Wrapped Peaq (WPEAQ) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,058943 $ 0,058943 $ 0,058943 24 sa Düşük $ 0,060839 $ 0,060839 $ 0,060839 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,058943$ 0,058943 $ 0,058943 24 sa Yüksek $ 0,060839$ 0,060839 $ 0,060839 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,070036$ 0,070036 $ 0,070036 En Düşük Fiyat $ 0,058943$ 0,058943 $ 0,058943 Fiyat Değişimi (1 Sa) -- Fiyat Değişimi (1 Gün) +%2,28 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Wrapped Peaq (WPEAQ) canlı fiyatı $0,060289. WPEAQ, son 24 saat içinde en düşük $ 0,058943 ve en yüksek $ 0,060839 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WPEAQ için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,070036, en düşük fiyatı ise $ 0,058943 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WPEAQ son bir saatte -- değişim gösterdi, 24 saatte +%2,28 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wrapped Peaq (WPEAQ) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 917,94K$ 917,94K $ 917,94K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 917,94K$ 917,94K $ 917,94K Dolaşım Arzı 15,23M 15,23M 15,23M Toplam Arz 15.225.849,64633153 15.225.849,64633153 15.225.849,64633153

Şu anki Wrapped Peaq piyasa değeri $ 917,94K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WPEAQ arzı 15,23M olup, toplam arzı 15225849.64633153. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 917,94K.