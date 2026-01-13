Bugünkü Wrapped Paxeer Fiyatı

Bugünkü Wrapped Paxeer (WPAX) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 71,73 değişim gösterdi. Mevcut WPAX / USD dönüşüm oranı WPAX başına $ 0 şeklindedir.

Wrapped Paxeer, şu anda piyasa değeri açısından $ 3.215,92 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,90M WPAX şeklindedir. Son 24 saat içinde WPAX, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, WPAX, son bir saatte -%3,31 ve son 7 günde -%97,37 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Wrapped Paxeer (WPAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,22K$ 3,22K $ 3,22K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,22K$ 3,22K $ 3,22K Dolaşım Arzı 999,90M 999,90M 999,90M Toplam Arz 999.902.440,801998 999.902.440,801998 999.902.440,801998

