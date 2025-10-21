Moca Network dan SK Planet Meluncurkan AIR Shop, Platform Loyalitas Blockchain yang Dapat Diverifikasi

Moca Network, proyek identitas yang didukung oleh Animoca Brands, hari ini membuka AIR Shop, platform loyalitas yang dapat diverifikasi yang menurut perusahaan tersebut merupakan salah satu yang pertama dari jenisnya. Dibangun bersama Spree Finance dan diluncurkan dalam kemitraan dengan raksasa teknologi Korea Selatan SK Planet, AIR Shop bertujuan untuk menggabungkan loyalitas ritel tradisional dengan infrastruktur identitas dan penghargaan berbasis blockchain yang menjaga privasi. Platform ini sekarang aktif di http://air.shop. Inti dari peluncuran ini adalah AIR Identity, protokol identitas terdesentralisasi kelas perusahaan dari Moca Network. SK Planet, operator OK Cashbag, layanan penghargaan terintegrasi terbesar di Korea Selatan, telah mengintegrasikan AIR Identity ke dalam ekosistemnya, membawa layanan identitas yang dapat diverifikasi dan interoperabel kepada 29 juta pengguna dan 95.000 pedagang. Sistem ini menggunakan teknologi zero-knowledge proof, kata Moca, untuk menjaga privasi pengguna sambil memungkinkan kredensial yang dapat diverifikasi dan interoperabilitas lintas platform. Utilitas Tambahan untuk Pengguna AIR Shop memposisikan dirinya sebagai marketplace yang menghadap konsumen untuk penawaran perjalanan dan gaya hidup dunia nyata, dengan penerbangan, hotel, penyewaan mobil, vila, ritel premium dan pengalaman VIP yang tersedia melalui mitra termasuk BookIt.com. Anggota dapat memperoleh penghargaan hingga 31% dari pengeluaran tergantung pada tingkat keanggotaan, dan poin dicatat dan dapat ditukarkan secara transparan di blockchain. Mata uang loyalitas platform, AIR SP, dibingkai sebagai sistem poin loyalitas yang didukung stablecoin yang dapat dibuka melalui kredensial terverifikasi. Siapa pun dapat mendaftar untuk akun AIR gratis dan mengakses keanggotaan Tingkat Dasar. Peningkatan ke tingkat yang lebih tinggi memerlukan kredensial terverifikasi yang terkait dengan poin OCB OK Cashbag, kepemilikan MOCA Coin, atau status staking NFT Mocaverse. Status terverifikasi tersebut memungkinkan pengguna untuk membuka penghargaan yang lebih tinggi dalam denominasi AIR SP, memberikan pemegang aset SK Planet dan Moca Network utilitas tambahan dalam ekosistem AIR Shop. Kyosu Kim, chief business officer SK Planet, mengatakan, "SK Planet selalu berada di garis depan inovasi loyalitas konsumen dengan OK Cashbag. Bermitra dengan Moca Network untuk meluncurkan AIR Shop memungkinkan kami memperluas ekosistem kami ke Web3 sambil terus melayani jutaan pengguna kami dengan nilai yang lebih besar dan pengalaman yang lebih menarik. AIR Shop adalah langkah maju yang kuat dalam menghubungkan loyalitas ritel dengan penghargaan yang didukung blockchain." Kenneth Shek, pemimpin proyek Moca Network, mengatakan, "AIR Shop mewakili era baru loyalitas yang dapat diverifikasi, memberi penghargaan kepada pengguna dengan presisi sambil mencegah penyalahgunaan penghargaan. SK Planet memposisikan dirinya di garis depan inovasi loyalitas dan pengidentifikasi terdesentralisasi dengan memberikan pengguna kepemilikan atas data mereka dan memungkinkan identitas digital mereka dapat diverifikasi dengan cara yang sangat interoperabel. Kami sangat senang bekerja sama dengan SK Planet untuk membawa identitas ke jaringan pedagang dan pengguna yang luas." Spree Finance, yang menyediakan infrastruktur perdagangan dan penghargaan untuk AIR Shop, membawa teknologi "stable-points"-nya ke meja. Pembayaran on-chain, penghargaan, dan produk kredit Spree sudah mendukung ribuan token kripto asli dan jaringan pedagang yang menurut perusahaan tersebut melebihi dua juta. BookIt.com menyediakan penawaran perjalanan dan pengalaman platform, memanfaatkan sistem stable-point generasi berikutnya dari Spree untuk memungkinkan pengguna mendapatkan dan membelanjakan penghargaan secara interoperabel. Untuk merayakan peluncuran, AIR Shop memulai serangkaian undian yang dapat diikuti pengguna menggunakan AIR SP. Hadiah termasuk liburan mewah lima hari di Pulau Jeju, pengalaman balapan Grand Prix, tiket konser BLACKPINK di Tokyo Dome dan penghargaan profil tinggi lainnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Moca Network memasarkan dirinya sebagai jaringan identitas terdesentralisasi yang chain-agnostic yang dirancang untuk menjaga privasi sambil memungkinkan verifikasi identitas dan interoperabilitas lintas industri. 