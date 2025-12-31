Siapa Pemilik Solana? Holder SOL Terbesar Terungkap

Solana telah bertransformasi dari model kepemilikan terkonsentrasi menjadi salah satu ekosistem blockchain paling terdiversifikasi.

Menyusul program buyback $1 miliar dari Forward Industries dan redistribusi kepemilikan terkait FTX, treasury korporat kini memegang jutaan token SOL.

Artikel ini meneliti siapa yang memiliki cryptocurrency Solana di tahun 2025, bagaimana kepemilikan telah berkembang sejak keruntuhan FTX, dan mengapa blockchain terdesentralisasi ini tidak dapat dimiliki oleh satu entitas tunggal.

Pembaca akan menemukan holder SOL terbesar, para pendiri di balik jaringan, dan bagaimana struktur Solana memastikan kontrol komunitas.





Poin-Poin Utama

Forward Industries memimpin kepemilikan SOL korporat dengan 6,92 juta token yang diperoleh melalui investasi $1,65 miliar pada September 2024.

Keruntuhan FTX pada 2022 mendistribusikan ulang kepemilikan Solana dari alamat whale terkonsentrasi ke holder institusional dan korporat yang terdiversifikasi.

Anatoly Yakovenko mendirikan Solana pada 2017 di Solana Labs, sementara Solana Foundation mengelola 12,5% alokasi token.

Tidak ada entitas tunggal yang memiliki blockchain Solana—lebih dari 1.000 validator independen di seluruh dunia mengamankan jaringan melalui konsensus Proof of Stake.

Top 100 holder SOL mengontrol 22,76% dari total supply, menunjukkan distribusi yang jauh lebih sehat dibandingkan era dominasi FTX.





Forward Industries mendominasi kepemilikan SOL korporat dengan sekitar 6,92 juta token senilai $865 juta, terakumulasi melalui investasi privat $1,6 miliar pada September 2024.

Perusahaan desain medis ini melakukan staking seluruh treasurynya, menghasilkan yield konsisten sambil mendukung keamanan jaringan.

Solana Company memegang 2,2 juta SOL senilai $275 juta setelah rebranding dari Helius Technologies, sementara DeFi Development Corp mempertahankan 2,09 juta token melalui operasi validator aktif dan kemitraan ekosistem.

Upexi mengakumulasi 2,01 juta SOL pada harga rata-rata $151,44 per token, dengan Arthur Hayes menjabat di komite penasihatnya.

Sharps Technology melengkapi top 5 dengan 2 juta SOL, memposisikan dirinya sebagai perusahaan akselerator Solana.

Menurut data blockchain per 10 November 2025, top 10 holder hanya mengontrol 6,58% dari total supply, mendemonstrasikan distribusi signifikan dibandingkan dengan konsentrasi whale awal.





Keruntuhan FTX pada November 2022 secara fundamental merestrukturisasi pola kepemilikan coin Solana di seluruh ekosistem.

Alameda Research sebelumnya memegang posisi SOL masif sebagai kepemilikan terbesar kedua FTX, dengan holding SOL lebih dari $1,1 miliar.

Menyusul proses kebangkrutan, kepemilikan terkonsentrasi ini ditransfer ke likuidator dan pihak eksternal, mengeliminasi alamat whale dominan yang pernah mengontrol persentase supply yang signifikan.

Adopsi institusional mengakselerasi sepanjang 2025 dengan Rothschild Investment dan PNC Financial Services mengungkapkan eksposur SOL melalui produk ETF.

Peluncuran exchange-traded fund yang terkait dengan Solana mendistribusikan ulang kepemilikan dari wallet terkonsentrasi awal ke kendaraan institusional yang terdiversifikasi.

Data blockchain saat ini menunjukkan bahwa top 20 holder memiliki 11,03% dari total supply sementara top 100 mengontrol 22,76%, mengindikasikan distribusi yang lebih sehat dibandingkan era FTX ketika entitas tunggal mendominasi dinamika pasar.









Anatoly Yakovenko menciptakan Solana pada 2017 setelah menghabiskan lebih dari satu dekade di Qualcomm bekerja pada sistem terdistribusi dan algoritma kompresi.

Whitepaper Proof of History inovatifnya memperkenalkan jam kriptografi yang memungkinkan node blockchain memverifikasi berlalunya waktu tanpa komunikasi konstan.

Raj Gokal bergabung sebagai co-founder, memanfaatkan pengalaman venture capital untuk membangun kemitraan developer dan mengamankan pendanaan strategis.

Greg Fitzgerald berkontribusi keahlian teknik awal, mengimplementasikan codebase inti Solana dalam bahasa pemrograman Rust.

Solana Labs beroperasi sebagai perusahaan pengembangan utama, sementara Solana Foundation berfungsi sebagai organisasi nirlaba berbasis di Swiss yang mengelola 12,5% alokasi token.

Foundation memiliki hak kekayaan intelektual atas protokol Solana dan mendanai inisiatif pengembangan ekosistem.

Namun, baik para pendiri maupun entitas-entitas ini tidak "memiliki" jaringan terdesentralisasi—mereka menciptakan teknologinya tetapi tidak dapat mengontrol blockchain yang dioperasikan oleh ribuan node validator independen di seluruh dunia.

Solana beroperasi sebagai blockchain permissionless di mana tidak ada entitas tunggal yang mempertahankan kontrol kepemilikan atas operasi jaringan.

Lebih dari 1.000 validator independen di seluruh dunia memproses transaksi dan mengamankan blockchain melalui mekanisme konsensus Proof of Stake.

Setiap validator beroperasi secara otonom, melakukan staking token SOL sebagai jaminan untuk mendapatkan reward atas partisipasi yang jujur.

Holder token SOL berkontribusi pada governance jaringan dengan mendelegasikan token ke validator, secara efektif memberikan suara dengan stake mereka terhadap keamanan jaringan.

Struktur validator terdistribusi ini mencegah single point of failure atau kontrol terpusat.

Solana Labs mengembangkan teknologi inti sementara Solana Foundation mendukung pertumbuhan ekosistem, tetapi keduanya tidak dapat secara sepihak mengubah aturan protokol atau membalikkan transaksi.

Arsitektur terdesentralisasi jaringan berarti siapa yang memiliki token Solana paling banyak berbeda dari siapa yang mengontrol blockchain itu sendiri.

Kepemilikan token menyediakan stake ekonomis dan reward staking, tetapi konsensus jaringan muncul dari ribuan validator yang mencapai kesepakatan melalui bukti kriptografi daripada pengambilan keputusan terpusat.









T: Siapa pemilik crypto Solana?

Tidak ada entitas tunggal yang memiliki Solana—ia beroperasi sebagai blockchain terdesentralisasi yang diatur oleh ribuan validator independen di seluruh dunia.

T: Siapa yang memiliki coin Solana paling banyak?

Per November 2025, Forward Industries memegang posisi publik terbesar dengan 6,82 juta token SOL.

T: Siapa pemilik cryptocurrency Solana?

Kepemilikan terdistribusi di antara treasury korporat, investor institusional, holder individual, dan Solana Foundation yang mengelola 12,5% dari supply.

T: Siapa pemilik coin Solana?

Token SOL dimiliki oleh jutaan alamat wallet secara global, dengan top 100 holder mengontrol sekitar 22,76% dari total supply.





Kepemilikan Solana telah berevolusi dari konsentrasi awal menjadi distribusi luas di antara treasury korporat, dana institusional, dan partisipan komunitas.

Forward Industries memimpin dengan 6,82 juta SOL, tetapi tidak ada entitas yang mengontrol jaringan terdesentralisasi itu sendiri.

Para pendiri menciptakan teknologi blockchain inovatif, namun ribuan validator independen mempertahankan kontrol operasional.

Trading Solana di MEXC untuk berpartisipasi dalam ekosistem berperforma tinggi ini yang menawarkan transaksi cepat, biaya rendah, dan adopsi institusional yang berkembang di pasar global.