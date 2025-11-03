1 Miliar XRP Dibuka dari Escrow di Ripple: Apa Artinya untuk Harga XRP

Whale Alert pada hari Senin menandai serangkaian pergerakan XRP besar, memposting tiga tweet terpisah yang bersama-sama menunjukkan satu miliar token dilepaskan dari escrow. Pelacak tersebut pertama kali melaporkan 200 juta XRP dibuka, diikuti oleh pelepasan 300 juta XRP, dan kemudian transaksi 500 juta XRP yang terkait dengan Ripple sendiri. Pemberitahuan mentah Whale Alert menarik perhatian pada skala transfer dan membuat para trader berusaha keras untuk mengetahui apakah ini adalah operasi escrow rutin atau sinyal sesuatu yang lebih besar.

Pesan-pesan tersebut muncul dengan latar belakang rutinitas escrow bulanan Ripple yang dapat diprediksi. Perusahaan secara historis menjadwalkan pembukaan hingga 1 miliar XRP pada awal setiap bulan dan kemudian biasanya mengunci kembali sebagian besar alokasi tersebut, hanya menggunakan beberapa ratus juta XRP untuk kebutuhan operasional, kesepakatan mitra, dan operasi likuiditas. Ritme bulanan ini transparan dan dapat diaudit on-chain, tetapi ukuran transfer tertentu ini masih penting karena apa artinya bagi pasokan yang tersedia dan sentimen investor.

Untuk menggambarkan skala dalam istilah dolar, XRP diperdagangkan sekitar $2,40 pada saat penulisan, yang menilai 200 juta XRP sekitar $480,7 juta, 300 juta XRP sekitar $721,1 juta, dan 500 juta XRP sekitar $1,20 miliar. Angka-angka tersebut dihitung dari harga pertukaran langsung dan karena itu bergerak seiring pergerakan pasar, tetapi mereka menjelaskan mengapa transaksi escrow besar menarik begitu banyak perhatian: kita berbicara tentang jumlah yang diukur dalam ratusan juta dan miliaran dolar rendah.

Para ahli sebelumnya telah menunjuk pada pembukaan November yang dijadwalkan sekitar 1 miliar XRP, pelepasan rutin yang dengan harga saat ini berjumlah sekitar $2,4 miliar. Beberapa analis membingkai pembukaan bulan ini sebagai pemeliharaan rutin, sementara yang lain memperingatkan bahwa tampilan pergerakan on-chain besar masih dapat memicu volatilitas jangka pendek, terutama di pasar di mana momentum dan narasi mendorong penetapan harga ulang yang cepat. Ripple sering mengunci kembali sebagian besar pelepasan bulanan, hanya menyisakan apa yang dibutuhkan untuk tujuan perusahaan dan ekosistem.

Apa yang Diharapkan

Bagaimana pasar bereaksi tergantung pada konteks. Pada bulan-bulan sebelumnya, ketika Ripple mengeluarkan XRP dari escrow dan hanya mengerahkan sebagian, harga sering mengabaikan tindakan tersebut; dalam kasus lain, tekanan penjualan yang diumumkan atau dirasakan telah berkontribusi pada penurunan jangka pendek. Trader yang melihat buku pesanan dan arus derivatif akan mengawasi pesanan jual besar, peningkatan likuiditas yang tiba-tiba di bursa utama, atau pergerakan terkoordinasi dari dompet institusional.

Indikator pasar langsung XRP menunjukkan token tersebut telah turun dari level tertinggi baru-baru ini dan diperdagangkan lebih rendah pada hari tweet ini beredar. Para ahli menandai potensi peningkatan likuiditas dan risiko bahwa pemegang yang gugup mungkin menggunakan momen ini untuk mengambil keuntungan, menambah tekanan ke bawah.

Pemegang jangka panjang menunjukkan bahwa program escrow Ripple secara eksplisit dirancang untuk membawa prediktabilitas pada pasokan: mekanisme pelepasan bulanan dan re-escrow telah publik dan dapat diaudit sejak diterapkan. Namun, gejolak volatilitas di sekitar peristiwa ini normal, dan beberapa analis berpendapat fokus seharusnya pada metrik adopsi, arus pertukaran, dan indikator permintaan on-chain daripada satu set transfer.

Untuk saat ini, XRP tetap menjadi salah satu token dengan kapitalisasi pasar teratas, dan headline escrow adalah pengingat tentang bagaimana tokenomics dan manajemen token perusahaan dapat bersinggungan dengan psikologi pasar. Kesimpulan langsung sangat jelas: harapkan kebisingan. Transfer on-chain besar seperti tiga pemberitahuan Whale Alert layak diberitakan karena mereka mengubah angka yang penting untuk likuiditas, tetapi mereka tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi arah harga yang berkelanjutan.