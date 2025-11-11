Apa itu Papan Penggerak Pasar MEXC?

Jenis Status
Jangka Waktu
Syarat
High Baru
High Hari Ini
24 jam
Harga tertinggi dalam 1 menit terakhir sama dengan harga tertinggi hari ini/minggu ini/bulan ini. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit
High Mingguan
24×7 jam
High Bulanan
24×30 jam
Harga Naik
Tick 5 mnt
Dalam waktu 5 menit
Kenaikan harga token 3% ≤ kenaikan < 7%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit
Tick 2 Jam
Dalam waktu 2 jam
Kenaikan 5 mnt
Dalam waktu 5 menit
Kenaikan harga token 7% ≤ kenaikan < 11%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit
Kenaikan 2 Jam
Dalam waktu 2 jam
Lonjakan 5 mnt
Dalam waktu 5 menit
Kenaikan harga token ≥ 11%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit
Lonjakan 2 Jam
Dalam waktu 2 jam
Low Baru
Low Hari Ini
24 jam
Harga terendah dalam 1 menit terakhir sama dengan harga terendah hari ini/minggu ini/bulan ini. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit
Low Mingguan
24×7 jam
Low Bulanan
24×30 jam
Harga Turun
Penurunan 5 mnt
Dalam waktu 5 menit
Penurunan harga token 3% ≤ drop < 7%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit
Penurunan 2 Jam
Dalam waktu 2 jam
Drop 5 mnt
Dalam waktu 5 menit
Penurunan harga token 7% ≤ drop < 11%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit
Drop 2 Jam
Dalam waktu 2 jam
Anjlok 5 mnt
Dalam waktu 5 menit
Penurunan harga token ≥ 11%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit
Anjlok 2 Jam
Dalam waktu 2 jam
Pullback
Pullback
——
(High Harian − Pembukaan Harian) / Pembukaan Harian ≥ 8% dan (penutupan candlestick 1 menit − High Harian) / High Harian ≤ −5%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit
Reli
Reli
——
(Low Harian − Pembukaan Harian) / Pembukaan Harian ≤ −8% dan (penutupan candlestick 1 menit − Low Harian) / Low Harian ≥ 5%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit
Harga Naik & Vol. Tinggi
Tick, Vol. Tinggi
——
7% ≤ kenaikan harga 15 menit < 11% dan volume perdagangan 15 menit ≥ 50× rata-rata 24 periode lima belas menit terakhir. Frekuensi Pembaruan: Setiap 10 detik
Naik, Vol. Tinggi
——
11% ≤ kenaikan harga 15 menit < 15% dan volume perdagangan 15 menit ≥ 50× rata-rata 24 periode lima belas menit terakhir. Frekuensi Pembaruan: Setiap 10 detik
Lonjakan, Vol. Tinggi
——
Kenaikan harga 15 menit ≥ 15% dan volume perdagangan 15 menit ≥ 50× rata-rata 24 periode lima belas menit terakhir. Frekuensi Pembaruan: Setiap 10 detik
Harga Turun & Vol. Tinggi
Penurunan, Vol. Tinggi
——
7% ≤ penurunan harga 15 menit < 11% dan volume perdagangan 15 menit ≥ 50× rata-rata 24 periode lima belas menit terakhir. Frekuensi Pembaruan: Setiap 10 detik
Drop, Vol. Tinggi
——
11% ≤ penurunan harga 15 menit < 15% dan volume perdagangan 15 menit ≥ 50× rata-rata 24 periode lima belas menit terakhir. Frekuensi Pembaruan: Setiap 10 detik
Anjlok, Vol. Tinggi
——
Penurunan harga 15 menit ≥ 15% dan volume perdagangan 15 menit ≥ 50× rata-rata 24 periode lima belas menit terakhir. Frekuensi Pembaruan: Setiap 10 detik
