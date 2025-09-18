Menguasai Garis Harga dan Garis Harga High-Low untuk Keberhasilan Perdagangan Kripto

Dalam perdagangan mata uang kripto, grafik candlestick merupakan alat yang penting untuk analisis pasar harian para pedagang. Di antara semuanya, garis harga dan garis harga high-low merupakan komponen yang fundamental tetapi krusial dari analisis teknis. Memahami dan menggunakannya dengan benar dapat membantu pedagang menafsirkan tren pasar dan pergerakan harga dengan lebih baik, sehingga memungkinkan keputusan perdagangan yang lebih matang.





https://www.mexc.com/id-ID/futures/BTC_USDT *BTN-Mulai Perjalanan Perdagangan Futures Anda&BTNURL=













Garis harga secara umum mengacu pada tanda harga penutupan untuk periode saat ini pada grafik. Dalam grafik candlestick mata uang kripto, menghubungkan harga penutupan dalam rentang waktu tertentu akan membentuk grafik garis yang familier.









Garis harga high–low adalah garis yang dibentuk oleh harga tertinggi dan harga terendah pada grafik candlestick. Garis ini menunjukkan rentang harga untuk setiap periode perdagangan yang memberikan informasi penting tentang volatilitas dan rentang harga.









Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, untuk kontrak futures perpetual BTC antara 24 Juli dan 27 Juli, garis harga high–low menandai harga tertinggi sebesar 119.445,2 USDT dan harga terendah sebesar 114.672,9 USDT. Garis ini menunjukkan rentang harga selama periode tersebut. Sementara itu, garis harga hijau pada 116.829,8 USDT menunjukkan harga penutupan pasar saat ini untuk kontrak futures perpetual BTC.









https://www.mexc.com/id-ID/futures/BTC_USDT *BTN-Mulai Perjalanan Perdagangan Futures Anda&BTNURL=









Analisis Tren: Grafik garis yang dibentuk dengan menghubungkan garis-garis harga membantu pedagang menganalisis tren harga secara keseluruhan untuk mengetahui apakah harga sedang dalam tren naik, tren turun, atau dalam pergerakan sideways. Kombinasi dengan pergerakan garis harga high–low akan makin menegaskan tren harga dan volatilitas. Garis harga yang terus naik menandakan tekanan beli yang kuat. Sebaliknya, penurunan yang terus-menerus menunjukkan dominasi bearish.





Mengidentifikasi Level Support dan Resistance: Garis harga high–low menunjukkan rentang penuh dari fluktuasi harga yang membantu pedagang mengidentifikasi level support dan resistance utama. Dalam analisis teknis, high sebelumnya sering kali berfungsi sebagai resistance, sedangkan low sebelumnya berfungsi sebagai support. Hal ini memungkinkan pedagang untuk menetapkan level stop-loss dan take-profit berdasarkan struktur pasar, sehingga mengurangi risiko perdagangan buta.





Mematangkan Keputusan Perdagangan: Garis harga dan garis harga high–low membantu dalam mengembangkan strategi perdagangan dan menentukan titik masuk atau keluar. Jika garis harga menembus level resistance yang dibentuk oleh garis harga high–low, hal itu sering kali mengindikasikan momentum naik yang kuat, sebuah sinyal beli yang potensial. Sebaliknya, ketika garis harga turun di bawah level support yang dibentuk oleh garis harga high–low, hal itu menunjukkan risiko penurunan yang tinggi, sebuah sinyal jual yang potensial.









Pada halaman perdagangan Futures MEXC, klik kanan di mana saja pada grafik candlestick dasar. Pada menu akses cepat yang muncul, pilih Garis Harga atau Garis Harga High–Low untuk menggambarnya secara instan.









Catatan: Saat Anda menggulir grafik candlestick secara horizontal atau mengganti interval waktu (misalnya, 1 menit, 5 menit, 1 jam, dst.), rentang waktu yang ditampilkan pada grafik akan berubah, lalu garis harga high–low yang Anda gambar akan menyesuaikan sebagaimana mestinya. Namun, garis harga akan tetap menampilkan harga penutupan terkini dan tidak akan berubah.









Garis harga dan garis high/low merupakan salah satu alat yang paling mendasar tetapi sangat praktis dalam analisis grafik candlestick. Bagi pedagang pemula, garis-garis ini menyediakan cara yang cepat untuk membangun pemahaman awal tentang ritme pasar dan volatilitas harga. Bagi pedagang yang lebih berpengalaman, garis-garis ini berfungsi sebagai titik referensi penting untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, sehingga membantu mengoptimalkan titik masuk dan keluar.





Parabolic SAR TradingView Schiff Pitchforks Sementara garis harga dan garis high/low dapat mencerminkan tren pasar secara visual, menggabungkannya dengan indikator teknis umum lainnya, seperti, alat grafik, atau, dapat lebih meningkatkan akurasi dan memperbaiki stabilitas strategi perdagangan.





Baik di pasar bullish maupun bearish, menguasai dan menerapkan berbagai alat grafik dasar ini secara efektif dapat membantu para pedagang meminimalkan campur tangan emosional serta mengadopsi pendekatan yang lebih rasional dan sistematis dalam merencanakan perdagangan yang pada akhirnya meningkatkan ketelitian ilmiah dan eksekusi strategi perdagangan mereka secara keseluruhan.





https://www.mexc.com/id-ID/futures/BTC_USDT *BTN-Mulai Perjalanan Perdagangan Futures Anda&BTNURL=





Mengapa Harus Memilih Futures MEXC? Dapatkan wawasan yang lebih dalam tentang keunggulan dan fitur unik Futures MEXC untuk membantu Anda tetap unggul di pasar.

Tutorial Perdagangan Futures MEXC (Aplikasi) Pahami seluruh proses perdagangan Futures di aplikasi dan mulai dengan mudah.



