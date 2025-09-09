Wrapped SOMI (WSOMI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 1,42 $ 1,42 $ 1,42 24 sa Düşük $ 1,81 $ 1,81 $ 1,81 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 1,42$ 1,42 $ 1,42 24 sa Yüksek $ 1,81$ 1,81 $ 1,81 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,81$ 1,81 $ 1,81 En Düşük Fiyat $ 1,42$ 1,42 $ 1,42 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,09 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%9,68 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Wrapped SOMI (WSOMI) canlı fiyatı $1,47. WSOMI, son 24 saat içinde en düşük $ 1,42 ve en yüksek $ 1,81 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. WSOMI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,81, en düşük fiyatı ise $ 1,42 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, WSOMI son bir saatte -%0,09 değişim gösterdi, 24 saatte -%9,68 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Wrapped SOMI (WSOMI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,24M$ 1,24M $ 1,24M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,24M$ 1,24M $ 1,24M Dolaşım Arzı 837,50K 837,50K 837,50K Toplam Arz 837.498,5679966145 837.498,5679966145 837.498,5679966145

Şu anki Wrapped SOMI piyasa değeri $ 1,24M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki WSOMI arzı 837,50K olup, toplam arzı 837498.5679966145. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,24M.