,908
|1 WAETHWETH / USD
$4 630,48
|1 WAETHWETH / MYR
RM19 494,3208
|1 WAETHWETH / TRY
₺189 155,108
|1 WAETHWETH / JPY
¥680 680,56
|1 WAETHWETH / ARS
ARS$6 013 604,376
|1 WAETHWETH / RUB
₽369 280,78
|1 WAETHWETH / INR
₹406 139,4008
|1 WAETHWETH / IDR
Rp74 685 150,8344
|1 WAETHWETH / KRW
₩6 440 164,1936
|1 WAETHWETH / PHP
₱264 724,5416
|1 WAETHWETH / EGP
￡E.223 605,8792
|1 WAETHWETH / BRL
R$25 050,8968
|1 WAETHWETH / CAD
C$6 390,0624
|1 WAETHWETH / BDT
৳562 834,844
|1 WAETHWETH / NGN
₦7 101 952,3952
|1 WAETHWETH / UAH
₴192 164,92
|1 WAETHWETH / VES
Bs620 484,32
|1 WAETHWETH / CLP
$4 468 413,2
|1 WAETHWETH / PKR
Rs1 311 351,936
|1 WAETHWETH / KZT
₸2 493 513,48
|1 WAETHWETH / THB
฿150 259,076
|1 WAETHWETH / TWD
NT$139 053,3144
|1 WAETHWETH / AED
د.إ16 993,8616
|1 WAETHWETH / CHF
Fr3 704,384
|1 WAETHWETH / HKD
HK$36 302,9632
|1 WAETHWETH / AMD
֏1 774 770,3744
|1 WAETHWETH / MAD
.د.م41 674,32
|1 WAETHWETH / MXN
$87 006,7192
|1 WAETHWETH / PLN
zł16 901,252
|1 WAETHWETH / RON
лв20 096,2832
|1 WAETHWETH / SEK
kr44 359,9984
|1 WAETHWETH / BGN
лв7 732,9016
|1 WAETHWETH / HUF
Ft1 571 214,4736
|1 WAETHWETH / CZK
Kč97 332,6896
|1 WAETHWETH / KWD
د.ك1 412,2964
|1 WAETHWETH / ILS
₪15 651,0224