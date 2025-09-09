WSOMI Hakkında Daha Fazla Bilgi

WSOMI Fiyat Bilgileri

WSOMI Token Ekonomisi

WSOMI Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Wrapped SOMI Logosu

Wrapped SOMI Fiyatı (WSOMI)

Listelenmedi

1 WSOMI / USD Canlı Fiyatı:

$1,47
$1,47$1,47
-%9,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Wrapped SOMI (WSOMI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-09 09:33:49 (UTC+8)

Wrapped SOMI (WSOMI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 1,42
$ 1,42$ 1,42
24 sa Düşük
$ 1,81
$ 1,81$ 1,81
24 sa Yüksek

$ 1,42
$ 1,42$ 1,42

$ 1,81
$ 1,81$ 1,81

$ 1,81
$ 1,81$ 1,81

$ 1,42
$ 1,42$ 1,42

-%0,09

-%9,68

--

--

Wrapped SOMI (WSOMI) canlı fiyatı $1,47. WSOMI, son 24 saat içinde en düşük $ 1,42 ve en yüksek $ 1,81 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WSOMI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,81, en düşük fiyatı ise $ 1,42 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WSOMI son bir saatte -%0,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,68 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wrapped SOMI (WSOMI) Piyasa Bilgileri

$ 1,24M
$ 1,24M$ 1,24M

--
----

$ 1,24M
$ 1,24M$ 1,24M

837,50K
837,50K 837,50K

837.498,5679966145
837.498,5679966145 837.498,5679966145

Şu anki Wrapped SOMI piyasa değeri $ 1,24M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WSOMI arzı 837,50K olup, toplam arzı 837498.5679966145. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,24M.

Wrapped SOMI (WSOMI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Wrapped SOMI / USD fiyat değişimi, $ -0,158148620325021.
Son 30 gün içerisinde, Wrapped SOMI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Wrapped SOMI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Wrapped SOMI / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,158148620325021-%9,68
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Wrapped SOMI (WSOMI) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Wrapped SOMI Fiyat Tahmini (USD)

Wrapped SOMI (WSOMI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Wrapped SOMI (WSOMI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Wrapped SOMI için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Wrapped SOMI fiyat tahminini hemen kontrol edin!

WSOMI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Wrapped SOMI (WSOMI) Token Ekonomisi

Wrapped SOMI (WSOMI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. WSOMI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Wrapped SOMI (WSOMI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Wrapped SOMI (WSOMI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı WSOMI fiyatı, 1,47 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
WSOMI / USD güncel fiyatı nedir?
WSOMI / USD güncel fiyatı $ 1,47. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Wrapped SOMI varlığının piyasa değeri nedir?
WSOMI piyasa değeri $ 1,24M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki WSOMI arzı nedir?
Dolaşımdaki WSOMI arzı, 837,50K USD.
WSOMI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
WSOMI, ATH fiyatı olan 1,81 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük WSOMI fiyatı (ATL) nedir?
WSOMI, ATL fiyatı olan 1,42 USD değerine düştü.
WSOMI işlem hacmi nedir?
WSOMI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
WSOMI bu yıl daha da yükselir mi?
WSOMI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için WSOMI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-09 09:33:49 (UTC+8)

Wrapped SOMI (WSOMI) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-08 12:35:00Sektör Haberleri
Kripto Piyasası Hafif Toparlanma Görüyor, Altcoin Piyasası Genel Olarak Isınıyor
09-08 03:06:00Sektör Haberleri
Bitcoin'in Likit Olmayan Arzı 14.3 Milyon Coin'i Aşarak Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-07 17:07:00Sektör Haberleri
24 saatlik Spot Sermaye Giriş/Çıkış Sıralaması: WLFI 28,61 milyon $ net girişle, BNB 12,8 milyon $ net girişle
09-07 12:25:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası son 24 saatte hafif düşüş yaşadı, toplam piyasa değeri 3.891 trilyon dolara geriledi
09-06 19:11:00Zincir Üstü Veriler
美國現貨以太坊ETF本週凈流出7.876億美元
09-06 06:54:00Sektör Haberleri
Ethena Vakfı Yeni 310 Milyon Dolarlık Geri Alım Programını Başlattı

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.