Indiana Pacers Dan Aaron Nesmith Sepakat Untuk Perpanjangan Kontrak Dua Tahun

INDIANAPOLIS – Pemain sayap Indiana Pacers Aaron Nesmith telah menyetujui perpanjangan kontrak dua tahun senilai $40,5 juta yang akan menempatkan Nesmith pada kontrak yang sekarang berdurasi total empat tahun.

Nesmith, yang berulang tahun ke-26 Jumat lalu, akan memasuki musim kedua dari kontrak tiga tahun senilai $33 juta yang ditandatanganinya pada 2023. Kesepakatan itu merupakan taruhan aman bagi Pacers, dan pemain sayap yang sedang berkembang ini telah jauh melampaui performa dari kesepakatan tersebut dalam beberapa musim terakhir. Dia adalah pemain three-and-D yang luar biasa dengan rata-rata 12 poin per pertandingan musim lalu sambil mencetak tembakan lebih dari 43% dari jarak jauh.

Angka-angka tersebut berlanjut ke postseason saat Indiana mencapai Final NBA dan hanya terpaut satu pertandingan dari gelar juara. Sekarang, dengan hanya beberapa jam sebelum batas waktu untuk mencapai kesepakatan, Nesmith telah menyetujui perpanjangan kontrak. Dia memenuhi syarat untuk menambahkan hingga tiga musim ke kontraknya tetapi memilih dua tahun dengan nilai maksimum yang diizinkan berdasarkan rata-rata gaji tahunan NBA.

"Ya, kami akan mempertimbangkan semua hal semacam itu... Mereka berdua memiliki tahun yang bagus," kata Presiden Operasi Bola Basket Pacers Kevin Pritchard ketika ditanya tentang kemungkinan perpanjangan kontrak untuk Nesmith dan Bennedict Mathurin di awal offseason. "Menurut pendapat saya, para pemain itu masih memiliki level untuk naik. Dan itulah yang saya sukai dari tim ini... Para pemain kami mengembangkan budaya yang luar biasa ini. Dan saya tidak akan membawa pemain yang terlalu berbakat yang merasa tidak cocok dengan budaya ini. Kami lebih memilih pemain seperti itu yang bisa tumbuh dalam budaya kami. Dan itulah tugas kami sekarang."

Apa arti perpanjangan kontrak Aaron Nesmith bagi tim Pacers

Penambahan tahun tersebut membawa kontrak Nesmith menjadi empat tahun dan sekitar $62 juta dalam total nilai. Kontrak ini berlangsung hingga musim 2028-29 – tahun yang sama ketika kontrak bintang Pacers Tyrese Haliburton berakhir.

Sekarang, produk Vanderbilt ini dapat menjadi free agent dengan sembilan tahun masa bakti di usia 29 tahun. Itu bisa menjadi waktu yang tepat bagi Nesmith untuk kembali ke pasar, meskipun dia akan memenuhi syarat untuk perpanjangan kontrak lain pada Oktober 2027.

"Dia adalah pemain sayap yang kuat dan atletis yang bisa menembak bola, bergerak, berlari, dan bisa bertahan. Dia melakukan rebound dengan sangat baik di posisinya," kata pelatih kepala Pacers Rick Carlisle tentang Nesmith musim lalu. Kemudian pada malam hari setelah Carlisle mengatakan ini, pemain sayap muda itu kembali dari cedera dan langsung mengingatkan semua orang mengapa dia berharga bagi skuad Indiana.

Dia terus meningkat bersama tim biru dan emas, berkembang dari pemain cadangan menjadi starter utama untuk salah satu tim terbaik NBA. Musim lalu, dia akan memenuhi syarat untuk klub efisiensi 50/40/90 jika dia bermain dalam cukup banyak pertandingan untuk memenuhi syarat papan peringkat liga.

Secara total bersama Pacers, Nesmith telah rata-rata mencetak 11,7 poin per pertandingan selama tiga musim terakhir dengan persentase 40,2% dari jarak jauh. Dia bergabung dengan tim melalui pertukaran dari Boston Celtics pada musim panas 2022.

Dari perspektif salary cap, sulit untuk menentukan dengan tepat apa yang dilakukan perpanjangan kontrak Nesmith ini terhadap Pacers. Karena tidak akan berlaku selama dua tahun, sejumlah hal yang tidak terhitung bisa terjadi dari perspektif transaksi antara sekarang dan saat itu. Saat ini, Pacers telah mengalokasikan sekitar $169 juta dalam gaji untuk musim 2027-28 dan bisa berada di bawah salary cap pada musim panas 2027, tetapi ada dua NBA Draft dan banyak pemain yang memenuhi syarat perpanjangan kontrak yang akan dipertimbangkan antara sekarang dan saat itu.

Tetapi perpanjangan ini memberikan kejelasan bagi Pacers, yang membuat perencanaan langkah lain jauh lebih mudah. Myles Turner telah meninggalkan franchise, tetapi empat starter lain dari tim yang mencapai Final NBA semuanya berada di bawah kontrak untuk tiga musim ke depan.

"Dia adalah Aaron Nesmith. Dia akan bertahan di level tinggi, membuat tembakan terbuka, bermain dengan cara yang benar... dia bisa cocok di mana saja," kata Haliburton tentang Nesmith musim lalu.

Mathurin juga memenuhi syarat untuk perpanjangan kontrak dengan batas waktu Senin, tetapi baik dia maupun Pacers memiliki alasan bagus untuk menunggu terkait masa depan kontraktualnya dan tidak ada kesepakatan yang tercapai. Sekarang setelah Nesmith terikat untuk beberapa tahun, satu-satunya hal yang tersisa dalam daftar offseason Indiana adalah apa yang harus dilakukan dengan opsi tim skala rookie untuk Jarace Walker dan Ben Sheppard.

Pacers dan Nesmith memulai musim reguler pada hari Kamis ketika mereka menjamu Oklahoma City Thunder dalam pertandingan ulang Final.