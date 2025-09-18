Dalam perdagangan mata uang kripto, grafik candlestick merupakan alat yang penting untuk analisis pasar harian para pedagang. Di antara semuanya, garis harga dan garis harga high-low merupakan komponeDalam perdagangan mata uang kripto, grafik candlestick merupakan alat yang penting untuk analisis pasar harian para pedagang. Di antara semuanya, garis harga dan garis harga high-low merupakan kompone
Belajar/Panduan Pemula/Panduan Pengguna/Menguasai G...ngan Kripto

Menguasai Garis Harga dan Garis Harga High-Low untuk Keberhasilan Perdagangan Kripto

18 September 2025MEXC
0m
#Dasar#Indikator K-Line#Pemula
Tren Finance
TREN$0.00008572-86.45%
INI
INI$0.04596+14.21%
Bitcoin
BTC$101,635.44-0.77%
LETSTOP
STOP$0.03186+3.91%
Overtake
TAKE$0.252-2.77%

Dalam perdagangan mata uang kripto, grafik candlestick merupakan alat yang penting untuk analisis pasar harian para pedagang. Di antara semuanya, garis harga dan garis harga high-low merupakan komponen yang fundamental tetapi krusial dari analisis teknis. Memahami dan menggunakannya dengan benar dapat membantu pedagang menafsirkan tren pasar dan pergerakan harga dengan lebih baik, sehingga memungkinkan keputusan perdagangan yang lebih matang.

*BTN-Mulai Perjalanan Perdagangan Futures Anda&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/futures/BTC_USDT*

1. Apa itu Garis Harga dan Garis Harga High–Low?


1.1 Apa itu Garis Harga?


Garis harga secara umum mengacu pada tanda harga penutupan untuk periode saat ini pada grafik. Dalam grafik candlestick mata uang kripto, menghubungkan harga penutupan dalam rentang waktu tertentu akan membentuk grafik garis yang familier.

1.2 Apa itu Garis Harga High–Low?


Garis harga high–low adalah garis yang dibentuk oleh harga tertinggi dan harga terendah pada grafik candlestick. Garis ini menunjukkan rentang harga untuk setiap periode perdagangan yang memberikan informasi penting tentang volatilitas dan rentang harga.

2. Bagaimana Cara Membaca Garis Harga dan Garis Harga High–Low?


Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, untuk kontrak futures perpetual BTC antara 24 Juli dan 27 Juli, garis harga high–low menandai harga tertinggi sebesar 119.445,2 USDT dan harga terendah sebesar 114.672,9 USDT. Garis ini menunjukkan rentang harga selama periode tersebut. Sementara itu, garis harga hijau pada 116.829,8 USDT menunjukkan harga penutupan pasar saat ini untuk kontrak futures perpetual BTC.


*BTN-Mulai Perjalanan Perdagangan Futures Anda&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/futures/BTC_USDT*

3. Tiga Manfaat Utama Garis Harga dan Garis Harga High–Low


Analisis Tren: Grafik garis yang dibentuk dengan menghubungkan garis-garis harga membantu pedagang menganalisis tren harga secara keseluruhan untuk mengetahui apakah harga sedang dalam tren naik, tren turun, atau dalam pergerakan sideways. Kombinasi dengan pergerakan garis harga high–low akan makin menegaskan tren harga dan volatilitas. Garis harga yang terus naik menandakan tekanan beli yang kuat. Sebaliknya, penurunan yang terus-menerus menunjukkan dominasi bearish.

Mengidentifikasi Level Support dan Resistance: Garis harga high–low menunjukkan rentang penuh dari fluktuasi harga yang membantu pedagang mengidentifikasi level support dan resistance utama. Dalam analisis teknis, high sebelumnya sering kali berfungsi sebagai resistance, sedangkan low sebelumnya berfungsi sebagai support. Hal ini memungkinkan pedagang untuk menetapkan level stop-loss dan take-profit berdasarkan struktur pasar, sehingga mengurangi risiko perdagangan buta.

Mematangkan Keputusan Perdagangan: Garis harga dan garis harga high–low membantu dalam mengembangkan strategi perdagangan dan menentukan titik masuk atau keluar. Jika garis harga menembus level resistance yang dibentuk oleh garis harga high–low, hal itu sering kali mengindikasikan momentum naik yang kuat, sebuah sinyal beli yang potensial. Sebaliknya, ketika garis harga turun di bawah level support yang dibentuk oleh garis harga high–low, hal itu menunjukkan risiko penurunan yang tinggi, sebuah sinyal jual yang potensial.

4. Cara Cepat Menggambar Garis Harga dan Garis Harga High–Low di MEXC


Pada halaman perdagangan Futures MEXC, klik kanan di mana saja pada grafik candlestick dasar. Pada menu akses cepat yang muncul, pilih Garis Harga atau Garis Harga High–Low untuk menggambarnya secara instan.


Catatan: Saat Anda menggulir grafik candlestick secara horizontal atau mengganti interval waktu (misalnya, 1 menit, 5 menit, 1 jam, dst.), rentang waktu yang ditampilkan pada grafik akan berubah, lalu garis harga high–low yang Anda gambar akan menyesuaikan sebagaimana mestinya. Namun, garis harga akan tetap menampilkan harga penutupan terkini dan tidak akan berubah.

5. Menguasai Alat Analisis Dasar untuk Meningkatkan Kinerja Perdagangan


Garis harga dan garis high/low merupakan salah satu alat yang paling mendasar tetapi sangat praktis dalam analisis grafik candlestick. Bagi pedagang pemula, garis-garis ini menyediakan cara yang cepat untuk membangun pemahaman awal tentang ritme pasar dan volatilitas harga. Bagi pedagang yang lebih berpengalaman, garis-garis ini berfungsi sebagai titik referensi penting untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, sehingga membantu mengoptimalkan titik masuk dan keluar.

Sementara garis harga dan garis high/low dapat mencerminkan tren pasar secara visual, menggabungkannya dengan indikator teknis umum lainnya, seperti Parabolic SAR, alat grafik TradingView, atau Schiff Pitchforks, dapat lebih meningkatkan akurasi dan memperbaiki stabilitas strategi perdagangan.

Baik di pasar bullish maupun bearish, menguasai dan menerapkan berbagai alat grafik dasar ini secara efektif dapat membantu para pedagang meminimalkan campur tangan emosional serta mengadopsi pendekatan yang lebih rasional dan sistematis dalam merencanakan perdagangan yang pada akhirnya meningkatkan ketelitian ilmiah dan eksekusi strategi perdagangan mereka secara keseluruhan.

*BTN-Mulai Perjalanan Perdagangan Futures Anda&BTNURL=https://www.mexc.com/id-ID/futures/BTC_USDT*

Bacaan yang Direkomendasikan:


Penafian: Materi ini bukan merupakan saran tentang investasi, perpajakan, persoalan hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya sebagai referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berinvestasi dengan hati-hati. Semua keputusan dan hasil investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna.

Artikel Populer

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Apakah Ethereum Investasi yang Baik? Analisis Lengkap & Panduan Ahli

Ethereum baru saja melonjak 50% pada Juli 2025, melampaui $3,800 dan menarik perhatian investor di seluruh dunia. Jika Anda bertanya-tanya apakah Ethereum layak untuk investasi Anda saat ini, Anda tid

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Ethereum vs Bitcoin, Solana, Cardano, Polkadot, XRP, Litecoin, WETH: Panduan Perbandingan Cryptocurrency Lengkap

Memilih antara Ethereum dan cryptocurrency lainnya bisa terasa membingungkan. Dengan Bitcoin mencapai $119,469 dan Ethereum diperdagangkan pada $4,273, investor bertanya aset digital mana yang menawar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Kuasai Fitur-fitur Utama di Halaman Perdagangan Futures MEXC demi Pengalaman yang Lebih Lancar

Di pasar mata uang kripto, perdagangan Futures telah menjadi alat penting bagi banyak investor untuk meningkatkan efisiensi modal dan menangkap peluang pasar, berkat fitur-fiturnya, seperti leverage t

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Cara Mining Ethereum? Yang Perlu Anda Ketahui Tentang Mining Ethereum

Dunia cryptocurrency berubah selamanya ketika mining Ethereum menjadi tidak mungkin pada 15 September 2022. Jika Anda mencari cara mining Ethereum di tahun 2025, Anda tidak sendirian—tetapi jawabannya

Artikel Terkait

FAQ Masalah Umum Terkait Akun

FAQ Masalah Umum Terkait Akun

1. Proses Masuk1.1 Bagaimana cara untuk masuk jika nomor ponsel dan email saya tidak dapat diakses?Jika Anda ingat kata sandi masuk akun:Di Web: Pada halaman masuk resmi, masukkan akun dan kata sandi

Cara Meminjam dan Membayar Kembali dengan Pinjaman MEXC

Cara Meminjam dan Membayar Kembali dengan Pinjaman MEXC

Pinjaman MEXC adalah solusi pinjaman mata uang kripto yang diperkenalkan oleh MEXC. MEXC Loans memungkinkan pengguna untuk menjaminkan salah satu aset mata uang kripto mereka untuk meminjam aset lain

Apa Itu Futures Prediksi? Metode Perdagangan Futures yang Sederhana dan Mudah Diakses

Apa Itu Futures Prediksi? Metode Perdagangan Futures yang Sederhana dan Mudah Diakses

Perdagangan futures mata uang kripto menarik banyak sekali investor karena leverage yang tinggi dan kemampuannya untuk meraih laba baik di pasar yang sedang naik maupun turun. Namun, mekanismenya yang

Cara Menghindari Likuidasi: Praktik Terbaik untuk Menggunakan Penambahan Margin Otomatis guna Melindungi Posisi Anda

Cara Menghindari Likuidasi: Praktik Terbaik untuk Menggunakan Penambahan Margin Otomatis guna Melindungi Posisi Anda

Dalam perdagangan futures mata uang kripto, manajemen margin merupakan keterampilan krusial yang harus dikuasai setiap pedagang, karena hal ini langsung menentukan profitabilitas dan pengendalian risi

Daftar di MEXC
Daftar & Dapatkan Bonus hingga 10,000 USDT