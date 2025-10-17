Harga kripto hari ini (17 Okt.): BTC, ETH, SOL turun di bawah level kritis

Mata uang kripto utama merosot pada 17 Okt. karena kekhawatiran perang dagang dan arus keluar ETF memicu penarikan pasar secara luas, mendorong sentimen ke "ketakutan ekstrem."

Ringkasan Total kapitalisasi pasar kripto turun 2,7% menjadi $3,7T saat Bitcoin merosot di bawah $109K.

Arus keluar Spot ETF mencapai $600M di tengah peningkatan likuidasi dan indeks ketakutan di 22.

Pemotongan suku bunga Fed dan pembicaraan perdagangan mungkin memicu pemulihan jangka pendek.

Dalam 24 jam terakhir, total kapitalisasi pasar cryptocurrency telah turun sebesar 2,7% menjadi $3,7 triliun. Likuidasi melonjak 56% menjadi $724 juta. Momentum pasar total juga menurun, dengan indeks kekuatan relatif pasar kripto global di 39, level yang umum diamati selama fase konsolidasi.

Indeks Ketakutan & Keserakahan Kripto turun enam poin menjadi 22, menunjukkan pergerakan dari "ketakutan" ke "ketakutan ekstrem," karena sentimen investor terus memburuk.

BTC, ETH, dan SOL jatuh di bawah level kunci

Pada waktu penerbitan, Bitcoin telah turun 2,6% menjadi $108.485, Ethereum turun 2,8% menjadi $3.909, dan Solana turun 5,2% menjadi $185. XRP juga merosot 3,4% menjadi $2,35.

Penjualan besar-besaran ini mengikuti tekanan geopolitik dan makroekonomi yang diperbarui. Ketegangan perdagangan AS-China meningkat setelah pengumuman tarif Presiden Trump pada 10 Okt. yang menargetkan ekspor teknologi China. Sanksi balasan Beijing dan penyelidikan terhadap pengiriman AS menambah ketidakpastian, menghapus pemulihan singkat hari Senin.

Arus keluar ETF dan kedaluwarsa opsi menekan sentimen

Dana yang diperdagangkan di bursa Bitcoin spot mencatat arus keluar sebesar $506 juta pada 16 Okt., sementara ETF Ethereum melihat $103 juta meninggalkan pasar, menurut data SoSoValue. Akumulasi telah mereda setelah berminggu-minggu arus masuk yang signifikan, menunjukkan melemahnya permintaan institusional.

Menambah volatilitas jangka pendek, opsi Bitcoin senilai $4,73 miliar dan opsi Ethereum senilai $970 juta akan kedaluwarsa pada 17 Okt., menurut Deribit.

Rasio put/call Bitcoin berada di 0,82 dengan harga max pain $116.000, sementara Ethereum berada di 0,81 dengan max pain di $4.100, level yang mungkin bertindak sebagai magnet jangka pendek sebelum pergerakan arah berikutnya.

Apa yang bisa mendorong pemulihan pasar kripto?

Meskipun mengalami kemerosotan, beberapa katalis yang akan datang mungkin menstabilkan pasar. Pemotongan suku bunga Federal Reserve sebesar 25 bps pada pertemuan FOMC 28-29 Okt. kini telah diperhitungkan 95%, dengan Ketua Jerome Powell mengisyaratkan pelonggaran lebih lanjut di tengah pasar tenaga kerja yang lemah.

Suku bunga yang lebih rendah biasanya melemahkan dolar dan menarik arus ke kripto; setelah pemotongan September, BTC naik 15%. Analis percaya pemotongan lain dapat mendorong Bitcoin di atas $115.000, membuka kembali momentum arus masuk ETF.

Kemungkinan de-eskalasi perdagangan AS-China juga dapat mengangkat sentimen. Reli pemulihan menuju $120.000 mungkin dipicu oleh laporan awal tentang negosiasi yang diperbarui dan pengurangan ketegangan di Timur Tengah. Aplikasi ETF altcoin baru dan finalisasi aturan SEC/CFTC yang akan datang, jika diterima sebelum akhir tahun, dapat membuka modal institusional baru.