ZEKTA (ZEKTA) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00002229 $ 0,00002229 $ 0,00002229 24 sa Düşük $ 0,00003935 $ 0,00003935 $ 0,00003935 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00002229$ 0,00002229 $ 0,00002229 24 sa Yüksek $ 0,00003935$ 0,00003935 $ 0,00003935 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00107576$ 0,00107576 $ 0,00107576 En Düşük Fiyat $ 0,00002211$ 0,00002211 $ 0,00002211 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,35 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%14,48 Fiyat Değişimi (7 G) -%94,99 Fiyat Değişimi (7 G) -%94,99

ZEKTA (ZEKTA) canlı fiyatı $0,00002743. ZEKTA, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00002229 ve en yüksek $ 0,00003935 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. ZEKTA için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00107576, en düşük fiyatı ise $ 0,00002211 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, ZEKTA son bir saatte -%2,35 değişim gösterdi, 24 saatte -%14,48 ve son 7 günde -%94,99 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

ZEKTA (ZEKTA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 27,62K$ 27,62K $ 27,62K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 27,62K$ 27,62K $ 27,62K Dolaşım Arzı 999,93M 999,93M 999,93M Toplam Arz 999.932.390,942671 999.932.390,942671 999.932.390,942671

Şu anki ZEKTA piyasa değeri $ 27,62K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ZEKTA arzı 999,93M olup, toplam arzı 999932390.942671. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 27,62K.