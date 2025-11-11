1. Apa itu Papan Penggerak Pasar? Papan Penggerak Pasar MEXC memantau dan menampilkan pasangan perdagangan yang mengalami fluktuasi harga signifikan dalam periode tertentu. Dengan melacak pergerakan h1. Apa itu Papan Penggerak Pasar? Papan Penggerak Pasar MEXC memantau dan menampilkan pasangan perdagangan yang mengalami fluktuasi harga signifikan dalam periode tertentu. Dengan melacak pergerakan h
Apa itu Papan Penggerak Pasar MEXC?

11 November 2025
1. Apa itu Papan Penggerak Pasar?


Papan Penggerak Pasar MEXC memantau dan menampilkan pasangan perdagangan yang mengalami fluktuasi harga signifikan dalam periode tertentu. Dengan melacak pergerakan harga dan indikator utama pada berbagai mata uang kripto, fitur ini membantu pedagang untuk segera mengidentifikasi peluang perdagangan potensial dan mengambil keputusan perdagangan yang lebih efisien.

Peristiwa pasar yang berbeda memicu status pasangan perdagangan yang berbeda. Tabel di bawah ini merangkum status-status yang mungkin muncul pada papan Penggerak Pasar dan syarat pemicunya yang sesuai. Status ditampilkan dalam urutan kronologis mulai dari yang terbaru hingga yang terlama.


Jenis Status
Jangka Waktu
Syarat
High Baru
High Hari Ini
24 jam
Harga tertinggi dalam 1 menit terakhir sama dengan harga tertinggi hari ini/minggu ini/bulan ini. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit
High Mingguan
24×7 jam
High Bulanan
24×30 jam
Harga Naik
Tick 5 mnt
Dalam waktu 5 menit
Kenaikan harga token 3% ≤ kenaikan < 7%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit
Tick 2 Jam
Dalam waktu 2 jam
Kenaikan 5 mnt
Dalam waktu 5 menit
Kenaikan harga token 7% ≤ kenaikan < 11%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit
Kenaikan 2 Jam
Dalam waktu 2 jam
Lonjakan 5 mnt
Dalam waktu 5 menit
Kenaikan harga token ≥ 11%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit
Lonjakan 2 Jam
Dalam waktu 2 jam
Low Baru
Low Hari Ini
24 jam
Harga terendah dalam 1 menit terakhir sama dengan harga terendah hari ini/minggu ini/bulan ini. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit
Low Mingguan
24×7 jam
Low Bulanan
24×30 jam
Harga Turun
Penurunan 5 mnt
Dalam waktu 5 menit
Penurunan harga token 3% ≤ drop < 7%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit
Penurunan 2 Jam
Dalam waktu 2 jam
Drop 5 mnt
Dalam waktu 5 menit
Penurunan harga token 7% ≤ drop < 11%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit
Drop 2 Jam
Dalam waktu 2 jam
Anjlok 5 mnt
Dalam waktu 5 menit
Penurunan harga token ≥ 11%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit
Anjlok 2 Jam
Dalam waktu 2 jam
Pullback
Pullback
——
(High Harian − Pembukaan Harian) / Pembukaan Harian ≥ 8% dan (penutupan candlestick 1 menit − High Harian) / High Harian ≤ −5%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit
Reli
Reli
——
(Low Harian − Pembukaan Harian) / Pembukaan Harian ≤ −8% dan (penutupan candlestick 1 menit − Low Harian) / Low Harian ≥ 5%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit
Harga Naik & Vol. Tinggi
Tick, Vol. Tinggi
——
7% ≤ kenaikan harga 15 menit < 11% dan volume perdagangan 15 menit ≥ 50× rata-rata 24 periode lima belas menit terakhir. Frekuensi Pembaruan: Setiap 10 detik
Naik, Vol. Tinggi
——
11% ≤ kenaikan harga 15 menit < 15% dan volume perdagangan 15 menit ≥ 50× rata-rata 24 periode lima belas menit terakhir. Frekuensi Pembaruan: Setiap 10 detik
Lonjakan, Vol. Tinggi
——
Kenaikan harga 15 menit ≥ 15% dan volume perdagangan 15 menit ≥ 50× rata-rata 24 periode lima belas menit terakhir. Frekuensi Pembaruan: Setiap 10 detik
Harga Turun & Vol. Tinggi
Penurunan, Vol. Tinggi
——
7% ≤ penurunan harga 15 menit < 11% dan volume perdagangan 15 menit ≥ 50× rata-rata 24 periode lima belas menit terakhir. Frekuensi Pembaruan: Setiap 10 detik
Drop, Vol. Tinggi
——
11% ≤ penurunan harga 15 menit < 15% dan volume perdagangan 15 menit ≥ 50× rata-rata 24 periode lima belas menit terakhir. Frekuensi Pembaruan: Setiap 10 detik
Anjlok, Vol. Tinggi
——
Penurunan harga 15 menit ≥ 15% dan volume perdagangan 15 menit ≥ 50× rata-rata 24 periode lima belas menit terakhir. Frekuensi Pembaruan: Setiap 10 detik

2. Cara Mengakses Papan Penggerak Pasar


2.1 Web


Kunjungi situs web resmi MEXC, lalu masuk. Dari bilah navigasi, klik Futures untuk masuk ke halaman perdagangan Futures. Pada halaman perdagangan Futures, pilih tab Penggerak Pasar untuk melihat data pergerakan pasar secara aktual.


2.2 Aplikasi


1) Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC, lalu ketuk Futures untuk masuk ke halaman perdagangan Futures.
2) Ketuk ikon di samping pasangan perdagangan.
3) Pilih Penggerak Pasar.
4) Anda kini dapat melihat data Penggerak Pasar.



MEXC menyediakan serangkaian alat analisis data yang komprehensif untuk mendukung keputusan perdagangan yang matang. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, jelajahi panduan berikut:

Penafian: Materi ini bukan merupakan saran tentang investasi, perpajakan, persoalan hukum, keuangan, akuntansi, konsultasi, atau layanan terkait lainnya, serta bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan informasi hanya sebagai referensi dan bukan merupakan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang terkait dan berinvestasi dengan hati-hati. Semua keputusan dan hasil investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna.
