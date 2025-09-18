Wrapped DOR (WDOR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00525803 $ 0,00525803 $ 0,00525803 24 sa Düşük $ 0,00874031 $ 0,00874031 $ 0,00874031 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00525803$ 0,00525803 $ 0,00525803 24 sa Yüksek $ 0,00874031$ 0,00874031 $ 0,00874031 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00874031$ 0,00874031 $ 0,00874031 En Düşük Fiyat $ 0,00292274$ 0,00292274 $ 0,00292274 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%4,17 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%49,68 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Wrapped DOR (WDOR) canlı fiyatı $0,00813964. WDOR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00525803 ve en yüksek $ 0,00874031 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WDOR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00874031, en düşük fiyatı ise $ 0,00292274 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WDOR son bir saatte -%4,17 değişim gösterdi, 24 saatte +%49,68 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wrapped DOR (WDOR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 172,56K$ 172,56K $ 172,56K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 172,56K$ 172,56K $ 172,56K Dolaşım Arzı 21,25M 21,25M 21,25M Toplam Arz 21.250.000,0 21.250.000,0 21.250.000,0

Şu anki Wrapped DOR piyasa değeri $ 172,56K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WDOR arzı 21,25M olup, toplam arzı 21250000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 172,56K.