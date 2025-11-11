Apa itu Papan Penggerak Pasar MEXC?









Papan Penggerak Pasar MEXC memantau dan menampilkan pasangan perdagangan yang mengalami fluktuasi harga signifikan dalam periode tertentu. Dengan melacak pergerakan harga dan indikator utama pada berbagai mata uang kripto, fitur ini membantu pedagang untuk segera mengidentifikasi peluang perdagangan potensial dan mengambil keputusan perdagangan yang lebih efisien.





Peristiwa pasar yang berbeda memicu status pasangan perdagangan yang berbeda. Tabel di bawah ini merangkum status-status yang mungkin muncul pada papan Penggerak Pasar dan syarat pemicunya yang sesuai. Status ditampilkan dalam urutan kronologis mulai dari yang terbaru hingga yang terlama.







Jenis Status Jangka Waktu Syarat High Baru High Hari Ini 24 jam Harga tertinggi dalam 1 menit terakhir sama dengan harga tertinggi hari ini/minggu ini/bulan ini. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit High Mingguan 24×7 jam High Bulanan 24×30 jam Harga Naik Tick 5 mnt Dalam waktu 5 menit Kenaikan harga token 3% ≤ kenaikan < 7%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit Tick 2 Jam Dalam waktu 2 jam Kenaikan 5 mnt Dalam waktu 5 menit Kenaikan harga token 7% ≤ kenaikan < 11%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit Kenaikan 2 Jam Dalam waktu 2 jam Lonjakan 5 mnt Dalam waktu 5 menit Kenaikan harga token ≥ 11%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit Lonjakan 2 Jam Dalam waktu 2 jam Low Baru Low Hari Ini 24 jam Harga terendah dalam 1 menit terakhir sama dengan harga terendah hari ini/minggu ini/bulan ini. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit Low Mingguan 24×7 jam Low Bulanan 24×30 jam Harga Turun Penurunan 5 mnt Dalam waktu 5 menit Penurunan harga token 3% ≤ drop < 7%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit Penurunan 2 Jam Dalam waktu 2 jam Drop 5 mnt Dalam waktu 5 menit Penurunan harga token 7% ≤ drop < 11%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit Drop 2 Jam Dalam waktu 2 jam Anjlok 5 mnt Dalam waktu 5 menit Penurunan harga token ≥ 11%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit Anjlok 2 Jam Dalam waktu 2 jam Pullback Pullback —— (High Harian − Pembukaan Harian) / Pembukaan Harian ≥ 8% dan (penutupan candlestick 1 menit − High Harian) / High Harian ≤ −5%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit Reli Reli —— (Low Harian − Pembukaan Harian) / Pembukaan Harian ≤ −8% dan (penutupan candlestick 1 menit − Low Harian) / Low Harian ≥ 5%. Frekuensi Pembaruan: Setiap 1 menit Harga Naik & Vol. Tinggi Tick, Vol. Tinggi —— 7% ≤ kenaikan harga 15 menit < 11% dan volume perdagangan 15 menit ≥ 50× rata-rata 24 periode lima belas menit terakhir. Frekuensi Pembaruan: Setiap 10 detik Naik, Vol. Tinggi —— 11% ≤ kenaikan harga 15 menit < 15% dan volume perdagangan 15 menit ≥ 50× rata-rata 24 periode lima belas menit terakhir. Frekuensi Pembaruan: Setiap 10 detik Lonjakan, Vol. Tinggi —— Kenaikan harga 15 menit ≥ 15% dan volume perdagangan 15 menit ≥ 50× rata-rata 24 periode lima belas menit terakhir. Frekuensi Pembaruan: Setiap 10 detik Harga Turun & Vol. Tinggi Penurunan, Vol. Tinggi —— 7% ≤ penurunan harga 15 menit < 11% dan volume perdagangan 15 menit ≥ 50× rata-rata 24 periode lima belas menit terakhir. Frekuensi Pembaruan: Setiap 10 detik Drop, Vol. Tinggi —— 11% ≤ penurunan harga 15 menit < 15% dan volume perdagangan 15 menit ≥ 50× rata-rata 24 periode lima belas menit terakhir. Frekuensi Pembaruan: Setiap 10 detik Anjlok, Vol. Tinggi —— Penurunan harga 15 menit ≥ 15% dan volume perdagangan 15 menit ≥ 50× rata-rata 24 periode lima belas menit terakhir. Frekuensi Pembaruan: Setiap 10 detik













situs web resmi MEXC Futures Penggerak Pasar untuk melihat data pergerakan pasar secara aktual. Kunjungi, lalu masuk. Dari bilah navigasi, klikuntuk masuk ke halaman perdagangan Futures. Pada halaman perdagangan Futures, pilih tabuntuk melihat data pergerakan pasar secara aktual.













1) Buka dan masuk ke Aplikasi MEXC, lalu ketuk Futures untuk masuk ke halaman perdagangan Futures.

2) Ketuk ikon ▼ di samping pasangan perdagangan.

3) Pilih Penggerak Pasar.

4) Anda kini dapat melihat data Penggerak Pasar.













MEXC menyediakan serangkaian alat analisis data yang komprehensif untuk mendukung keputusan perdagangan yang matang. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, jelajahi panduan berikut:



