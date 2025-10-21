Postingan BTC turun di bawah $108k, ETH, SOL, BNB merosot saat pasar kembali ke wilayah ketakutan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga kripto merosot lebih rendah pagi ini, 21 Oktober, karena tekanan jual yang diperbarui mendorong sentimen pasar kembali ke ketakutan. Ringkasan Harga kripto sekali lagi berada di bawah tekanan karena penjualan meningkat dan trader menjadi waspada. Lebih dari $40 miliar nilai telah terhapus dari pasar kripto dalam 24 jam terakhir. Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto telah turun menjadi 33, menunjukkan kembali dengan jelas ke wilayah ketakutan. Bitcoin (BTC) jatuh di bawah $108.000, sementara Ethereum (ETH), Solana (SOL), dan BNB masing-masing turun sekitar 5%. Pasar kripto kembali berhati-hati di tengah ketidakpastian ekonomi global dan gelombang likuidasi, menghapus lebih dari $40 miliar nilai. Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto telah jatuh ke 33 dari 42 minggu lalu, kembali ke zona "ketakutan" dan menandakan pergeseran tajam dari optimisme baru-baru ini. BTC, ETH, dan lainnya merosot saat pasar kripto merosot Bitcoin (BTC) saat ini diperdagangkan di $107.659, turun 3,17% dalam 24 jam terakhir, menurut data pasar dari crypto.news. Cryptocurrency terkemuka ini sempat menguji level $110.000 tetapi menghadapi penolakan kuat, mundur ke dukungan saat ini di dekat $107.500. Jika level ini gagal bertahan, BTC bisa menguji kembali $105.000, zona yang sebelumnya bertindak sebagai dukungan kuat selama volatilitas baru-baru ini.​ Ethereum (ETH) turun 5,28% menjadi $3.860, memperpanjang kerugiannya setelah gagal bertahan di atas $4.000. Solana (SOL) turun 5,05% menjadi $183,42, sementara BNB (BNB) turun 5,84% menjadi $1.068,90. Altcoin dan memecoin dengan kapitalisasi lebih kecil terpukul lebih keras, dengan beberapa mencatat kerugian dua digit saat trader keluar dari posisi berisiko. Kapitalisasi pasar kripto yang lebih luas sekarang berdiri di $3,74 triliun, penurunan 2% dari level kemarin, dengan volume perdagangan total tetap stabil di $437 miliar. Bisakah harga kripto pulih saat tekanan regulasi mereda? Sebagian keraguan pasar terkait dengan penutupan pemerintah A.S. yang sedang berlangsung, yang telah berlangsung hingga... Postingan BTC turun di bawah $108k, ETH, SOL, BNB merosot saat pasar kembali ke wilayah ketakutan muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga kripto merosot lebih rendah pagi ini, 21 Oktober, karena tekanan jual yang diperbarui mendorong sentimen pasar kembali ke ketakutan. Ringkasan Harga kripto sekali lagi berada di bawah tekanan karena penjualan meningkat dan trader menjadi waspada. Lebih dari $40 miliar nilai telah terhapus dari pasar kripto dalam 24 jam terakhir. Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto telah turun menjadi 33, menunjukkan kembali dengan jelas ke wilayah ketakutan. Bitcoin (BTC) jatuh di bawah $108.000, sementara Ethereum (ETH), Solana (SOL), dan BNB masing-masing turun sekitar 5%. Pasar kripto kembali berhati-hati di tengah ketidakpastian ekonomi global dan gelombang likuidasi, menghapus lebih dari $40 miliar nilai. Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto telah jatuh ke 33 dari 42 minggu lalu, kembali ke zona "ketakutan" dan menandakan pergeseran tajam dari optimisme baru-baru ini. BTC, ETH, dan lainnya merosot saat pasar kripto merosot Bitcoin (BTC) saat ini diperdagangkan di $107.659, turun 3,17% dalam 24 jam terakhir, menurut data pasar dari crypto.news. Cryptocurrency terkemuka ini sempat menguji level $110.000 tetapi menghadapi penolakan kuat, mundur ke dukungan saat ini di dekat $107.500. Jika level ini gagal bertahan, BTC bisa menguji kembali $105.000, zona yang sebelumnya bertindak sebagai dukungan kuat selama volatilitas baru-baru ini.​ Ethereum (ETH) turun 5,28% menjadi $3.860, memperpanjang kerugiannya setelah gagal bertahan di atas $4.000. Solana (SOL) turun 5,05% menjadi $183,42, sementara BNB (BNB) turun 5,84% menjadi $1.068,90. Altcoin dan memecoin dengan kapitalisasi lebih kecil terpukul lebih keras, dengan beberapa mencatat kerugian dua digit saat trader keluar dari posisi berisiko. Kapitalisasi pasar kripto yang lebih luas sekarang berdiri di $3,74 triliun, penurunan 2% dari level kemarin, dengan volume perdagangan total tetap stabil di $437 miliar. Bisakah harga kripto pulih saat tekanan regulasi mereda? Sebagian keraguan pasar terkait dengan penutupan pemerintah A.S. yang sedang berlangsung, yang telah berlangsung hingga...