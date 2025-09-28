Lihat Pasangan Perdagangan Futures Favorit Anda di MEXC dan Dapatkan Informasi Terkini Tentang Pergerakan Harga Kripto Aktual





MEXC menawarkan berbagai pilihan pasangan Futures dengan mendukung lebih dari 1.300 pasangan perdagangan dengan leverage yang dapat disesuaikan mulai dari 1x hingga 500x. Dengan biaya perdagangan yang sangat rendah , MEXC telah menjadi platform pilihan bagi para pedagang futures. Untuk membantu pengguna menjelajahi beragam pilihan pasangan perdagangan Futures, MEXC menyediakan fitur "Favorit" yang memudahkan dalam memfilter dan melihat pasangan yang sering diperdagangkan atau dipantau.









Dengan menggunakan fitur "Favorit", pengguna dapat menambahkan pasangan Futures utama atau yang sering digunakan ke daftar yang dipersonalisasi untuk akses cepat dan pengelolaan yang efisien. Keunggulan utamanya meliputi:





Peningkatan Efisiensi : Hemat waktu dengan menghindari pencarian berulang di antara banyak pasangan perdagangan dan akses halaman perdagangan utama dengan cepat.

Pemantauan Mudah : Lihat harga aktual, volatilitas, dan data perdagangan untuk pasangan pilihan Anda di satu tempat untuk mendukung keputusan perdagangan yang matang.

Pengelompokan yang Dipersonalisasi : Di ponsel, pengguna dapat mengatur token favorit ke dalam grup berdasarkan strategi atau kategori agar lebih mudah dilihat.

Dukungan Keputusan: Jika dikombinasikan dengan fitur pengurutan dan grafik, daftar favorit Anda menjadi dasbor observasi dinamis yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda.













Futures, lalu pilih Futures USDT-M atau Futures Coin-M. Untuk contoh ini, kita akan menggunakan Futures USDT-M. Kunjungi situs web resmi MEXC , lalu masuk ke akun Anda. Dari menu atas, buka, lalu pilih. Untuk contoh ini, kita akan menggunakan Futures USDT-M.





Pada halaman perdagangan, arahkan kursor Anda ke ikon ▼ di samping pasangan perdagangan untuk membuka daftar pasangan Futures yang tersedia. Klik ikon ☆ di samping pasangan untuk menambahkannya ke favorit Anda.





Jika Anda tidak melihat pasangan perdagangan yang diinginkan, cukup cari menggunakan bilah pencarian. Setelah ditemukan, klik ikon ☆ di samping pasangan tersebut untuk menambahkannya ke favorit Anda.

















Buka Aplikasi MEXC, lalu masuk ke akun Anda. Ketuk Pasar di bagian bawah layar beranda, buka Favorit > Futures, lalu ketuk tombol Tambah ke Favorit.





Di bilah pencarian, masukkan nama pasangan perdagangan Futures yang ingin ditambahkan, seperti BTC. Kemudian, ketuk ikon ☆ di samping Perpetual BTC USDT untuk menambahkannya ke daftar favorit Anda.





















Pada halaman perdagangan Futures tempat Anda menambahkan pasangan ke favorit, klik Favorit untuk melihat pasangan yang dipilih. Halaman tersebut menampilkan informasi mendetail, seperti nama kontrak, harga terbaru, persentase perubahan harga, dan volume perdagangan. Anda dapat mengurutkan daftar dalam urutan ke atas atau ke bawah berdasarkan harga terakhir, perubahan harga, atau volume perdagangan.









Anda juga dapat menggulir ke bagian bawah halaman, lalu mengklik ≡ → Favorit & Populer untuk segera menampilkan pasangan Futures favorit Anda di bagian bawah layar.





Pasangan yang bertanda ★ adalah pasangan Futures favorit Anda, sedangkan pasangan yang bertanda 🔥 adalah pasangan Futures yang sedang tren (Populer).





Anda dapat mengklik tanda panah < dan > di sisi mana pun untuk menggulir dan melihat pasangan Futures tambahan.









Di bagian kanan bawah halaman, klik tombol Edit untuk mengubah urutan pasangan Futures favorit Anda dengan menyeretnya menggunakan ikon ☰. Anda juga dapat memeriksa opsi Tampilkan Harga untuk menampilkan data harga sebelum persentase perubahan harga untuk pasangan favorit dan sedang tren di bagian bawah halaman. Klik Konfirmasi untuk menyimpan perubahan Anda.













Pada halaman Pasar di Aplikasi, Anda dapat melihat pasangan favorit Anda dalam bagian Favorit → Futures. Halaman ini menampilkan data mendetail, termasuk nama pasangan, harga terbaru, persentase perubahan harga, dan volume perdagangan. Anda dapat mengurutkan daftar dalam urutan ke atas atau ke bawah berdasarkan harga terakhir, perubahan harga, atau volume perdagangan.





Dengan mengetuk ikon + di sisi kanan, Anda dapat membuat berbagai grup dan mengategorikan pasangan Futures favorit sesuai dengan kriteria Anda sendiri. Hal ini memudahkan Anda untuk melihat data jenis pasangan Futures tertentu.

















MEXC menawarkan perdagangan Futures sebagai jenis perdagangan derivatif dengan ribuan mata uang kripto sebagai target investasi. Investor dapat menggunakan leverage untuk memperbesar modal mereka dan mencapai imbal hasil yang diharapkan. Hal ini juga mengharuskan investor untuk memilih target perdagangan dan waktu masuk secara hati-hati. Oleh karena itu, platform perdagangan futures harus menyediakan pengguna dengan berbagai pasangan perdagangan, kecepatan listing yang tinggi, dan kemampuan pemeriksaan proyek yang ketat. Produk Futures MEXC tidak diragukan lagi menjadi pilihan pertama bagi banyak pedagang Futures. Hingga bulan Juli 2025, MEXC telah melakukan listing lebih dari 1.300 pasangan perdagangan Futures yang mencakup Futures Perpetual USDT-M, Futures Perpetual USDC-M, dan Futures Coin-M untuk memenuhi beragam kebutuhan pengguna dengan preferensi perdagangan yang berbeda-beda.









Di MEXC , biaya maker untuk Futures Perpetual adalah 0,00%, sedangkan biaya taker-nya adalah 0,02%. Untuk mengetahui detail selengkapnya tentang tingkat biaya MEXC, silakan lihat struktur biaya resmi. Tingkat ini dapat bervariasi berdasarkan negara dan wilayah, jadi silakan lihat halaman biaya untuk mengetahui informasi yang paling akurat.





Jika membandingkan biaya perdagangan kontrak perpetual bermargin USDT yang tersedia bagi pengguna reguler, produk Futures MEXC sangat kompetitif di dalam industri.





Platform Perdagangan MEXC Pesaing 1 Pesaing 2 Pesaing 3 Pesaing 4 Tingkat Biaya Maker 0 0,018% 0,02% 0,02% 0,02% Tingkat Biaya Taker 0,02% 0,045% 0,05% 0,06% 0,06%





Keempat pesaing yang tercantum di atas semuanya termasuk dalam 20 bursa mata uang kripto teratas yang diperingkat oleh CoinMarketCap . Perbandingan langsung ini dengan jelas memperlihatkan keunggulan biaya MEXC. Berdasarkan biaya taker saja, tingkat pesaing berkisar antara 0,045% hingga 0,06%, yaitu 2,25 hingga 3 kali lebih tinggi dari tingkat MEXC.





Misalnya, seorang pengguna bernama Alice berencana untuk menginvestasikan 10.000 USDT menggunakan leverage 10x dengan membuka posisi sebagai maker dan menutup sebagai taker. Biaya yang akan dibayarkan Alice pada lima platform ini (dihitung berdasarkan nilai posisi 100.000 USDT dengan mengabaikan fluktuasi harga) adalah:





Platform Perdagangan MEXC Pesaing 1 Pesaing 2 Pesaing 3 Pesaing 4 Biaya Maker (USDT) 0 18 20 20 20 Biaya Taker (USDT) 20 45 50 60 60 Total Biaya (USDT) 20 63 70 80 80





Perbandingan biaya dunia nyata ini menyoroti keunggulan penghematan biaya yang signifikan dari perdagangan Futures di MEXC.





Selain itu, per 22 Juli 2025, MEXC telah meluncurkan Festival Pedagang Bebas Biaya dengan lebih dari 140 pasangan perdagangan Futures yang menikmati bebas biaya maker dan taker, sehingga menawarkan manfaat yang komprehensif bagi pengguna di seluruh dunia.





Jika Anda adalah pengguna ekosistem Solana , Anda juga dapat berpartisipasi dalam acara Bulan Ekosistem Solana dengan memperdagangkan token ekosistem Solana tanpa biaya maker dan taker. Anda juga dapat melakukan staking SOL untuk menikmati APR hingga 999%.









Sejak didirikan, MEXC telah dipuji karena menemukan proyek berkualitas tinggi dan dengan cepat melakukan listing token baru. Dengan pengalaman industri bertahun-tahun dan reputasi yang kuat, MEXC telah mengumpulkan jutaan pengguna dan menjadi pilihan pertama bagi banyak pedagang baru dan berpengalaman yang beroperasi di lebih dari 170 negara dan wilayah di seluruh dunia.

Basis pengguna yang besar memastikan kedalaman pasar yang sangat baik untuk Futures MEXC, tingkatan kontrak yang seimbang, serta harga yang adil dan transparan. Dalam 24 jam terakhir, volume perdagangan Futures MEXC melebihi 40,6 miliar USD . Kedalaman ini memastikan perdagangan yang lancar selama kondisi pasar ekstrem dan membantu menghindari likuidasi tak terduga. (Catatan: Data per 22 Juli 2025 dari CoinMarketCap)









Jika kita mengambil pasangan perdagangan BTCUSDT sebagai contoh dengan menghitung total volume limit order dalam ±5 basis poin di sekitar harga tengah dalam buku order Futures BTCUSDT, MEXC memiliki sekitar 79,57 juta USDT, sedangkan tiga pesaing teratas global lainnya memiliki sekitar 18,42 juta USDT. Kedalaman MEXC sekitar 4,3 kali lebih tinggi dibandingkan pemimpin industri.









