Peter Schiff Mengklaim Kejatuhan Bitcoin Adalah Peringatan, Bukan Kesempatan Membeli

Peter Schiff, seorang komentator keuangan terkemuka, telah menyatakan bahwa crash Bitcoin pada hari Jumat bukan hanya peluang pembelian. Dia percaya itu adalah "peringatan" yang menandakan masalah di masa depan bagi investor crypto. Schiff, yang telah mengkritik Bitcoin selama bertahun-tahun, memprediksi bahwa pembeli crypto akan segera menghadapi kenyataan yang pahit.
Bitcoin mengalami penurunan signifikan pada hari Jumat lalu, menyusul memburuknya ketegangan perdagangan antara AS dan Tiongkok. Penurunan tajam harga Bitcoin disertai dengan jatuhnya ekuitas AS secara drastis. Pasar cryptocurrency juga mengalami likuidasi sebesar $19 miliar, yang menurut Tom Lee dari Fundstrat mungkin diremehkan.
Meskipun demikian, Bitcoin mengalami pemulihan singkat setelah Gedung Putih mengisyaratkan kemungkinan kesepakatan perdagangan dengan Tiongkok. Namun, keuntungan cryptocurrency tersebut tidak bertahan lama karena kekhawatiran tentang ketegangan perdagangan muncul kembali. Harga Bitcoin turun ke level rendah $113.030 lebih awal hari ini, menurut CoinGecko.
Pemulihan Bitcoin tetap tidak pasti karena tetap rentan terhadap perkembangan geopolitik. Baik Bitcoin maupun ekuitas AS terus bereaksi tajam terhadap berita terkait hubungan perdagangan antara kedua negara adidaya tersebut. Seiring perkembangan situasi, para trader dan investor mengawasi dengan cermat tanda-tanda volatilitas harga lebih lanjut.
Sementara itu, emas mencapai puncak baru, melampaui level $4.100, menandakan preferensi yang meningkat untuk logam mulia tersebut. Schiff telah lama berpendapat bahwa emas tetap menjadi penyimpan nilai yang lebih unggul. Dia memandang lonjakan harga emas sebagai bantahan terhadap klaim Bitcoin sebagai "emas digital."
Schiff memperingatkan bahwa harga Bitcoin bisa anjlok kapan saja, mengekspos ketidakstabilannya.
Kinerja Bitcoin tahun ini kurang memuaskan, dengan sedikit indikasi bahwa akan mengungguli aset lainnya. Schiff tetap yakin bahwa emas akan terus naik, sementara cryptocurrency menghadapi tantangan berkelanjutan. Investor mungkin menghadapi pelajaran mahal saat pasar terus berfluktuasi.
Postingan Peter Schiff Mengklaim Crash Bitcoin Adalah Peringatan, Bukan Peluang Pembelian pertama kali muncul di CoinCentral.