Gangguan Cloud Amazon Diperbaiki Setelah Layanan Internet di Seluruh Dunia Terdampak

Penulis: BlockonomiSumber: Blockonomi
2025/10/21 20:13
TLDR

  • Kegagalan cloud Amazon Web Services pada 20 Oktober 2025 menyebabkan Coinbase offline selama sebagian besar hari
  • Gangguan mempengaruhi platform kripto, bank, layanan streaming, dan media sosial di seluruh dunia
  • Kerusakan AWS dimulai Senin pagi dan berlangsung hingga pukul 6 sore waktu Timur
  • Jutaan situs web bergantung pada infrastruktur AWS untuk layanan komputasi awan
  • Amazon mengkonfirmasi pemulihan penuh pada Senin malam dengan semua sistem beroperasi normal

Coinbase mengalami offline pada 20 Oktober 2025 akibat gangguan besar Amazon Web Services. Kegagalan komputasi awan tersebut mempengaruhi bursa kripto beserta ratusan platform lain di seluruh dunia.

Gangguan dimulai pada Senin pagi dan berlanjut sepanjang hari. Pengguna yang mencoba mengakses Coinbase menemukan platform tidak tersedia selama jam perdagangan aktif.

AWS menyediakan infrastruktur dasar untuk jutaan situs web dan aplikasi. Gangguan ini mengungkapkan betapa banyak layanan yang bergantung pada satu penyedia cloud.

Gangguan Luas di Berbagai Industri

Kegagalan AWS berdampak lebih dari sekadar platform kripto. Layanan perbankan termasuk Lloyds, Bank of Scotland, dan Halifax mengalami masalah akses.

Aplikasi populer seperti Snapchat, Coinbase, Roblox, dan Zoom mengalami pemadaman selama gangguan. Layanan streaming Hulu dan platform pembayaran Venmo juga berhenti berfungsi.

Pelanggan Starbucks tidak dapat melakukan pemesanan melalui aplikasi. Bahkan HMRC, otoritas pajak Inggris, menghadapi gangguan layanan.

Gangguan ini menunjukkan tingkat dominasi pasar AWS dalam komputasi awan. Lembaga pemerintah, universitas, dan perusahaan besar semuanya menggunakan layanan tersebut.

Associated Press melaporkan menjadi salah satu organisasi yang terkena dampak. Bisnis di setiap sektor mengalami downtime selama insiden tersebut.

Kronologi Upaya Pemulihan

AWS mengakui masalah tersebut sekitar tiga jam setelah dimulai. Perusahaan memposting pembaruan di dasbor status kesehatannya sepanjang hari.

Insinyur Amazon bekerja untuk mengidentifikasi sumber kerusakan. Perusahaan menentukan masalah berasal dari divisi komputasi awannya.

Downdetector menunjukkan ribuan laporan pengguna tentang masalah AWS. Laporan tersebut melacak skala gangguan secara real time.

Pakar keamanan siber Mike Chapple memberikan wawasan tentang proses pemulihan. Dia menyatakan bahwa pemulihan yang lambat dan tidak mulus adalah tipikal untuk gangguan dengan skala seperti ini.

AWS mulai memulihkan layanan secara bertahap sepanjang sore. Platform yang berbeda kembali online pada waktu yang bervariasi selama pemulihan.

Perusahaan mengumumkan resolusi penuh pada pukul 6 sore waktu Timur. AWS mengkonfirmasi bahwa semua layanan telah kembali ke operasi normal.

Trader kripto menghadapi jam-jam tanpa akses ke akun Coinbase. Waktunya bertepatan dengan jam perdagangan reguler di beberapa zona waktu.

Pelanggan layanan keuangan kesulitan mengakses platform perbankan selama jam kerja. Gangguan mempengaruhi transaksi pribadi dan bisnis.

Platform hiburan tetap tidak berfungsi selama sebagian besar hari. Pengguna layanan streaming dan gaming tidak memiliki akses selama gangguan.

Perusahaan mulai menghitung kerugian akibat downtime yang berkepanjangan. Insiden tersebut menimbulkan pertanyaan tentang ketergantungan pada infrastruktur cloud terpusat.

Infrastruktur AWS mendukung operasi untuk tak terhitung organisasi global. Layanan ini menangani tugas komputasi untuk situs web, aplikasi, dan sistem perusahaan.

Amazon menyelesaikan semua masalah teknis pada Senin malam. Perusahaan mengkonfirmasi operasi normal di seluruh jaringan cloud-nya pada akhir 20 Oktober 2025.

Postingan Gangguan Cloud Amazon Diperbaiki Setelah Layanan Internet di Seluruh Dunia Terdampak pertama kali muncul di Blockonomi.

