ZTX (ZTX) Nedir?

ZTX is the Web3 metaverse platform backed by Jump Crypto and ZEPETO, which is the largest metaverse platform in Asia. ZTX aims to offer virtual social networking venues for avatars in addition to diverse add-on offerings such as portal games.

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ZTX (ZTX) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

ZTX (ZTX) Token Ekonomisi

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