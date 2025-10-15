BursaDEX+
TLDR Peter Schiff memperingatkan bahwa crash Bitcoin baru-baru ini adalah sinyal potensi masalah bagi investor cryptocurrency. Penurunan tajam Bitcoin mengikuti memburuknya ketegangan perdagangan antara AS dan China, yang mempengaruhi baik saham maupun cryptocurrency. Meskipun ada pemulihan singkat, Bitcoin kesulitan mempertahankan momentum karena ketidakpastian geopolitik yang terus berlanjut. Schiff berpendapat bahwa harga Bitcoin bisa [...] Artikel Peter Schiff Mengklaim Crash Bitcoin Adalah Peringatan, Bukan Kesempatan Membeli muncul pertama kali di CoinCentral.

Peter Schiff Mengklaim Kejatuhan Bitcoin Adalah Peringatan, Bukan Kesempatan Membeli

Penulis: CoincentralSumber: Coincentral
2025/10/15 01:57
TLDR

  • Peter Schiff memperingatkan bahwa crash Bitcoin baru-baru ini adalah sinyal potensi masalah bagi investor cryptocurrency.
  • Penurunan tajam Bitcoin mengikuti memburuknya ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok, mempengaruhi baik saham maupun cryptocurrency.
  • Meskipun ada pemulihan singkat, Bitcoin kesulitan mempertahankan momentum karena ketidakpastian geopolitik yang terus berlanjut.
  • Schiff berpendapat bahwa harga Bitcoin bisa turun secara tiba-tiba, mengekspos volatilitasnya dan menantang klaimnya sebagai "emas digital."
  • Emas telah mencapai rekor tertinggi baru, semakin memperkuat pandangan Schiff bahwa emas tetap menjadi investasi yang lebih aman dibandingkan dengan Bitcoin.

Peter Schiff, seorang komentator keuangan terkemuka, telah menyatakan bahwa crash Bitcoin pada hari Jumat bukan hanya peluang pembelian. Dia percaya itu adalah "peringatan" yang menandakan masalah di masa depan bagi investor crypto. Schiff, yang telah mengkritik Bitcoin selama bertahun-tahun, memprediksi bahwa pembeli crypto akan segera menghadapi kenyataan yang pahit.

Crash Bitcoin Mengikuti Masalah Perdagangan AS-Tiongkok

Bitcoin mengalami penurunan signifikan pada hari Jumat lalu, menyusul memburuknya ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok. Penurunan tajam harga Bitcoin disertai dengan jatuhnya ekuitas AS secara drastis. Pasar cryptocurrency juga mengalami likuidasi sebesar $19 miliar, yang menurut Tom Lee dari Fundstrat mungkin diremehkan.

Meskipun demikian, Bitcoin mengalami pemulihan singkat setelah Gedung Putih mengisyaratkan kemungkinan kesepakatan perdagangan dengan Tiongkok. Namun, keuntungan cryptocurrency tersebut tidak bertahan lama karena kekhawatiran tentang ketegangan perdagangan muncul kembali. Harga Bitcoin turun ke level rendah $113.030 lebih awal hari ini, menurut CoinGecko.

Pemulihan Bitcoin tetap tidak pasti karena tetap rentan terhadap perkembangan geopolitik. Baik Bitcoin maupun ekuitas AS terus bereaksi tajam terhadap berita terkait hubungan perdagangan antara kedua negara adidaya tersebut. Seiring perkembangan situasi, para trader dan investor mengawasi dengan cermat tanda-tanda volatilitas harga lebih lanjut.

Emas Melonjak Sementara Bitcoin Berjuang, Kata Schiff

Sementara itu, emas mencapai puncak baru, melampaui level $4.100, menandakan preferensi yang meningkat untuk logam mulia tersebut. Schiff telah lama berpendapat bahwa emas tetap menjadi penyimpan nilai yang lebih unggul. Dia memandang lonjakan harga emas sebagai bantahan terhadap klaim Bitcoin sebagai "emas digital."

Schiff memperingatkan bahwa harga Bitcoin bisa anjlok kapan saja, mengekspos ketidakstabilannya.

Kinerja Bitcoin tahun ini kurang memuaskan, dengan sedikit indikasi bahwa akan mengungguli aset lainnya. Schiff tetap yakin bahwa emas akan terus naik, sementara cryptocurrency menghadapi tantangan berkelanjutan. Investor mungkin menghadapi pelajaran mahal saat pasar terus berfluktuasi.

