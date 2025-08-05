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Yuro 2024 Fiyatı (YURO)

Listelenmedi

Yuro 2024 (YURO) Canlı Fiyat Grafiği

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%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Yuro 2024 (YURO) Fiyatı

Yuro 2024 (YURO), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 7,42K USD piyasa değerine sahiptir. YURO / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Yuro 2024 Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
--
Yuro 2024 24 saatlik fiyat değişimi
985,95M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Yuro 2024 (YURO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Yuro 2024 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Yuro 2024 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Yuro 2024 / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Yuro 2024 / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0--
30 Gün$ 0+%13,49
60 Gün$ 0-%0,27
90 Gün$ 0--

Yuro 2024 (YURO) Fiyat Analizi

En güncel Yuro 2024 fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00686323
$ 0,00686323$ 0,00686323

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-%3,92

Yuro 2024 (YURO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 7,42K
$ 7,42K$ 7,42K

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985,95M
985,95M 985,95M

Yuro 2024 (YURO) Nedir?

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Yuro 2024 (YURO) Kaynağı

Resmi Websitesi

Yuro 2024 (YURO) Token Ekonomisi

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YURO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 YURO / VND
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1 YURO / AUD
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1 YURO / GBP
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1 YURO / EUR
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1 YURO / USD
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1 YURO / MYR
RM--
1 YURO / TRY
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1 YURO / JPY
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1 YURO / ARS
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1 YURO / RUB
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1 YURO / INR
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1 YURO / IDR
Rp--
1 YURO / KRW
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1 YURO / PHP
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1 YURO / EGP
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1 YURO / BRL
R$--
1 YURO / CAD
C$--
1 YURO / BDT
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1 YURO / NGN
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1 YURO / UAH
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1 YURO / VES
Bs--
1 YURO / CLP
$--
1 YURO / PKR
Rs--
1 YURO / KZT
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1 YURO / THB
฿--
1 YURO / TWD
NT$--
1 YURO / AED
د.إ--
1 YURO / CHF
Fr--
1 YURO / HKD
HK$--
1 YURO / MAD
.د.م--
1 YURO / MXN
$--
1 YURO / PLN
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1 YURO / RON
лв--
1 YURO / SEK
kr--
1 YURO / BGN
лв--
1 YURO / HUF
Ft--
1 YURO / CZK
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1 YURO / KWD
د.ك--
1 YURO / ILS
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