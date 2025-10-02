Jangan Lewatkan Peluang Perdagangan: Tangkap Volatilitas Pasar dengan Chase Order Futures MEXC





Futures MEXC Volatilitas tinggi telah lama menjadi salah satu ciri khas pasar mata uang kripto dan tetap menjadi faktor penting yang menarik banyak partisipan. Dalam kondisi yang bergerak cepat seperti itu, kemampuan untuk mengidentifikasi dan bertindak atas peluang masuk menjadi sangat penting. Namun, pedagang sering kali melewatkan momen ini karena keraguan, penilaian waktu yang tidak akurat, atau laju fluktuasi pasar semata. Fungsi chase orderdirancang dengan mempertimbangkan tantangan ini dengan menyediakan mekanisme yang otomatis menyesuaikan order sejalan dengan pergerakan pasar demi membantu partisipan merespons volatilitas secara lebih efektif dan menangkap peluang saat peluang tersebut muncul.









Fungsi chase order mengirimkan kembali limit order pada harga pasar terbaik saat ini. Secara khusus, saat pengguna mengaktifkan chase order Futures MEXC, limit order lama yang jauh dari buku order akan segera disesuaikan ke harga bid atau ask terbaik, tetapi tetap menjadi limit order di buku order. Order ini memungkinkan pedagang untuk menangkap peluang selama perubahan harga yang cepat tanpa harus menggunakan market order yang biasanya menimbulkan biaya lebih tinggi.





BTCUSDT BTCUSDT Misalnya, Alice memasang limit buy order untuk Futures Perpetualpada harga 100.000 USDT. Setelah beberapa waktu, harga pasar belum mencapai level ordernya dan dia memperkirakan bahwaakan terus naik. Saat ini, bid terbaik adalah 115.999 USDT dan ask terbaik adalah 116.000 USDT. Ketika Alice menggunakan fungsi chase order, sistem segera mengirimkan ulang ordernya pada 115.999 USDT, sehingga sangat meningkatkan kemungkinan eksekusi. Sebaliknya, Cindy memiliki limit sell order pada 120.000 USDT dan ingin mempercepat eksekusi. Dengan menggunakan fungsi chase order, ordernya dikirim ulang pada harga ask terbaik.





mode hedging Penting untuk diperhatikan bahwa fungsi chase order Futures MEXC saat ini hanya didukung dalam. Saat mengirim ulang order posisi long menggunakan fitur ini, pengguna harus memastikan bahwa akun futures mereka memiliki margin yang cukup untuk menghindari kegagalan order.













Untuk meningkatkan efisiensi perdagangan, MEXC menghadirkan fungsi chase order untuk mengatasi masalah limit order yang tidak terisi dalam jangka waktu lama.





Dalam kebanyakan kasus, pengguna perlu membatalkan order lama, lalu membuat order baru secara manual untuk memperbarui harga order agar sesuai dengan harga pasar terkini. Dengan fungsi chase order, pengguna dapat mencapainya dalam satu klik: sistem mengirimkan ulang order sebagai limit order baru pada harga pasar terbaik saat ini. Kuantitas order tetap tidak berubah dan jenis order masih diperlakukan sebagai order Maker, sehingga tidak ada biaya tambahan yang dikenakan.





Dengan menyederhanakan proses dan meningkatkan kemungkinan eksekusi order, fungsi chase order meningkatkan efisiensi perdagangan secara keseluruhan.









futures perpetual USDT-M Untuk tujuan demonstrasi, kami akan menggunakan pasangan perdagangansebagai contoh.









Buka situs web resmi MEXC, lalu masuk ke akun Anda. Dalam Futures, pilih Futures Perpetual USDT-M untuk masuk ke halaman perdagangan. Pada panel pemasangan order di sisi kanan, buat limit order.









Gulir ke bawah halaman, lalu temukan limit order Anda dalam Order Terbuka. Klik tombol Chase.









Jika opsi Konfirmasi Pemasangan Order diaktifkan di Preferensi, langkah mengklik Chase akan memicu jendela Konfirmasi Chase Order. Anda dapat mengonfirmasi order dua kali lalu mengklik OKE untuk menyelesaikan tindakan.





Jika opsi Konfirmasi Pemasangan Order dinonaktifkan di Preferensi, langkah mengklik Chase akan segera menyelesaikan tindakan.









Setelah order lulus pemeriksaan validitas, limit risiko, saldo, dan risiko likuidasi order, chase order akan berhasil dipasang. Limit order asli Anda akan dikirim ulang pada harga bid atau ask terbaik saat ini di pihak Anda. Setelah dieksekusi, limit order yang terisi akan muncul dalam Posisi Terbuka.





Jika salah satu pemeriksaan gagal, chase order tidak akan dipasang, lalu sistem akan menampilkan alasan kegagalannya.













1) Buka Aplikasi MEXC, lalu masuk ke akun Anda. Ketuk tombol Berdagang di bagian bawah beranda.

2) Pada halaman perdagangan, pilih Futures di bagian atas untuk beralih ke antarmuka perdagangan Futures.

3) Buat limit order.

4) Gulir ke bawah ke Order Terbuka untuk melihat limit order Anda, lalu ketuk Chase.

5) Ketuk Konfirmasi.

6) Setelah order lulus pemeriksaan validitas, limit risiko, saldo, dan risiko likuidasi order, chase order akan berhasil dipasang. Limit order asli Anda akan dikirim ulang pada harga bid atau ask terbaik saat ini di pihak Anda. Setelah dieksekusi, limit order yang terisi akan muncul dalam Posisi.





Jika salah satu pemeriksaan gagal, chase order tidak akan dipasang, lalu sistem akan menampilkan alasan kegagalannya.









https://www.mexc.com/id-ID/futures/BTC_USDT *BTN-Jelajahi Perdagangan Futures MEXC&BTNURL=









ETHUSDT Sementara volatilitas tinggi pasar futures mata uang kripto menciptakan banyak peluang perdagangan, dapat diamati bahwa dalam jangka waktu yang lebih panjang, sebagian besar mata uang kripto sebenarnya bergerak dalam rentang harga yang ditentukan sekitar 80% dari waktu. Misalnya, grafik di bawah menunjukkan fluktuasi harga Futures Perpetualdalam rentang tersebut.









Hal ini menciptakan peluang untuk perdagangan grid futures.









Perdagangan grid adalah strategi perdagangan kuantitatif yang bersifat otomatis. Cara kerjanya adalah dengan memasang sejumlah order beli dan jual yang berjarak sama dalam rentang harga yang ditentukan, sehingga menciptakan sebuah "grid". Seiring harga bergerak di dalam rentang ini, sistem otomatis membeli pada harga rendah dan menjual pada harga tinggi untuk meraih laba dari setiap fluktuasi harga kecil.





Sederhananya, perdagangan grid tidak bergantung pada prediksi arah pasar. Sebaliknya, perdagangan ini meraih laba dari volatilitas harga itu sendiri. Selama pasar berfluktuasi, baik dalam kondisi bullish, bearish, atau sideways, ada potensi untuk mendapatkan imbal hasil.









Futures Saham MEXC menawarkan cara baru untuk memperdagangkan ekuitas AS menggunakan mata uang kripto. Investor dapat berpartisipasi dalam pergerakan harga saham tanpa memiliki saham dasarnya atau mengelola akun broker. Dengan menggunakan mata uang kripto sebagai margin, pedagang dapat memperoleh keuntungan dari fluktuasi harga saham dengan leverage dan opsi perdagangan yang fleksibel.





ChainCatcher Melalui Futures Saham MEXC, pengguna dapat dengan mudah memperdagangkan lusinan ekuitas berperingkat investasi tanpa memerlukan akun broker tradisional. Platform ini juga menawarkan salah satu biaya terendah di industri bersama dengan pengalaman perdagangan yang efisien. Menurut laporan, kedalaman perdagangan Futures Saham MEXC sudah memimpin industri dengan jarak yang lebar, sehingga memastikan kinerja harga yang lebih lancar bahkan dalam kondisi pasar yang ekstrem dan membantu mengurangi risiko likuidasi yang tidak terduga.





