WDOR Hakkında Daha Fazla Bilgi

WDOR Fiyat Bilgileri

WDOR Token Ekonomisi

WDOR Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Wrapped DOR Logosu

Wrapped DOR Fiyatı (WDOR)

Listelenmedi

1 WDOR / USD Canlı Fiyatı:

$0,00813964
$0,00813964$0,00813964
+%49,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Wrapped DOR (WDOR) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-18 23:57:29 (UTC+8)

Wrapped DOR (WDOR) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00525803
$ 0,00525803$ 0,00525803
24 sa Düşük
$ 0,00874031
$ 0,00874031$ 0,00874031
24 sa Yüksek

$ 0,00525803
$ 0,00525803$ 0,00525803

$ 0,00874031
$ 0,00874031$ 0,00874031

$ 0,00874031
$ 0,00874031$ 0,00874031

$ 0,00292274
$ 0,00292274$ 0,00292274

-%4,17

+%49,68

--

--

Wrapped DOR (WDOR) canlı fiyatı $0,00813964. WDOR, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00525803 ve en yüksek $ 0,00874031 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WDOR için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00874031, en düşük fiyatı ise $ 0,00292274 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WDOR son bir saatte -%4,17 değişim gösterdi, 24 saatte +%49,68 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wrapped DOR (WDOR) Piyasa Bilgileri

$ 172,56K
$ 172,56K$ 172,56K

--
----

$ 172,56K
$ 172,56K$ 172,56K

21,25M
21,25M 21,25M

21.250.000,0
21.250.000,0 21.250.000,0

Şu anki Wrapped DOR piyasa değeri $ 172,56K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WDOR arzı 21,25M olup, toplam arzı 21250000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 172,56K.

Wrapped DOR (WDOR) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Wrapped DOR / USD fiyat değişimi, $ +0,00270165.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped DOR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped DOR / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped DOR / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00270165+%49,68
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wrapped DOR (WDOR) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wrapped DOR Fiyat Tahmini (USD)

Wrapped DOR (WDOR) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Wrapped DOR (WDOR) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Wrapped DOR için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Wrapped DOR fiyat tahminini hemen kontrol edin!

WDOR Varlığından Yerel Para Birimlerine

Wrapped DOR (WDOR) Token Ekonomisi

Wrapped DOR (WDOR) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WDOR tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wrapped DOR (WDOR) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Wrapped DOR (WDOR) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı WDOR fiyatı, 0,00813964 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
WDOR / USD güncel fiyatı nedir?
WDOR / USD güncel fiyatı $ 0,00813964. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Wrapped DOR varlığının piyasa değeri nedir?
WDOR piyasa değeri $ 172,56K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki WDOR arzı nedir?
Dolaşımdaki WDOR arzı, 21,25M USD.
WDOR için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
WDOR, ATH fiyatı olan 0,00874031 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük WDOR fiyatı (ATL) nedir?
WDOR, ATL fiyatı olan 0,00292274 USD değerine düştü.
WDOR işlem hacmi nedir?
WDOR için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
WDOR bu yıl daha da yükselir mi?
WDOR piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için WDOR fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-18 23:57:29 (UTC+8)

Wrapped DOR (WDOR) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-18 11:44:00Sektör Haberleri
Fed faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü, altcoinler geniş çapta yükseldi, APX 24 saatte %309'dan fazla artış gösterdi
09-18 03:09:00Sektör Haberleri
Veri: Bugün Bitcoin, 29.685 BTC'nin birikim adreslerine akmasıyla 2025'in ikinci en büyük günlük girişini kaydetti
09-16 14:49:00Sektör Haberleri
Dün, ABD Ethereum spot ETF'leri 359 milyon dolar net giriş görürken, Bitcoin spot ETF'leri 259 milyon dolar net giriş kaydetti
09-16 14:26:00Sektör Haberleri
Base ekosistem tokenleri genel olarak yükseldi, "Base'in token ihracını araştırması" haberinin etkisiyle
09-15 18:21:00Sektör Haberleri
Altcoinler Tüm Piyasada Düşüyor, HIFI 24 Saatte %47'den Fazla Değer Kaybetti
09-15 15:08:00Sektör Haberleri
24 Saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: SOL 30,4 Milyon Dolar Net Giriş, PUMP 10,6 Milyon Dolar Net Giriş

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.