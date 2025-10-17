Peringatan crash Bitcoin besar-besaran saat BTC mengikis $146 miliar dalam sehari

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Peringatan Crash Bitcoin Besar saat BTC Terkikis $146 miliar dalam sehari muncul di BitcoinEthereumNews.com. Rentetan kerugian Bitcoin (BTC) semakin dalam pada 17 Oktober, dengan cryptocurrency unggulan terjun ke sedikit di atas $104.000 dan kehilangan hampir $150 miliar dalam nilai pasar kurang dari 24 jam. Penurunan ini mendorong kapitalisasi pasar BTC dari $2,216 triliun pada 16 Oktober menjadi $2,07 triliun, menimbulkan kekhawatiran bahwa ambang batas $100.000 bisa diuji dalam beberapa hari mendatang. Penurunan terbaru dipicu oleh eskalasi baru dalam ketegangan perdagangan AS-China. Ancaman Presiden Trump tentang tarif 100% pada impor China mengirimkan guncangan ke seluruh aset berisiko global, mendorong investor beralih ke emas sambil menguras likuiditas dari crypto. ETF Bitcoin Spot mencatat arus keluar sebesar $536 juta pada 16 Oktober, penarikan terbesar dalam sehari sejak Agustus, menggarisbawahi bahwa bahkan pemain institusional mundur menghadapi ketidakpastian yang meningkat. Pasar derivatif menambah bahan bakar ke api. Lebih dari $1,15 miliar dalam posisi long Bitcoin berleverage dilikuidasi dalam 48 jam, menciptakan kaskade penjualan paksa yang mempercepat penurunan. Jenis pembubaran leverage seperti ini berulang kali memperbesar volatilitas selama periode tekanan makro, dan penjualan Oktober tidak terkecuali. Analisis harga Bitcoin Teknikal menawarkan sedikit dukungan. BTC turun secara tegas di bawah $109.000, merosot di bawah rata-rata pergerakan sederhana 200 hari di $107.402, dan menembus lantai saluran yang meluas di dekat $99.500. Indikator tetap bearish: RSI harian berada di 28, jauh di wilayah oversold, sementara MACD terus menunjukkan momentum ke bawah. Grafik harga Bitcoin 1 hari. Sumber: Finbold Fokus sekarang beralih ke 5 November, ketika tarif yang diancamkan akan mulai berlaku. Setiap tanda kompromi antara Washington dan Beijing bisa memberikan keringanan bagi aset berisiko, tetapi tanpa itu, Bitcoin menghadapi prospek penurunan lebih lanjut. Dengan ketidakpastian makro bertabrakan dengan kelemahan teknis, zona dukungan $99.500 telah menjadi penghalang terakhir sebelum BTC berisiko jatuh di bawah enam digit. Sumber: https://finbold.com/monster-bitcoin-crash-alert-as-btc-erodes-146-billion-in-a-day/Postingan Peringatan Crash Bitcoin Besar saat BTC Terkikis $146 miliar dalam sehari muncul di BitcoinEthereumNews.com. Rentetan kerugian Bitcoin (BTC) semakin dalam pada 17 Oktober, dengan cryptocurrency unggulan terjun ke sedikit di atas $104.000 dan kehilangan hampir $150 miliar dalam nilai pasar kurang dari 24 jam. Penurunan ini mendorong kapitalisasi pasar BTC dari $2,216 triliun pada 16 Oktober menjadi $2,07 triliun, menimbulkan kekhawatiran bahwa ambang batas $100.000 bisa diuji dalam beberapa hari mendatang. Penurunan terbaru dipicu oleh eskalasi baru dalam ketegangan perdagangan AS-China. Ancaman Presiden Trump tentang tarif 100% pada impor China mengirimkan guncangan ke seluruh aset berisiko global, mendorong investor beralih ke emas sambil menguras likuiditas dari crypto. ETF Bitcoin Spot mencatat arus keluar sebesar $536 juta pada 16 Oktober, penarikan terbesar dalam sehari sejak Agustus, menggarisbawahi bahwa bahkan pemain institusional mundur menghadapi ketidakpastian yang meningkat. Pasar derivatif menambah bahan bakar ke api. Lebih dari $1,15 miliar dalam posisi long Bitcoin berleverage dilikuidasi dalam 48 jam, menciptakan kaskade penjualan paksa yang mempercepat penurunan. Jenis pembubaran leverage seperti ini berulang kali memperbesar volatilitas selama periode tekanan makro, dan penjualan Oktober tidak terkecuali. Analisis harga Bitcoin Teknikal menawarkan sedikit dukungan. BTC turun secara tegas di bawah $109.000, merosot di bawah rata-rata pergerakan sederhana 200 hari di $107.402, dan menembus lantai saluran yang meluas di dekat $99.500. Indikator tetap bearish: RSI harian berada di 28, jauh di wilayah oversold, sementara MACD terus menunjukkan momentum ke bawah. Grafik harga Bitcoin 1 hari. Sumber: Finbold Fokus sekarang beralih ke 5 November, ketika tarif yang diancamkan akan mulai berlaku. Setiap tanda kompromi antara Washington dan Beijing bisa memberikan keringanan bagi aset berisiko, tetapi tanpa itu, Bitcoin menghadapi prospek penurunan lebih lanjut. Dengan ketidakpastian makro bertabrakan dengan kelemahan teknis, zona dukungan $99.500 telah menjadi penghalang terakhir sebelum BTC berisiko jatuh di bawah enam digit. Sumber: https://finbold.com/monster-bitcoin-crash-alert-as-btc-erodes-146-billion-in-a-day/

Peringatan crash Bitcoin besar-besaran saat BTC mengikis $146 miliar dalam sehari

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/17 19:14
Bitcoin
BTC$91,079.53-2.37%
COM
COM$0.005124-0.21%
Union
U$0.002542+4.95%
Polytrade
TRADE$0.05354-2.90%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$4.932-0.92%

Rentetan kerugian Bitcoin (BTC) semakin dalam pada 17 Oktober, dengan cryptocurrency unggulan ini terjun ke level sedikit di atas $104.000 dan kehilangan hampir $150 miliar dalam nilai pasar dalam waktu kurang dari 24 jam.

Penurunan ini mendorong kapitalisasi pasar BTC dari $2,216 triliun pada 16 Oktober menjadi $2,07 triliun, menimbulkan kekhawatiran bahwa ambang batas $100.000 bisa diuji dalam beberapa hari mendatang.

Penurunan terbaru ini dipicu oleh eskalasi baru dalam ketegangan perdagangan AS-Tiongkok. Ancaman Presiden Trump tentang tarif 100% pada impor Tiongkok mengirimkan guncangan ke seluruh aset berisiko global, mendorong investor beralih ke emas sambil menguras likuiditas dari crypto.

ETF Bitcoin Spot mencatat arus keluar sebesar $536 juta pada 16 Oktober, penarikan terbesar dalam sehari sejak Agustus, menegaskan bahwa bahkan pemain institusional pun mundur menghadapi ketidakpastian yang meningkat.

Pasar derivatif menambah bahan bakar ke api. Lebih dari $1,15 miliar posisi long Bitcoin dengan leverage dilikuidasi dalam waktu 48 jam, menciptakan gelombang penjualan paksa yang mempercepat penurunan. Jenis pembubaran leverage seperti ini telah berulang kali memperbesar volatilitas selama periode tekanan makro, dan penjualan Oktober tidak terkecuali.

Analisis harga Bitcoin

Teknikal menawarkan sedikit dukungan. BTC turun secara tegas di bawah $109.000, merosot di bawah rata-rata pergerakan sederhana 200 hari di $107.402, dan menembus lantai saluran yang meluas di dekat $99.500.

Indikator tetap kuat bearish: RSI harian berada di 28, jauh di wilayah oversold, sementara MACD terus menunjukkan momentum ke bawah.

Grafik harga Bitcoin 1 hari. Sumber: Finbold

Fokus sekarang beralih ke 5 November, ketika tarif yang diancamkan akan mulai berlaku. Setiap tanda kompromi antara Washington dan Beijing bisa memberikan keringanan bagi aset berisiko, tetapi tanpa itu, Bitcoin menghadapi prospek penurunan lebih lanjut. Dengan ketidakpastian makro bertabrakan dengan kelemahan teknis, zona dukungan $99.500 telah menjadi penghalang terakhir sebelum BTC berisiko jatuh di bawah enam digit.

Sumber: https://finbold.com/monster-bitcoin-crash-alert-as-btc-erodes-146-billion-in-a-day/

Peluang Pasar
Logo Bitcoin
Harga Bitcoin(BTC)
$91,079.53
$91,079.53$91,079.53
-2.13%
USD
Grafik Harga Live Bitcoin (BTC)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Zcash (ZEC) Menguji Zona Kunci $375 saat Struktur yang Mengencang Menyoroti Resistensi $440

Zcash (ZEC) Menguji Zona Kunci $375 saat Struktur yang Mengencang Menyoroti Resistensi $440

Zcash (ZEC) mengalami tekanan jangka pendek karena harga mendekati zona support kunci, menarik perhatian dari pasar. ZEC telah terpisah dari tren yang lebih luas
Bagikan
Tronweekly2026/01/20 14:00
Pengadilan Belanda blokir pemungutan suara kesepakatan OCI-Orascom yang dipersengketakan

Pengadilan Belanda blokir pemungutan suara kesepakatan OCI-Orascom yang dipersengketakan

Sebuah pengadilan Belanda memblokir pemungutan suara pada hari Senin mengenai usulan merger antara produsen pupuk yang terdaftar di Amsterdam, OCI, dan Orascom Construction Mesir. Pengadilan di Amsterdam
Bagikan
Agbi2026/01/20 14:23
Revolusi Token Tata Kelola Pendle: Peluncuran Strategis sPENDLE Membuka Liquid Staking

Revolusi Token Tata Kelola Pendle: Peluncuran Strategis sPENDLE Membuka Liquid Staking

BitcoinWorld Revolusi Token Tata Kelola Pendle: Peluncuran Strategis sPENDLE Membuka Liquid Staking Dalam evolusi signifikan untuk keuangan terdesentralisasi,
Bagikan
bitcoinworld2026/01/20 14:25