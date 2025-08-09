WAPE Hakkında Daha Fazla Bilgi

Wrapped ApeCoin Fiyatı (WAPE)

Listelenmedi

Wrapped ApeCoin (WAPE) Canlı Fiyat Grafiği

$0,641413
$0,641413$0,641413
+%7,201D
USD

Bugünkü Wrapped ApeCoin (WAPE) Fiyatı

Wrapped ApeCoin (WAPE), şu anda 0,641413 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. WAPE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Wrapped ApeCoin Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%7,27
Wrapped ApeCoin 24 saatlik fiyat değişimi
0,00 USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki WAPE / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, WAPE fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Wrapped ApeCoin (WAPE) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Wrapped ApeCoin / USD fiyat değişimi, $ +0,04344853.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped ApeCoin / USD fiyat değişimi, $ +0,0059403182.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped ApeCoin / USD fiyat değişimi, $ -0,0713958734.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped ApeCoin / USD fiyat değişimi, $ -0,0261383824222519.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,04344853+%7,27
30 Gün$ +0,0059403182+%0,93
60 Gün$ -0,0713958734-%11,13
90 Gün$ -0,0261383824222519-%3,91

Wrapped ApeCoin (WAPE) Fiyat Analizi

En güncel Wrapped ApeCoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,597227
$ 0,597227$ 0,597227

$ 0,641551
$ 0,641551$ 0,641551

$ 17,57
$ 17,57$ 17,57

+%1,67

+%7,27

+%14,80

Wrapped ApeCoin (WAPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

0,00
0,00 0,00

Wrapped ApeCoin (WAPE) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

WAPE Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 WAPE / VND
16.878,783095
1 WAPE / AUD
A$0,98136189
1 WAPE / GBP
0,47464562
1 WAPE / EUR
0,54520105
1 WAPE / USD
$0,641413
1 WAPE / MYR
RM2,71959112
1 WAPE / TRY
26,08626671
1 WAPE / JPY
¥94,287711
1 WAPE / ARS
ARS$843,95839714
1 WAPE / RUB
51,30662587
1 WAPE / INR
56,26474836
1 WAPE / IDR
Rp10.345,36951939
1 WAPE / KRW
890,84568744
1 WAPE / PHP
36,40018775
1 WAPE / EGP
￡E.31,13418702
1 WAPE / BRL
R$3,48287259
1 WAPE / CAD
C$0,87873581
1 WAPE / BDT
77,8675382
1 WAPE / NGN
982,25345407
1 WAPE / UAH
26,50959929
1 WAPE / VES
Bs82,100864
1 WAPE / CLP
$620,887784
1 WAPE / PKR
Rs181,85341376
1 WAPE / KZT
346,33094935
1 WAPE / THB
฿20,73046816
1 WAPE / TWD
NT$19,1782487
1 WAPE / AED
د.إ2,35398571
1 WAPE / CHF
Fr0,5131304
1 WAPE / HKD
HK$5,02867792
1 WAPE / MAD
.د.م5,79837352
1 WAPE / MXN
$11,91745354
1 WAPE / PLN
2,33474332
1 WAPE / RON
лв2,79014655
1 WAPE / SEK
kr6,13832241
1 WAPE / BGN
лв1,07115971
1 WAPE / HUF
Ft217,79178415
1 WAPE / CZK
13,45684474
1 WAPE / KWD
د.ك0,195630965
1 WAPE / ILS
2,20004659