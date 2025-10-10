Apa itu Mode Satu Arah dan Mode Hedging dalam Perdagangan Futures?





MEXC Saat berdagang Futures di, satu pengaturan penting yang sering diabaikan adalah Mode Posisi. Pengaturan ini menentukan apakah Anda dapat memiliki posisi long dan short sekaligus dalam pasangan Futures yang sama. MEXC menawarkan dua opsi kepada para pedagang: Mode Satu Arah dan Mode Hedging. Memahami perbedaan fundamental antara kedua mode ini dan memilih salah satu yang selaras dengan strategi Anda sangat penting untuk manajemen risiko yang efektif dan eksekusi pendekatan perdagangan yang lebih kompleks.





BTCUSDT Dalam perdagangan futures mata uang kripto, mode satu arah berarti hanya satu posisi arah yang dapat dimiliki pada pasangan futures yang sama. Anda tidak dapat memiliki posisi long dan short sekaligus. Misalnya, jika seorang pedagang sudah memiliki 5 posisi long di Futures Perpetuallalu membuka posisi short, sistem akan mengimbangi posisi short terhadap posisi long yang ada alih-alih membuat posisi short terpisah.





BTCUSDT Di sisi lain, Mode Hedging memungkinkan posisi long dan short dimiliki sekaligus dalam pasangan futures yang sama. Mode ini memungkinkan pedagang untuk mengambil posisi di kedua arah sekaligus. Misalnya, jika seorang pedagang memiliki 5 posisi long di Futures Perpetual, dia juga dapat membuka 3 posisi short. Sistem akan merekam posisi ini secara terpisah, lalu PNL untuk setiap sisi akan dihitung secara independen.













Dalam Mode Satu Arah, pedagang hanya dapat memiliki posisi dalam satu arah sekaligus. Jika order dipasang pada arah yang berlawanan, sistem akan otomatis mengimbangi posisi yang ada daripada membuat posisi baru.









Mode Satu Arah mengharuskan pedagang untuk berfokus pada satu prospek pasar, baik bullish maupun bearish. Mode ini meniadakan kebutuhan untuk mengelola posisi di kedua arah secara bersamaan, sehingga mengurangi kerumitan pengambilan keputusan dan memungkinkan pedagang untuk membentuk strategi yang lebih jelas dan lebih lugas.









Karena sifatnya yang satu arah, Mode Satu Arah memungkinkan pedagang untuk masuk dan keluar pasar secara lebih cepat. Tidak perlu menutup posisi berlawanan terlebih dahulu, sehingga mempercepat eksekusi order.









Pedagang dapat berkonsentrasi pada risiko dan laba dari satu arah pasar, sehingga mempermudah penetapan dan pengelolaan level stop-loss dan take-profit. Namun, jika pasar berbalik, pedagang dalam Mode Satu Arah mungkin kehilangan peluang meraih laba atau menghadapi kerugian yang lebih besar. Mode ini juga dapat membatasi kemampuan untuk menangkap volatilitas pasar sepenuhnya, karena laba hanya dapat direalisasikan dalam satu arah.









Jika posisi long sudah ada dan order short dipasang, order short akan mengimbangi order long yang ada terlebih dahulu.

Jika order short lebih kecil daripada posisi long, maka posisi long akan berkurang sebagian.

Jika order short sama dengan posisi long, posisi akan ditutup sepenuhnya.

Jika order short lebih besar daripada posisi long, maka long akan ditutup sepenuhnya dan posisi short baru akan dibuka untuk kuantitas yang tersisa.









Skenario 1 (Mengurangi Posisi): Anda memiliki posisi long 10 BTC. Jika Anda kemudian membuka short 5 BTC, hasilnya posisi long Anda berkurang menjadi 5 BTC.

Skenario 2 (Membalikkan Posisi): Anda memiliki posisi long 10 BTC. Jika Anda kemudian membuka short 15 BTC, hasilnya posisi long 10 BTC Anda tertutup sepenuhnya, lalu sistem membuka posisi short baru sebesar 5 BTC.









Keunggulan: Logika yang jelas, pengoperasian yang sederhana, dan manajemen posisi yang intuitif, sehingga mengurangi risiko kesalahan operasional. Sangat cocok bagi pedagang yang memiliki pandangan arah pasar yang kuat.

Kekurangan: Fleksibilitasnya terbatas, karena tidak memungkinkan strategi hedging yang mengharuskan kepemilikan posisi long dan short secara bersamaan.

Pengguna yang Cocok: Pemula, pedagang yang mengikuti tren, dan investor yang lebih menyukai manajemen posisi langsung.





Dalam Mode Hedging, pedagang dapat secara bersamaan memiliki posisi long dan short pada pasangan perdagangan yang sama.









Mode Hedging memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar, sehingga pedagang dapat menyeimbangkan posisi long dan short atau menyesuaikan eksposur tergantung pada kondisi pasar dan strategi.









Dengan mempertahankan posisi long dan short, pedagang dapat melakukan hedging terhadap ketidakpastian dan volatilitas pasar. Mode ini membantu mengurangi eksposur keseluruhan dan meminimalkan dampak fluktuasi harga yang tiba-tiba. Namun, Mode Hedging membutuhkan keterampilan teknis lanjutan, disiplin manajemen risiko yang kuat, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pasar. Pedagang harus menilai pengetahuan dan pengalaman mereka dengan cermat sebelum mengadopsi Mode Hedging di pasar yang kompleks atau volatil.









Misalnya, Anda memiliki posisi long 10 BTC. Dalam Mode Hedging, jika Anda kemudian membuka short 5 BTC, Anda akhirnya akan memiliki posisi long 10 BTC dan posisi short 5 BTC pada saat yang bersamaan.









Keunggulan: Memberikan fleksibilitas strategis yang tinggi dan penting untuk strategi lanjutan seperti hedging dan penguncian laba.

Kekurangan: Manajemen posisi lebih kompleks, sehingga pedagang harus mengelola margin dan risiko secara hati-hati di dua posisi terpisah.

Pengguna yang Cocok: Pedagang profesional berpengalaman, pelaku arbitrase, dan investor yang perlu mengelola risiko pada posisi jangka panjang.









Kami akan menggunakan Futures USDT-M sebagai contoh di panduan ini. Prosesnya sama untuk Futures Coin-M.









Masuk ke situs web MEXC, lalu pilih Futures USDT-M dalam tab Futures di bilah navigasi atas untuk masuk ke halaman perdagangan. Klik tombol pengaturan di sudut kanan atas halaman.









Di panel Preferensi, klik Mode Posisi. Anda dapat memilih antara Mode Hedging dan Mode Satu Arah. Setelah memilih, klik Konfirmasi untuk menyelesaikan pengaturan.













1) Buka Aplikasi MEXC, lalu masuk ke akun Anda. Ketuk tombol Futures di bagian bawah beranda.

2) Ketuk ikon … di sudut kanan atas.

3) Pilih Preferensi.

4) Ketuk Mode Posisi.

5) Pilih antara Mode Hedging dan Mode Satu Arah. Setelah dipilih, perubahan akan segera berlaku.









Catatan: Jika saat ini Anda memiliki order terbuka atau posisi lama, penggantian mode posisi tidak diperbolehkan. Anda harus membatalkan order atau menutup posisi terlebih dahulu sebelum mengubah mode posisi.





Tidak ada keunggulan atau kekurangan mutlak antara Mode Satu Arah dan Mode Hedging. Masing-masing dirancang untuk melayani strategi perdagangan dan preferensi risiko yang berbeda. Bagi pemula, memulai dengan Mode Satu Arah default dan berfokus pada arah pasar memberikan fondasi yang lebih stabil. Bagi pedagang berpengalaman yang ingin mengeksekusi strategi yang lebih canggih, Mode Hedging memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dan peluang tingkat lanjut. Dengan memahami gaya perdagangan Anda sendiri dan memilih mode yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda, Anda dapat menelusuri Futures MEXC dengan keyakinan dan presisi yang lebih baik.





