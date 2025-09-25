Panduan Pemula: Cara Mengekspor Data Riwayat Posisi Futures untuk Meningkatkan Kinerja Perdagangan

Dalam perdagangan futures, menguasai dan menganalisis data perdagangan lampau Anda adalah langkah pertama untuk menjadi pedagang yang lebih berpengalaman. Fitur ekspor data Riwayat Posisi Futures MEXC yang baru diluncurkan memberi pedagang mata uang kripto cara yang lebih efisien untuk meninjau strategi lampau dan memperkuat manajemen risiko.





Data Riwayat Posisi Futures adalah catatan posisi lampau pedagang dalam perdagangan futures. Data ini biasanya mencakup informasi seperti waktu perdagangan, harga masuk rata-rata, harga penutupan rata-rata, arah posisi (long atau short), ukuran posisi, mode margin, PNL terealisasi, dan status posisi.













Mengekspor data riwayat posisi futures memungkinkan pencatatan lengkap atas harga masuk, harga keluar, arah, PNL, dan stempel waktu setiap perdagangan, sehingga membentuk trajektori perdagangan yang dapat dilacak. Dengan menganalisis kinerja posisi dalam berbagai kondisi pasar, seperti pasar bullish, pasar bearish, dan periode sideways, pedagang dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dalam strategi mereka secara akurat. Misalnya, mereka mungkin menemukan masalah seperti "menurunkan rata-rata melawan tren yang mengakibatkan kerugian lebih besar pada satu perdagangan". Hal ini memungkinkan penyempurnaan parameter dan kriteria masuk, sehingga membantu pedagang beralih dari mengandalkan pengalaman ke penggunaan strategi berbasis data.









Data riwayat posisi berfungsi sebagai titik referensi penting untuk pengendalian risiko. Dengan menganalisis metrik utama seperti drawdown maksimum, rasio penggunaan margin, dan probabilitas likuidasi, pedagang dapat menilai toleransi risiko mereka sendiri secara kuantitatif. Misalnya, jika data mengungkapkan bahwa 90% dari kerugian perdagangan saat menggunakan leverage 5x berasal dari kegagalan penghentian kerugian yang tepat waktu, seseorang dapat menerapkan aturan yang keras, seperti membatasi kerugian pada satu perdagangan tidak lebih dari 2% dari modal atau menggunakan alat stop-loss otomatis untuk menghindari keputusan yang didorong oleh emosi yang dapat merusak rantai modal. Selain itu, membandingkan kinerja lampau dari berbagai mode margin (misalnya, cross margin vs. isolated margin) dapat membantu pedagang memilih strategi isolasi risiko yang selaras dengan gaya perdagangan mereka.









Saat ini, MEXC hanya mendukung ekspor data riwayat posisi futures pada platform Web. Fitur ini belum tersedia di Aplikasi.





Pada halaman resmi MEXC, arahkan kursor ke sudut kanan atas, lalu mengarahlah ke Order → Order Futures → Riwayat Posisi. Anda dapat melihat data hingga 90 hari di halaman ini.









Untuk menemukan data riwayat posisi yang dibutuhkan dengan lebih akurat, Anda dapat memfilter berdasarkan Pasangan Perdagangan, Mode Margin, Arah, Waktu Penutupan, dan parameter lainnya.









Jika Anda ingin mengakses data riwayat posisi yang lebih mendetail, klik tombol Ekspor Riwayat Posisi. Kemudian, pilih Pasangan Perdagangan, Mode Margin, Arah, Waktu Penutupan, dan Format Ekspor yang diinginkan. Setelah semuanya diatur, klik Ekspor untuk menyelesaikan ekspor data riwayat posisi.









Catatan: Saat memilih rentang Waktu Penutupan, jika Anda memilih 180 Hari Terakhir atau 365 Hari Terakhir, akan muncul pesan yang menunjukkan bahwa ekspor data massal mendukung rentang 365 hari dalam 18 bulan terakhir (hingga hari sebelumnya). Setiap ekspor dapat menyertakan hingga 100.000 entri dengan maksimum 10 unduhan yang diizinkan per bulan.





Selain itu, jika Anda memilih PDF sebagai format ekspor, harap diperhatikan bahwa ekspor mungkin memerlukan waktu untuk diselesaikan. Jika data melebihi 10.000 entri, sistem akan otomatis beralih ke proses ekspor data massal.





Mengetahui cara mengekspor data posisi adalah keterampilan penting bagi setiap pedagang futures kripto. Dengan fitur ekspor data mendetail MEXC, Anda dapat dengan mudah melakukan peninjauan perdagangan, menganalisis PNL, dan mengevaluasi strategi Anda, sehingga memungkinkan peningkatan yang berkelanjutan dalam kinerja perdagangan.





Futures, lalu pilih Futures USDT-M atau Futures Coin-M. Setelah mendepositkan atau mentransfer aset ke Akun Futures Anda, atur leverage dan pilih arah posisi (Long/Short) untuk membuka perdagangan. Untuk mendapatkan petunjuk yang mendetail, lihat: Tutorial Perdagangan Futures MEXC (Aplikasi): Cara Berdagang Futures di MEXC Jika Anda belum memulai perdagangan Futures, cukup masuk ke situs web atau aplikasi MEXC, buka bilah navigasi atas, klik, lalu pilihatau. Setelah mendepositkan atau mentransfer aset ke Akun Futures Anda, atur leverage dan pilih arah posisi (Long/Short) untuk membuka perdagangan. Untuk mendapatkan petunjuk yang mendetail, lihat:





