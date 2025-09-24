Apa Fitur Margin PNL MEXC?









Margin PNL, yang disebut juga sebagai strategi posisi bergulir, adalah metode perdagangan yang menggunakan laba belum terealisasi dari posisi futures terbuka sebagai margin untuk membuka atau menambah posisi tambahan. Daripada menutup posisi yang menguntungkan untuk merealisasikan keuntungan, pedagang memanfaatkan laba yang belum terealisasi untuk memperluas eksposur mereka, sehingga secara efektif meningkatkan ukuran posisi mereka tanpa menambah modal baru.





Pendekatan ini umumnya digunakan dalam lingkungan dengan leverage tinggi dan paling efektif selama pasar dengan arah yang kuat. Dengan terus mengalokasikan laba belum terealisasi ke arah perdagangan yang sama, pedagang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan posisi. Jika dieksekusi dengan benar dalam tren yang berkelanjutan, metode ini menciptakan efek pemajemukan atau "bola salju", karena ukuran posisi dan potensi keuntungan meningkat dengan cepat. Setiap penskalaan masuk yang berhasil akan memperkuat keseluruhan eksposur dan potensi imbal hasil.









Berikut adalah alur kerja umumnya: Seorang pedagang pertama-tama membuka posisi futures menggunakan modal awal. Setelah posisi menguntungkan, daripada merealisasikan keuntungan, baik pokok maupun laba belum terealisasi digunakan sebagai margin untuk meningkatkan eksposur. Jika dieksekusi dengan sukses secara berurutan, pendekatan pemajemukan ini dapat mempercepat pertumbuhan akun pada kecepatan yang eksponensial.





Sebagai ilustrasi, mari kita asumsikan seorang pedagang memulai dengan 10.000 USDT. Ketika harga BTC mencapai 40.000 USDT, pedagang tersebut membuka posisi long dengan leverage 10x, sehingga menciptakan ukuran posisi awal sebesar 100.000 USDT (≈ 2,5 BTC). Kemudian, pedagang mengadopsi strategi Margin PNL dan melakukan dua rollover:

Rollover Pertama: Ketika BTC naik ke 44.000 USDT (+10%), laba belum terealisasi sebesar 10.000 USDT ditambahkan sebagai margin baru, sehingga memperbesar ukuran posisi menjadi 200.000 USDT (≈ 4,5 BTC).

Rollover Kedua: Kemudian, BTC naik ke 47.960 USDT (+9%), sehingga menghasilkan laba belum terealisasi sebesar 18.000 USDT. Laba ini digunakan kembali sebagai margin, sehingga makin memperbesar ukuran posisi menjadi 380.000 USDT (≈ 7,9 BTC).





Proses langkah demi langkahnya diilustrasikan dalam tabel di bawah ini:





Rollover dengan Margin PNL

Langkah Harga BTC (USDT) Perubahan Harga Ukuran Posisi (USDT) Laba Belum Terealisasi Ekuitas Akun (USDT) Tindakan Ukuran Posisi yang Dihasilkan (USDT) Posisi Awal 40.000 - 100.000 - 10.000 - 100.000 Rollover ke-1 44.000 +10% 100.000 10.000 20.000 Gunakan laba belum terealisasi (10.000 USDT) sebagai margin untuk menambah posisi dengan leverage 10x 200.000 Rollover ke-2 47.960 +9% 200.000 18.000 38.000 Gunakan laba belum terealisasi (18.000 USDT) sebagai margin untuk menambah posisi dengan leverage 10x 380.000 Babak Akhir 52.000 +8,4% 380.000 31.920 69.920 - 380.000





Perbandingan Hasil

Skenario Harga Masuk (USDT) Harga BTC Akhir (USDT) Ukuran Posisi Akhir Laba Belum Terealisasi (USDT) Margin Awal (USDT) Ekuitas Akun Akhir (USDT) Tanpa Margin PNL 40.000 52.000 100.000 UDST (2,5 BTC) (52.000 - 40.000) × 2,5 = 30.000 10.000 40.000 Dengan Margin PNL 40.000 52.000 380.000 USDT (7,9 BTC) 31.920 (babak akhir) 10.000 69.920

Biaya perdagangan, biaya pendanaan, dan potensi slippage tidak disertakan dalam ilustrasi ini demi kejelasan.





Contoh ini menunjukkan bahwa strategi Margin PNL dapat memperkuat laba secara signifikan ketika tren pasar sedang menguntungkan. Karakteristik utama pendekatan ini adalah:

1) Penetapan Ukuran Posisi yang Agresif: Setiap rollover biasanya mengalokasikan seluruh ekuitas akun atau hampir seluruhnya.

2) Ketergantungan pada Penilaian Tren yang Akurat: Satu kesalahan penilaian saja dapat menghapus semua laba yang terkumpul.

3) Berbasis Leverage: Strategi ini biasanya diterapkan dalam perdagangan futures dengan leverage yang memperbesar potensi keuntungan dan risiko.









1) Hanya posisi Cross Margin yang baru dibuka yang dapat menggunakan fungsi Margin PNL. Posisi Isolated Margin tidak memenuhi syarat.

2) Saat menggunakan Margin PNL, hanya laba belum terealisasi dari posisi cross margin yang diperhitungkan sebagai dana yang tersedia. Laba belum terealisasi dari posisi isolated margin tidak dapat digunakan.

3) Margin PNL hanya berlaku dalam mode Margin Aset Tunggal. Dalam mode Margin Multiaset, dana yang tersedia dihitung berdasarkan logika yang berbeda.













perdagangan Futures Buka halamanMEXC, lalu pilih Mode Cross Margin. Ketika laba belum terealisasi pada posisi cross margin Anda meningkat, dana yang tersedia juga akan meningkat.





Dana Tersedia (Cross Margin) = Saldo Dompet – Margin Posisi – Margin Order + Total PNL Belum Terealisasi dari Semua Posisi Cross Margin













1) Buka Aplikasi MEXC, lalu ketuk Futures.

2) Pilih Mode Cross Margin.

3) Setelah membuka posisi, seiring dengan meningkatnya laba belum terealisasi pada posisi cross margin Anda, dana yang tersedia juga akan meningkat.









Catatan: Dalam Mode Margin Lanjutan, pengguna dapat memilih mode margin yang berbeda untuk posisi long dan short. Jika posisi long ditetapkan pada isolated margin dan posisi short pada cross margin, atau posisi long pada cross margin dan posisi short pada isolated margin, dana yang tersedia akan tetap ditampilkan sebagai dana cross margin yang tersedia.













Kunci perdagangan Margin PNL terletak pada pengukuran keberlanjutan tren pasar secara akurat. Pedagang harus menambah posisi dengan mantap ketika trennya jelas dan momentumnya kuat untuk memaksimalkan perolehan laba melalui pemajemukan yang berkelanjutan. Namun, strategi ini pada hakikatnya merupakan pedang bermata dua: meskipun dapat menghasilkan imbal hasil luar biasa selama tren yang berkelanjutan, pembalikan yang tiba-tiba dapat dengan cepat menghapus keuntungan yang belum terealisasi yang terakumulasi dan modal awal. Ketidakpastian pasar, pengambilan keputusan yang emosional, dan penggunaan leverage yang tinggi semuanya memperbesar risiko ini.





Oleh karena itu, PNL Margin dianggap sebagai strategi berisiko tinggi dan berhadiah tinggi yang menuntut penilaian pasar yang tepat, disiplin yang ketat, dan ketahanan psikologis yang kuat. Pedagang disarankan untuk menetapkan level take-profit dan stop-loss yang jelas, menerapkan manajemen risiko yang kuat, serta mengamankan sebagian laba secara tepat waktu. Siapa pun yang mencoba PNL Margin sebaiknya hanya melakukannya dengan sejumlah kecil modal yang sanggup direlakan apabila hilang.





