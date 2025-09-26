Apa itu Margin Call? Panduan Singkat untuk Mekanisme Manajemen Risiko Utama dalam Perdagangan Futures





Memahami mekanisme margin call merupakan pelajaran wajib bagi setiap pedagang futures, mulai dari pemula hingga ahli. Margin call bukan hanya merupakan persyaratan pasif yang ditetapkan oleh platform, melainkan juga sinyal peringatan risiko yang kritis. Ini mengingatkan para pedagang bahwa mereka harus mengambil tindakan segera untuk melindungi aset dan posisi mereka.









perdagangan futures likuidasi Margin call merujuk pada situasi dalamketika pergerakan pasar yang tidak menguntungkan menyebabkan margin posisi turun di bawah level yang disyaratkan. Dalam kasus ini, pedagang harus menyuntikkan dana tambahan untuk mempertahankan posisi dan menghindari





Tujuan margin call adalah memastikan bahwa pedagang memiliki dana yang cukup untuk menutup potensi kerugian dan mencegah posisi dilikuidasi. Sederhananya, margin call adalah garis pertahanan terakhir untuk melindungi suatu posisi.





Kontrak Futures USDT-M (Linear): Jumlah setiap margin call otomatis = Harga Masuk Rata-Rata × Ukuran × Kuantitas Posisi × Tingkat Margin Pemeliharaan

Kontrak Futures Coin-M (Invers): Jumlah setiap margin call otomatis = Ukuran × Kuantitas Posisi × Tingkat Margin Pemeliharaan / Harga Masuk Rata-Rata









BTCUSDT Seorang pedagang membuka posisi long 5.000 kontr. (1 kontr. = 0,0001 BTC) pada kontrak Futures Perpetualdengan harga masuk 18.000 USDT menggunakan leverage 10x. Tingkat margin pemeliharaan saat ini untuk posisi ini adalah 0,4%. Estimasi harga likuidasi untuk posisi ini adalah 16.270,96 USDT. Pedagang memiliki sisa margin sebesar 50 USDT.





Ketika harga wajar turun ke 16.270,96 USDT, yang merupakan harga likuidasi, mekanisme margin call otomatis terpicu untuk mencegah posisi dilikuidasi.





Berdasarkan rumus, jumlah margin call adalah:





Jumlah Margin Call Otomatis = Harga Masuk Rata-Rata × Ukuran × Kuantitas Posisi × Tingkat Margin Pemeliharaan

= 18.000 × 0,0001 × 5.000 × 0,4% = 36 USDT





Setelah margin tambahan ini diterapkan, harga likuidasi baru akan dihitung ulang:





Margin Pemeliharaan = Kuantitas Posisi × Ukuran × Harga Masuk Rata-Rata × Tingkat Margin Pemeliharaan = 5.000 × 0,0001 × 18.000 × 0,4% = 36 USDT





Margin Awal = Harga Masuk Rata-Rata × Ukuran Kontr. × Ukuran / Leverage = 18.000 × 0,0001 × 5.000 / 10 = 900 USDT





Harga Likuidasi = (Margin Pemeliharaan – Margin Awal + Harga Masuk Rata-Rata × Jumlah Posisi × Ukuran) / (Kuantitas Posisi × Ukuran) = (36 – 900 + 18.000 × 5.000 × 0,0001) / (5.000 × 0,0001) = 16.200 USDT





Penyesuaian ini membantu pedagang menghindari likuidasi langsung. Perlu diperhatikan bahwa biaya dan faktor lainnya tidak termasuk dalam perhitungan ini, sehingga angka sebenarnya dapat bervariasi.





BTCUSDT Jika hargaterus turun dan mencapai harga likuidasi baru berupa 16.200 USDT, margin call otomatis akan terpicu lagi. Namun, dalam kasus ini, hanya sisa margin yang tersedia sebesar 14 USDT yang dapat ditambahkan, lalu estimasi harga likuidasi baru akan dihitung ulang.





Anda akan menerima notifikasi margin call ketika saldo akun turun di bawah tingkat margin pemeliharaan yang disyaratkan. Berikut adalah beberapa alasan paling umum yang memicu notifikasi margin call:





3.1 Volatilitas Pasar: Karena pasar pada dasarnya tidak dapat diprediksi, fluktuasi harga dapat menyebabkan ekuitas akun Anda menyusut dan berada di bawah persyaratan margin pemeliharaan. Dalam kasus semacam ini, notifikasi margin call akan diterbitkan.





3.2 Keputusan Perdagangan yang Tidak Menguntungkan: Jika keputusan perdagangan menyimpang dari kondisi pasar sebenarnya, akun margin mungkin berada dalam kondisi yang memerlukan dana tambahan. Risiko ini khususnya terasa bagi pedagang kurang berpengalaman yang mungkin tidak memiliki strategi perdagangan terstruktur dan, demi meraih keuntungan cepat, menjadi lebih rentan terhadap pengambilan keputusan yang emosional. Faktor-faktor ini dapat meningkatkan kemungkinan terpicunya notifikasi margin call secara signifikan.





3.3 Leverage yang Berlebihan: Menetapkan leverage yang terlalu tinggi hanya akan memberi sedikit toleransi untuk fluktuasi harga. Pergerakan pasar yang kecil pun dapat menimbulkan kerugian yang signifikan pada akun Anda, sehingga meningkatkan risiko margin call.





3.4 Kurangnya Manajemen Risiko: Kegagalan dalam menerapkan langkah-langkah manajemen risiko seperti tidak mengatur stop-loss order dapat meningkatkan kemungkinan menerima margin call.





Tujuan notifikasi margin call adalah mengingatkan Anda tentang kondisi aset akun, sehingga Anda dapat segera menambahkan margin tambahan untuk memenuhi persyaratan dan menjaga posisi tetap aktif.









4.1 Pantau Saldo Akun: Periksa saldo akun perdagangan dan level margin Anda secara rutin. Lacak volatilitas pasar dan nilai posisi Anda dengan cermat, sehingga Anda dapat mengambil tindakan segera saat diperlukan.





4.2 Atur Peringatan dan Notifikasi: Aktifkan fitur peringatan dan notifikasi pada platform perdagangan untuk menerima pengingat tepat waktu saat saldo akun Anda mendekati atau turun di bawah level margin pemeliharaan. Di MEXC, Anda dapat mengonfigurasi peringatan ini di bagian Preferensi. Setelah diaktifkan, notifikasi akan dikirim melalui email, SMS, pesan dalam aplikasi, atau notifikasi push.









4.3 Tambahkan Dana Tambahan: Jika Anda menerima notifikasi margin call, Anda harus segera mendepositkan dana tambahan ke akun perdagangan Futures Anda.





4.4 Sesuaikan Posisi atau Leverage: Jika Anda tidak dapat segera menambah dana, Anda dapat mempertimbangkan untuk menyesuaikan posisi atau menurunkan leverage. Mengurangi ukuran posisi atau leverage akan menurunkan persyaratan margin, sehingga dapat membantu Anda menghindari margin call. Langkahnya mungkin mencakup penutupan sebagian posisi atau revisi rencana perdagangan Anda.





4.5 Strategi Manajemen Risiko: Sangat penting untuk menetapkan dan mematuhi strategi manajemen risiko yang efektif. Strategi ini meliputi mengatur stop-loss order, mengalokasikan dana secara bijaksana, dan menghindari perdagangan yang berlebihan. Praktik semacam itu membantu meminimalkan potensi kerugian dan mengurangi kemungkinan terpicunya margin call.





Banyak pedagang melihat margin call sebagai peristiwa negatif, tetapi hal itu juga dapat memiliki fungsi positif yang penting:





Memperpanjang Durasi Posisi: Menyediakan penyangga tambahan selama kondisi pasar yang buruk, sehingga membantu menghindari likuidasi dini.

Mencegah Keluar Paksa: Memberikan kesempatan kepada pedagang untuk menunggu potensi pemulihan pasar, sehingga tetap mempertahankan kemungkinan meraih laba.

Meningkatkan Efisiensi Modal: Memungkinkan manajemen posisi yang lebih fleksibel dan alokasi margin yang lebih efisien.

Memperkuat Kesadaran Risiko: Memberikan pengingat yang jelas tentang risiko modal, sehingga mendorong pedagang untuk mengembangkan kebiasaan manajemen risiko yang baik.





Dengan kata lain, margin call dapat dilihat sebagai satu kesempatan terakhir yang diberikan oleh pasar untuk mengamankan posisi Anda.









6.1 Jaga Kecukupan Dana: Sebelum memasuki perdagangan, pastikan Anda memiliki dana yang cukup untuk memenuhi persyaratan margin. Hindari alokasi sebagian besar modal ke margin dan sediakan dana cadangan untuk menangani volatilitas pasar.





6.2 Atur Leverage yang Sesuai: Sesuaikan level leverage dengan hati-hati dan hindari leverage yang berlebihan. Leverage yang tinggi meningkatkan risiko posisi dan mempermudah pemicuan margin call.





6.3 Terapkan Manajemen Risiko yang Ketat: Kembangkan dan ikuti strategi manajemen risiko yang disiplin. Gunakan stop-loss order untuk membatasi potensi kerugian dan alokasikan dana berdasarkan toleransi risiko pribadi Anda.





6.4 Hindari Perdagangan yang Berlebihan: Hindari perdagangan yang berlebihan atau keputusan yang impulsif. Perdagangan yang berlebihan meningkatkan kemungkinan terjadinya margin call. Tetap tenang, bersikap rasional, dan patuhi rencana perdagangan Anda.





6.5 Pantau dan Sesuaikan Posisi dengan Segera: Pantau kondisi pasar dan posisi terbuka Anda secara rutin. Jika volatilitas pasar menyebabkan kerugian, segera kurangi ukuran posisi Anda atau pertimbangkan strategi hedging yang tepat untuk mengelola risiko.









Margin call merupakan komponen penting dari sistem manajemen risiko perdagangan Futures MEXC. Ini bukan penalti, melainkan kesempatan terakhir bagi pedagang untuk secara aktif mengelola risiko dan menghindari hasil terburuk, yaitu likuidasi. Setiap pedagang futures harus memantau rasio margin mereka sebagai praktik rutin dan sepenuhnya memahami hubungannya dengan tingkat margin pemeliharaan. Daripada menunggu hingga margin call terjadi saat mendekati likuidasi, jauh lebih efektif untuk menetapkan strategi leverage dan stop-loss yang tepat di awal perdagangan. Pada hakikatnya, perdagangan yang sukses bukan hanya tentang menangkap peluang meraih laba, melainkan juga tentang mengelola dan membatasi potensi kerugian secara efektif.





