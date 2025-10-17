Peringatan crash Bitcoin besar-besaran saat BTC mengikis $146 miliar dalam sehari

Postingan Peringatan Crash Bitcoin Besar saat BTC Terkikis $146 miliar dalam sehari muncul di BitcoinEthereumNews.com. Rentetan kerugian Bitcoin (BTC) semakin dalam pada 17 Oktober, dengan cryptocurrency unggulan terjun ke sedikit di atas $104.000 dan kehilangan hampir $150 miliar dalam nilai pasar kurang dari 24 jam. Penurunan ini mendorong kapitalisasi pasar BTC dari $2,216 triliun pada 16 Oktober menjadi $2,07 triliun, menimbulkan kekhawatiran bahwa ambang batas $100.000 bisa diuji dalam beberapa hari mendatang. Penurunan terbaru dipicu oleh eskalasi baru dalam ketegangan perdagangan AS-China. Ancaman Presiden Trump tentang tarif 100% pada impor China mengirimkan guncangan ke seluruh aset berisiko global, mendorong investor beralih ke emas sambil menguras likuiditas dari crypto. ETF Bitcoin Spot mencatat arus keluar sebesar $536 juta pada 16 Oktober, penarikan terbesar dalam sehari sejak Agustus, menggarisbawahi bahwa bahkan pemain institusional mundur menghadapi ketidakpastian yang meningkat. Pasar derivatif menambah bahan bakar ke api. Lebih dari $1,15 miliar dalam posisi long Bitcoin berleverage dilikuidasi dalam 48 jam, menciptakan kaskade penjualan paksa yang mempercepat penurunan. Jenis pembubaran leverage seperti ini berulang kali memperbesar volatilitas selama periode tekanan makro, dan penjualan Oktober tidak terkecuali. Analisis harga Bitcoin Teknikal menawarkan sedikit dukungan. BTC turun secara tegas di bawah $109.000, merosot di bawah rata-rata pergerakan sederhana 200 hari di $107.402, dan menembus lantai saluran yang meluas di dekat $99.500. Indikator tetap bearish: RSI harian berada di 28, jauh di wilayah oversold, sementara MACD terus menunjukkan momentum ke bawah. Grafik harga Bitcoin 1 hari. Sumber: Finbold Fokus sekarang beralih ke 5 November, ketika tarif yang diancamkan akan mulai berlaku. Setiap tanda kompromi antara Washington dan Beijing bisa memberikan keringanan bagi aset berisiko, tetapi tanpa itu, Bitcoin menghadapi prospek penurunan lebih lanjut. Dengan ketidakpastian makro bertabrakan dengan kelemahan teknis, zona dukungan $99.500 telah menjadi penghalang terakhir sebelum BTC berisiko jatuh di bawah enam digit. Sumber: https://finbold.com/monster-bitcoin-crash-alert-as-btc-erodes-146-billion-in-a-day/ Postingan Peringatan Crash Bitcoin Besar saat BTC Terkikis $146 miliar dalam sehari muncul di BitcoinEthereumNews.com. Rentetan kerugian Bitcoin (BTC) semakin dalam pada 17 Oktober, dengan cryptocurrency unggulan terjun ke sedikit di atas $104.000 dan kehilangan hampir $150 miliar dalam nilai pasar kurang dari 24 jam. Penurunan ini mendorong kapitalisasi pasar BTC dari $2,216 triliun pada 16 Oktober menjadi $2,07 triliun, menimbulkan kekhawatiran bahwa ambang batas $100.000 bisa diuji dalam beberapa hari mendatang. Penurunan terbaru dipicu oleh eskalasi baru dalam ketegangan perdagangan AS-China. Ancaman Presiden Trump tentang tarif 100% pada impor China mengirimkan guncangan ke seluruh aset berisiko global, mendorong investor beralih ke emas sambil menguras likuiditas dari crypto. ETF Bitcoin Spot mencatat arus keluar sebesar $536 juta pada 16 Oktober, penarikan terbesar dalam sehari sejak Agustus, menggarisbawahi bahwa bahkan pemain institusional mundur menghadapi ketidakpastian yang meningkat. Pasar derivatif menambah bahan bakar ke api. Lebih dari $1,15 miliar dalam posisi long Bitcoin berleverage dilikuidasi dalam 48 jam, menciptakan kaskade penjualan paksa yang mempercepat penurunan. Jenis pembubaran leverage seperti ini berulang kali memperbesar volatilitas selama periode tekanan makro, dan penjualan Oktober tidak terkecuali. Analisis harga Bitcoin Teknikal menawarkan sedikit dukungan. BTC turun secara tegas di bawah $109.000, merosot di bawah rata-rata pergerakan sederhana 200 hari di $107.402, dan menembus lantai saluran yang meluas di dekat $99.500. Indikator tetap bearish: RSI harian berada di 28, jauh di wilayah oversold, sementara MACD terus menunjukkan momentum ke bawah. Grafik harga Bitcoin 1 hari. Sumber: Finbold Fokus sekarang beralih ke 5 November, ketika tarif yang diancamkan akan mulai berlaku. Setiap tanda kompromi antara Washington dan Beijing bisa memberikan keringanan bagi aset berisiko, tetapi tanpa itu, Bitcoin menghadapi prospek penurunan lebih lanjut. Dengan ketidakpastian makro bertabrakan dengan kelemahan teknis, zona dukungan $99.500 telah menjadi penghalang terakhir sebelum BTC berisiko jatuh di bawah enam digit. Sumber: https://finbold.com/monster-bitcoin-crash-alert-as-btc-erodes-146-billion-in-a-day/