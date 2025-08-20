Wrapped Elephant (WELEPHANT) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00486707 $ 0,00486707 $ 0,00486707 24 sa Düşük $ 0,00522268 $ 0,00522268 $ 0,00522268 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00486707$ 0,00486707 $ 0,00486707 24 sa Yüksek $ 0,00522268$ 0,00522268 $ 0,00522268 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00546439$ 0,00546439 $ 0,00546439 En Düşük Fiyat $ 0,00482789$ 0,00482789 $ 0,00482789 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,60 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,31 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Wrapped Elephant (WELEPHANT) canlı fiyatı $0,00504184. WELEPHANT, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00486707 ve en yüksek $ 0,00522268 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WELEPHANT için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00546439, en düşük fiyatı ise $ 0,00482789 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WELEPHANT son bir saatte +%2,60 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,31 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wrapped Elephant (WELEPHANT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 146,20K$ 146,20K $ 146,20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 146,20K$ 146,20K $ 146,20K Dolaşım Arzı 29,00M 29,00M 29,00M Toplam Arz 29.000.653,20294478 29.000.653,20294478 29.000.653,20294478

Şu anki Wrapped Elephant piyasa değeri $ 146,20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WELEPHANT arzı 29,00M olup, toplam arzı 29000653.20294478. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 146,20K.