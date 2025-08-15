WAGNOWSTETH Hakkında Daha Fazla Bilgi

WAGNOWSTETH Fiyat Bilgileri

WAGNOWSTETH Token Ekonomisi

WAGNOWSTETH Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Wrapped Aave Gnosis wstETH Logosu

Wrapped Aave Gnosis wstETH Fiyatı (WAGNOWSTETH)

Listelenmedi

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Canlı Fiyat Grafiği

$5.510,68
$5.510,68$5.510,68
-%3,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Fiyatı

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH), şu anda 5.511,78 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 13,08M USD piyasa değerine sahiptir. WAGNOWSTETH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped Aave Gnosis wstETH Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%3,16
Wrapped Aave Gnosis wstETH 24 saatlik fiyat değişimi
2,37K USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WAGNOWSTETH / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WAGNOWSTETH fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped Aave Gnosis wstETH / USD fiyat değişimi, $ -179,880486603941.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped Aave Gnosis wstETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped Aave Gnosis wstETH / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped Aave Gnosis wstETH / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -179,880486603941-%3,16
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped Aave Gnosis wstETH fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 5.404,27
$ 5.404,27$ 5.404,27

$ 5.756,34
$ 5.756,34$ 5.756,34

$ 5.767,83
$ 5.767,83$ 5.767,83

+%0,43

-%3,16

--

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 13,08M
$ 13,08M$ 13,08M

--
----

2,37K
2,37K 2,37K

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Token Ekonomisi

Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WAGNOWSTETH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wrapped Aave Gnosis wstETH (WAGNOWSTETH) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

WAGNOWSTETH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WAGNOWSTETH / VND
145.042.490,7
1 WAGNOWSTETH / AUD
A$8.433,0234
1 WAGNOWSTETH / GBP
4.023,5994
1 WAGNOWSTETH / EUR
4.685,013
1 WAGNOWSTETH / USD
$5.511,78
1 WAGNOWSTETH / MYR
RM23.204,5938
1 WAGNOWSTETH / TRY
225.156,213
1 WAGNOWSTETH / JPY
¥810.231,66
1 WAGNOWSTETH / ARS
ARS$7.158.148,686
1 WAGNOWSTETH / RUB
439.564,455
1 WAGNOWSTETH / INR
483.438,2238
1 WAGNOWSTETH / IDR
Rp88.899.664,9734
1 WAGNOWSTETH / KRW
7.665.893,8596
1 WAGNOWSTETH / PHP
315.108,4626
1 WAGNOWSTETH / EGP
￡E.266.163,8562
1 WAGNOWSTETH / BRL
R$29.818,7298
1 WAGNOWSTETH / CAD
C$7.606,2564
1 WAGNOWSTETH / BDT
669.956,859
1 WAGNOWSTETH / NGN
8.453.637,4572
1 WAGNOWSTETH / UAH
228.738,87
1 WAGNOWSTETH / VES
Bs738.578,52
1 WAGNOWSTETH / CLP
$5.318.867,7
1 WAGNOWSTETH / PKR
Rs1.560.936,096
1 WAGNOWSTETH / KZT
2.968.093,53
1 WAGNOWSTETH / THB
฿178.857,261
1 WAGNOWSTETH / TWD
NT$165.518,7534
1 WAGNOWSTETH / AED
د.إ20.228,2326
1 WAGNOWSTETH / CHF
Fr4.409,424
1 WAGNOWSTETH / HKD
HK$43.212,3552
1 WAGNOWSTETH / AMD
֏2.112.555,0384
1 WAGNOWSTETH / MAD
.د.م49.606,02
1 WAGNOWSTETH / MXN
$103.566,3462
1 WAGNOWSTETH / PLN
20.117,997
1 WAGNOWSTETH / RON
лв23.921,1252
1 WAGNOWSTETH / SEK
kr52.802,8524
1 WAGNOWSTETH / BGN
лв9.204,6726
1 WAGNOWSTETH / HUF
Ft1.870.257,1896
1 WAGNOWSTETH / CZK
115.857,6156
1 WAGNOWSTETH / KWD
د.ك1.681,0929
1 WAGNOWSTETH / ILS
18.629,8164