Apa Itu Limit Risiko Futures MEXC? Bagaimana Manfaatnya untuk Perdagangan Anda?

Limit Risiko Futures MEXC merupakan mekanisme dinamis yang dirancang khusus untuk perdagangan futures perpetual. Mekanisme ini berfungsi untuk mengurangi risiko potensial selama volatilitas pasar abnormal dan kondisi ekstrem. Dengan menyesuaikan level leverage, limit posisi, dan tingkat margin pemeliharaan, MEXC memastikan stabilitas pasar dan mengurangi kemungkinan risiko sistemis yang disebabkan oleh fluktuasi harga yang tajam.





Tujuan Inti:

Menjaga stabilitas pasar: Mencegah likuidasi skala besar selama kondisi pasar ekstrem.

Melindungi kepentingan pedagang: Mengurangi risiko yang terkait dengan leverage yang tinggi dan membantu pengguna melindungi posisi mereka.

Mengoptimalkan lingkungan perdagangan: Memastikan keadilan di pasar dan mencegah ketidakseimbangan yang disebabkan oleh tindakan sepihak oleh pedagang besar.





Intinya, limit risiko adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan untuk mengurangi potensi risiko dan kerugian perdagangan. Dalam pasar yang sangat volatil, pedagang yang memiliki posisi besar dengan leverage tinggi dapat menciptakan risiko likuidasi yang signifikan. Jika dana asuransi habis, sistem deleveraging otomatis (ADL) dapat terpicu, sehingga pedagang lain terekspos dengan risiko tambahan.





Untuk mengatasi hal ini, MEXC menerapkan mekanisme limit risiko pada semua akun perdagangan. Sistem mengadopsi model margin bertingkat untuk mengelola risiko: ukuran posisi maksimum ditentukan oleh level leverage yang dipilih. Makin tinggi leverage, makin kecil ukuran posisi maksimum yang diizinkan. Pengguna dapat menyesuaikan leverage berdasarkan kebijakan sendiri, sementara persyaratan margin awal dihitung berdasarkan leverage yang dipilih.





situs web resmi MEXC Futures Limit Risiko, lalu klik Lihat Semua Limit Risiko Futures untuk mengakses informasi Tingkatan Limit Risiko yang mendetail. Di, klikdari bilah navigasi atas untuk masuk ke halaman perdagangan Futures. Kemudian, pilih, lalu klikuntuk mengakses informasi Tingkatan Limit Risiko yang mendetail.









Futures Perpetual BTCUSDT Di halaman Informasi Limit Risiko Futures, pilih pasangan Futures yang ingin dilihat. Halaman tersebut kemudian akan menampilkan detail limit risiko yang sesuai. Misalnya, gambar di bawah menunjukkan tingkatan limit risiko untuk









1) Di beranda Aplikasi MEXC, ketuk Futures.

2) Di halaman perdagangan Futures, ketuk tombol pengaturan [...] di sudut kanan atas.

3) Pilih Info Futures.

4) Beralih ke halaman Limit Risiko, lalu pilih pasangan Futures Perpetual yang ingin dilihat. Halaman tersebut akan menampilkan detail limit risiko yang sesuai. Misalnya, gambar di bawah menunjukkan tingkatan limit risiko untuk Futures Perpetual BTCUSDT.

















ETHUSDT Leverage langsung menentukan kuantitas posisi maksimum yang dapat dimiliki oleh pengguna. Makin tinggi leverage, makin kecil kuantitas posisi maksimumnya. Misalnya, limit risiko Futures Perpetualmemiliki enam tingkatan. Setiap level leverage memiliki kuantitas posisi maksimum tersendiri. Ketika leverage ditetapkan pada 500x, kuantitas posisinya adalah sekitar 671.829 USDT. Ketika leverage disesuaikan menjadi 20x, kuantitas posisi meningkat menjadi 44.788.600 USDT.













Tingkat margin pemeliharaan pengguna ditentukan oleh kuantitas posisi mereka dan bukan oleh leverage. Artinya, tingkat margin pemeliharaan tidak dipengaruhi oleh pengaturan leverage.





ETHUSDT Seperti yang ditunjukkan dalam tingkatan limit risiko Futures Perpetual, makin besar kuantitas posisi, makin tinggi tingkat margin pemeliharaan yang disyaratkan. Misalnya, jika kuantitas posisi Anda berada dalam rentang 0~671.829 USDT, tingkat margin pemeliharaan yang berlaku adalah 0,1%. Jika kuantitas posisi Anda meningkat ke rentang 17.915.440~44.788.600 USDT, tingkat margin pemeliharaan yang berlaku naik menjadi 2%.





pengumuman terbaru dari MEXC Penting untuk diperhatikan bahwa MEXC dapat menyesuaikan leverage maksimum untuk berbagai pasangan perdagangan beserta kuantitas posisi maksimum yang diizinkan pada level leverage tertentu sebagai respons terhadap kondisi pasar. Harap ikuti





Tingkat margin pemeliharaan berdampak langsung pada harga likuidasi. Jika saldo margin untuk suatu posisi turun di bawah margin pemeliharaan yang disyaratkan, posisi tersebut akan dikurangi atau dilikuidasi. Oleh karena itu, pengguna sangat disarankan untuk memantau saldo margin mereka dengan cermat guna menghindari likuidasi.





Selama periode volatilitas harga yang abnormal atau kondisi pasar yang ekstrem, sistem dapat menerapkan langkah-langkah tambahan untuk menjaga stabilitas pasar. Langkah ini dapat mencakup, tetapi tidak terbatas pada, penyesuaian leverage maksimum, limit kuantitas posisi, dan tingkat margin pemeliharaan pada berbagai tingkatan.





Untuk mengatasi volatilitas pasar yang ekstrem, mekanisme limit risiko MEXC beroperasi melalui tiga langkah utama:









Jika terjadi fluktuasi pasar yang tidak normal, MEXC dapat menyesuaikan leverage maksimum yang tersedia secara dinamis. Misalnya:

Di pasar yang stabil, pedagang dapat menggunakan leverage setinggi 125x pada Futures Perpetual.

Dalam periode volatilitas yang parah, sistem dapat menurunkan leverage maksimum menjadi 50x atau di bawahnya untuk mengurangi risiko likuidasi.

Mekanisme ini mengurangi kemungkinan likuidasi di bawah leverage yang tinggi dan membantu pedagang mengelola potensi kerugian secara lebih efektif dalam kondisi yang volatil, sehingga meningkatkan keamanan modal dan manajemen risiko secara keseluruhan.









MEXC menerapkan limit posisi bertingkat berdasarkan kuantitas posisi untuk mencegah pasar dipengaruhi secara tidak proporsional oleh posisi besar. Misalnya:

Dalam leverage yang lebih tinggi, limit posisi akan lebih kecil.

Dalam leverage yang lebih rendah, limit posisi akan lebih besar.

Struktur ini mencegah satu pengguna memiliki posisi berukuran besar yang dapat mengganggu keseimbangan pasar sekaligus mengendalikan risiko likuiditas sistemis demi memastikan stabilitas dan keadilan dalam lingkungan perdagangan.









Tingkat margin pemeliharaan adalah rasio margin minimum yang disyaratkan untuk mempertahankan posisi terbuka. MEXC dapat menyesuaikan tingkat ini jika terjadi kondisi pasar yang ekstrem:

Pasar yang stabil: Tingkat margin pemeliharaan lebih rendah, sehingga memungkinkan pengguna mempertahankan lebih banyak dana yang tersedia.

Pasar yang volatil: Tingkat margin pemeliharaan ditingkatkan, sehingga memastikan pengguna mempertahankan margin yang cukup untuk mendukung posisi mereka.

Penyesuaian ini meningkatkan ambang batas likuidasi, mengurangi kemungkinan likuidasi, sekaligus memastikan level margin yang cukup pada sistem untuk mengurangi krisis likuiditas dan menjaga stabilitas pasar.









Mekanisme limit risiko MEXC bukan hanya merupakan alat utama untuk menjaga stabilitas pasar, melainkan juga memberikan manfaat yang signifikan bagi pedagang individual. Keunggulan praktisnya meliputi:





Mengurangi risiko likuidasi: Leverage yang tinggi dapat memperbesar laba, tetapi juga memperbesar kerugian. Limit risiko menyesuaikan persyaratan leverage dan margin secara dinamis, sehingga secara efektif menurunkan kemungkinan likuidasi selama perubahan pasar yang tajam.

Manajemen modal yang dioptimalkan: Mekanisme ini membantu pedagang mengelola posisi dan margin dengan lebih cermat, sehingga mendorong strategi yang fleksibel alih-alih operasi yang gegabah. Misalnya, ketika leverage dibatasi, pedagang harus mengalokasikan lebih banyak margin yang memaksa mereka merencanakan alokasi modal dengan lebih cermat sebelum memasuki perdagangan.

Meningkatnya rasa aman: Pasar yang volatil sering kali memicu kepanikan di kalangan pedagang. Limit risiko menambahkan lapisan perlindungan ekstra, sehingga mengurangi kemungkinan likuidasi akibat kepanikan yang disebabkan oleh pergerakan harga yang tiba-tiba.

Peningkatan keadilan pasar: Limit risiko berlaku sama baik bagi pedagang besar maupun kecil, sehingga tidak ada satu partisipan pun yang dapat memberikan pengaruh berlebihan pada harga dan memastikan perkembangan pasar yang lebih sehat.









Dengan sepenuhnya memahami mekanisme limit risiko MEXC, para pedagang dapat mengadopsi strategi berikut untuk meningkatkan kinerja perdagangan mereka:

Gunakan leverage yang tepat: Di pasar yang sangat volatil, disarankan untuk memilih leverage yang lebih rendah guna mengurangi risiko. Sekalipun tersedia leverage yang lebih tinggi, selalu pilih level yang sesuai dengan toleransi risiko pribadi Anda.

Kontrol ukuran posisi: Hindari mengambil posisi yang terlalu besar, terutama selama periode volatilitas tinggi. Tetapkan ukuran posisi yang wajar berdasarkan limit risiko guna memastikan margin yang cukup tersedia untuk potensi penambahan.

Atur level stop-loss dan take-profit: Tentukan level stop-loss yang jelas sebelum membuka posisi untuk meminimalkan kerugian yang tidak terkontrol. Pada saat yang sama, atur target take-profit yang realistis untuk mengunci laba saat tercapai.

Ikuti pengumuman pasar terbaru: MEXC rutin memperbarui penyesuaian limit risiko melalui pengumuman resmi MEXC rutin memperbarui penyesuaian limit risiko melalui. Pedagang harus memantau perubahan ini dengan cermat dan menyesuaikan strategi mereka.





Mekanisme limit risiko MEXC merupakan pengamanan pasar utama yang melindungi dana pedagang selama volatilitas ekstrem sambil menjaga stabilitas pasar secara keseluruhan. Dengan menyesuaikan leverage, limit posisi, dan tingkat margin pemeliharaan secara dinamis, MEXC memberi pedagang pengalaman yang lebih aman di lingkungan berisiko tinggi.





Bagi para pedagang, memahami dan menerapkan mekanisme ini bukan hanya mengurangi risiko perdagangan, melainkan juga mengoptimalkan pengelolaan modal dan meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Sebelum terlibat dalam perdagangan futures perpetual, pedagang dianjurkan untuk mempelajari aturan terkait dengan cermat dan merancang rencana perdagangan yang sesuai dengan toleransi risiko masing-masing.





