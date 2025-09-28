Panduan Lengkap untuk Operasi Grafik Candlestick Futures MEXC: Penjelasan Pemasangan Order, Pembalikan, dan TP/SL





Dalam perdagangan futures mata uang kripto, peluang sering kali muncul dan menghilang dengan cepat. Banyak investor berharap dapat membuka atau menutup posisi langsung pada grafik candlestick sambil menganalisis pergerakan harga untuk menangkap fluktuasi pasar. Untuk memenuhi kebutuhan ini, Futures MEXC kini mendukung perdagangan langsung dari grafik candlestick. Artikel ini akan memandu Anda melalui prosesnya. Saat ini, perdagangan grafik candlestick hanya didukung pada versi web. Artikel ini menggunakan antarmuka web Futures USDT-M sebagai demonstrasi.









Grafik candlestick, yang juga disebut grafik K-line, adalah salah satu jenis grafik yang paling umum dalam perdagangan finansial. Setiap grafik candlestick mencakup empat titik data utama: pembukaan, penutupan, high, dan low yang secara visual memperlihatkan fluktuasi harga selama periode tertentu.





Manfaat Memahami Grafik Candlestick:





Wawasan pasar visual: Bentuk candle merah/hijau dan panjang wick membantu menilai tingkat bullish atau bearish pasar dengan cepat.

Identifikasi tren: Pola candle beruntun membantu pedagang mengenali tren naik, turun, atau sideways.

Dukungan keputusan perdagangan: Jika dikombinasikan dengan volume dan indikator teknis, grafik candlestick dapat memberi sinyal terkait saat harus membeli, menjual, atau menahan.

Peringatan risiko: Pola pembalikan tertentu (misalnya, hammer, engulfing) menunjukkan potensi pembalikan pasar, sehingga membantu menghindari kerugian.





Memahami grafik Candlestick membantu pengguna mengamati tren harga secara lebih efektif serta meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi strategi perdagangan.













⊕ akan muncul di sisi kanan. Klik ⊕ untuk membuka kotak input limit buy/sell. Masukkan kuantitas, lalu klik ikon Limit Buy/Sell yang sesuai di sisi kiri untuk memasang limit order Pada halaman perdagangan Futures, arahkan kursor mouse Anda ke grafik candlestick, lalu ikonakan muncul di sisi kanan. Klikuntuk membuka kotak input limit buy/sell. Masukkan kuantitas, lalu klik ikonyang sesuai di sisi kiri untuk memasang. Catatan: Order dari grafik candlestick saat ini tidak mendukung pemilihan atau penyesuaian mode margin atau leverage. Anda harus mengaturnya di bagian order utama terlebih dahulu.





Jika harga limit order berada di bawah harga pasar saat ini, maka posisi long akan dibuka, lalu ditampilkan dengan ikon limit-buy berwarna hijau pada grafik candlestick. Jika harga limit order berada di atas harga pasar saat ini, maka posisi short akan dibuka, lalu ditampilkan dengan ikon limit-sell berwarna merah pada grafik candlestick.





Klik ikon ▼ di atas kotak input kuantitas untuk mengatur unit kontrak.









Limit order yang telah dipasang akan muncul pada grafik candlestick. Arahkan kursor ke order untuk melihat Klik untuk mengubah order. Klik ikon limit order untuk membuka kotak input Edit Limit Order, lalu masukkan harga dan kuantitas baru untuk memperbarui order.





Anda juga dapat mengklik dan menyeret ikon limit order ke atas atau ke bawah untuk menyesuaikan harga. Catatan: Tindakan menyeret hanya mengubah harga. Kuantitas tidak dapat diubah dengan cara ini.













Pada grafik candlestick, setiap ikon limit order memiliki tombol X di sisi paling kanan. Saat Anda mengarahkan kursor ke X tersebut, teks Batalkan Order akan muncul. Klik X untuk membatalkan order.

















Jika order Anda telah terisi, posisi Anda akan ditampilkan pada grafik candlestick. Arahkan kursor ke ikon ↑↓ di sisi kanan posisi Anda, lalu Anda akan melihat teks Balikkan Posisi. Kemudian, klik ikon ↑↓ untuk mengeksekusi pembalikan posisi.





Pembalikan posisi berarti sistem akan menutup posisi Anda saat ini pada harga pasar sekaligus membuka posisi berlawanan dengan ukuran yang sama pada harga pasar. Harap diperhatikan: Karena faktor-faktor seperti ketersediaan margin, kondisi pasar, dan risiko, operasi ini mungkin tidak selalu berhasil.













Arahkan kursor ke tombol Tutup Long/Short di sisi kanan ikon posisi Anda pada grafik candlestick. Anda akan melihat opsi Market Close Position (Tutup Posisi dengan Harga Pasar).Klik tombol Tutup Long/Short untuk segera menutup posisi Anda pada harga pasar saat ini.





















Arahkan kursor ke tombol Tutup Long/Short di sisi kanan ikon posisi terbuka Anda pada grafik candlestick. Di sisi kanan, Anda akan melihat dua ikon: TP dan SL. Arahkan kursor ke ikon TP untuk menampilkan pesan "Seret atau klik untuk mengatur posisi TP".Demikian pula, mengarahkan kursor ke ikon SL akan menampilkan "Seret atau klik untuk mengatur posisi SL".









Kita akan menggunakan TP posisi short sebagai contoh untuk tujuan demonstrasi.





Tekan dan tahan tombol TP, lalu seret ke bawah. Saat menyeret, jumlah laba Anda akan diperbarui secara aktual di sisi kanan. Lepaskan mouse pada harga take-profit yang diinginkan, lalu jendela Harga Pasar TP/SL akan muncul. Klik Konfirmasi untuk menyelesaikan pengaturan. Hal yang sama berlaku untuk SL.





Jika Anda tidak ingin menggunakan metode seret dan taruh, Anda cukup mengklik tombol TP atau SL. Tindakan ini akan membuka jendela TP/SL Harga Pasar, lalu Anda dapat memasukkan harga take-profit atau stop-loss ideal Anda secara manual. Klik Konfirmasi untuk menyimpan pengaturan.













TP/SL order Klik untuk mengubah order. Jika diklik, jendela TP/SL Harga Pasar akan terbuka, lalu Anda dapat menyesuaikan harga TP/SL. Klik Konfirmasi untuk menyimpan perubahan. Setelah mengatur, ikon yang sesuai akan muncul pada grafik candlestick di level harga yang Anda pilih. Arahkan kursor ke ikon TP/SL, lalu Anda akan melihat perintah. Jika diklik, jendelaakan terbuka, lalu Anda dapat menyesuaikan harga TP/SL. Klikuntuk menyimpan perubahan.









Anda juga dapat mengedit TP/SL order dengan menyeret.





Arahkan kursor ke ikon TP atau SL, lalu klik dan tahan ikon tersebut untuk menyeretnya ke atas atau ke bawah ke level harga baru. Saat Anda melepaskan mouse pada harga yang diinginkan, jendela dengan harga yang diperbarui akan muncul. Klik Konfirmasi untuk menyimpan perubahan.













Arahkan kursor ke ikon X di samping penanda TP/SL. Sebuah tooltip akan muncul yang mengatakan Batalkan Order. Klik X untuk membatalkan pengaturan TP/SL.









Berdagang secara langsung pada grafik candlestick memungkinkan pengguna untuk mengamati perubahan posisi dan harga pasar terkini secara lebih intuitif, menyesuaikan posisi secara fleksibel, dan mengembangkan strategi perdagangan. Hal ini juga membuat pengoperasian lebih mudah, sehingga membantu pengguna merespons secara efektif kondisi pasar yang bergerak cepat. Dibandingkan dengan area pemasangan order, fungsionalitas grafik candlestick relatif terbatas. Untuk strategi perdagangan yang lebih kompleks, pengguna masih perlu beroperasi dalam area pemasangan order.









Di MEXC, ada dua skenario untuk penggunaan fungsi TP/SL: sebelum memiliki posisi dan saat memiliki posisi.





TP/SL Sebelum Memiliki Posisi: Skenario ini memungkinkan Anda untuk mengatur order penutupan terlebih dahulu dengan syarat pemicu (seperti Yield atau PNL). Ketika Harga Terakhir, Harga Wajar, atau Harga Indeks mencapai harga pemicu yang telah ditetapkan, sistem akan menutup posisi pada harga pasar yang optimal berdasarkan harga pemicu dan kuantitas yang telah ditetapkan, sehingga mencapai take-profit atau stop-loss. Hal ini memungkinkan pengguna untuk otomatis mengamankan laba yang diinginkan atau menghindari kerugian yang tidak perlu.





TP/SL Saat Memiliki Posisi: Skenario ini mengacu pada pengaturan TP/SL Harga Pasar secara langsung dengan menggunakan Seluruh Posisi atau Sebagian Posisi (situs web). Pengguna dapat menentukan syarat pemicu terlebih dahulu (seperti Yield, PNL, atau USDT). Ketika Harga Terakhir, Harga Wajar, atau Harga Indeks mencapai harga yang ditetapkan, sistem akan menutup posisi pada harga pasar yang optimal berdasarkan harga dan kuantitas yang telah ditetapkan.





MEXC juga telah menghadirkan Pembalikan Take-profit dan Pembalikan Stop-loss dalam perdagangan Futures untuk membantu pengguna MEXC memanfaatkan pergerakan pasar dua arah guna memaksimalkan keuntungan.













TP/SL adalah pengaturan take-profit (TP) dan stop-loss (SL) terlebih dahulu untuk posisi yang akan dibuka. Pengguna dapat mengatur TP/SL saat membuka posisi. Kemudian, Anda dapat memilih Harga Terakhir, Wajar, atau Indeks sebagai pemicu TP/SL. Ketika order dieksekusi (sepenuhnya atau sebagian) pada harga limit atau pasar, sistem akan segera memasang TP/SL order berdasarkan harga pemicu yang telah ditetapkan.





Pengguna dapat memilih dari tiga mode pengaturan: USDT (Harga Pemicu), Yield, atau PNL. Misalnya, jika Anda memilih Yield, harga pemicu dan estimasi PNL dihitung berdasarkan tingkat yang dipilih.





Catatan Penting: Sistem ini memungkinkan TP/SL diatur berdasarkan Yield atau PNL, tetapi nilainya hanyalah referensi. Biaya transaksi, perubahan harga masuk rata-rata, dan harga aktual yang dieksekusi akan memengaruhi yield dan PNL yang sebenarnya. Penambahan posisi akan mengubah harga masuk rata-rata, tetapi harga pemicu TP/SL ditetapkan pada saat pembuatan dan tidak akan disesuaikan secara otomatis.









Strategi Perdagangan dengan Leverage & Manajemen Risiko Pengingat Risiko: Perdagangan futures merupakan investasi berisiko tinggi. Investor harus sepenuhnya memahami risikonya dan berdagang dengan hati-hati. Untuk mengetahui selengkapnya tentang risiko perdagangan dengan leverage tinggi, lihat "".





Penafian: Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan nasihat tentang investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau layanan terkait lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menawarkan informasi ini hanya sebagai referensi dan tidak memberikan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.



