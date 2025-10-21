BTC turun di bawah $108k, ETH, SOL, BNB merosot saat pasar kembali ke wilayah ketakutan

Harga kripto merosot lebih rendah pagi ini, 21 Oktober, karena tekanan penjualan yang meningkat kembali mendorong sentimen pasar ke arah ketakutan.
Ringkasan
- Harga kripto sekali lagi berada di bawah tekanan karena penjualan meningkat dan pedagang menjadi lebih berhati-hati.
- Lebih dari $40 miliar nilai telah terhapus dari pasar kripto dalam 24 jam terakhir.
- Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto telah turun menjadi 33, menunjukkan kembali dengan jelas ke wilayah ketakutan.
- Bitcoin (BTC) jatuh di bawah $108.000, sementara Ethereum (ETH), Solana (SOL), dan BNB masing-masing turun sekitar 5%.
Pasar kripto kembali berhati-hati di tengah ketidakpastian ekonomi global dan gelombang likuidasi, menghapus lebih dari $40 miliar nilai. Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto telah turun menjadi 33 dari 42 minggu lalu, kembali merosot ke zona "ketakutan" dan menandakan pergeseran tajam dari optimisme baru-baru ini.
BTC, ETH, dan lainnya merosot saat pasar kripto melemah
Bitcoin (BTC) saat ini diperdagangkan pada $107.659, turun 3,17% dalam 24 jam terakhir, menurut data pasar dari crypto.news. Cryptocurrency terkemuka ini sempat menguji level $110.000 tetapi menghadapi penolakan kuat, mundur ke dukungan saat ini di sekitar $107.500. Jika level ini gagal bertahan, BTC bisa menguji kembali $105.000, zona yang sebelumnya bertindak sebagai dukungan kuat selama volatilitas baru-baru ini.
Ethereum (ETH) turun 5,28% menjadi $3.860, memperpanjang kerugiannya setelah gagal bertahan di atas $4.000. Solana (SOL) turun 5,05% menjadi $183,42, sementara BNB (BNB) menurun 5,84% menjadi $1.068,90. Altcoin dan memecoin dengan kapitalisasi lebih kecil terkena dampak lebih keras, dengan beberapa mencatat kerugian dua digit saat pedagang keluar dari posisi berisiko.
Kapitalisasi pasar kripto yang lebih luas sekarang berdiri di $3,74 triliun, penurunan 2% dari level kemarin, dengan volume perdagangan total tetap stabil di $437 miliar.
Bisakah harga kripto pulih saat tekanan regulasi mereda?
Sebagian keraguan pasar terkait dengan penutupan pemerintah AS yang sedang berlangsung, yang telah berlangsung hingga minggu ketiga. Penasihat ekonomi Gedung Putih Kevin Hassett baru-baru ini memberi tahu CNBC bahwa kesepakatan bisa dicapai minggu ini, yang bisa menghidupkan kembali aktivitas regulasi dan membawa gelombang momentum baru kembali ke pasar kripto.
Penutupan, yang dimulai pada 1 Oktober setelah Kongres gagal menyepakati prioritas pengeluaran, telah membekukan fungsi regulasi utama, termasuk persetujuan ETF. Lebih dari 90 aplikasi yang tertunda, mencakup aset seperti Solana, Litecoin (LTC), dan XRP (XRP), tetap terhenti karena SEC dan lembaga lain beroperasi dengan staf minimal.
Jika penutupan berakhir seperti yang diharapkan, regulasi kripto bisa dilanjutkan dengan cepat. Keputusan ETF yang tertunda untuk altcoin utama akan bergerak maju, berpotensi membuka modal institusional yang signifikan dan berfungsi sebagai katalis kuat untuk pemulihan harga.
Data prediksi dari polymarkets menunjukkan probabilitas 44% bahwa penutupan akan berakhir antara 23 dan 26 Oktober. Resolusi lebih awal bisa mengurangi ketidakpastian dan membantu menstabilkan harga kripto menjelang kuartal terakhir tahun 2025.
Sumber: https://crypto.news/crypto-prices-today-21-oct-btc-dips-under-108k/