aifinyo AG menjadi perusahaan treasury Bitcoin pertama di Jerman, menargetkan 10.000 Bitcoin pada 2027

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/21 23:32
Poin Penting

  • aifinyo AG bertujuan menjadi perusahaan treasury Bitcoin utama di Jerman.
  • Perusahaan menargetkan kepemilikan 10.000 Bitcoin pada tahun 2027.

aifinyo AG, sebuah perusahaan fintech Jerman, telah menjadi perusahaan treasury Bitcoin pertama di Jerman, dengan target akumulasi 10.000 Bitcoin pada tahun 2027.

Perusahaan ini baru-baru ini mengadopsi strategi treasury Bitcoin dengan mengalokasikan keuntungan operasional untuk akumulasi Bitcoin. Aifinyo AG telah memulai strategi treasury Bitcoin-nya dengan mengalokasikan dana awal untuk pembelian Bitcoin, memposisikan dirinya sebagai pemimpin dalam integrasi kripto korporat di Jerman.

Jerman melihat minat yang berkembang dalam adopsi treasury Bitcoin di antara perusahaan terdaftar, dengan aifinyo AG menetapkan preseden di tengah gelombang strategi serupa di kawasan Eropa.

aifinyo AG telah mendapatkan dukungan dari inisiatif komunitas seperti BTC Agenda, yang mempromosikan upaya treasury Bitcoin-nya melalui kampanye penumpukan bersama dan dukungan regional.

Sumber: https://cryptobriefing.com/aifinyo-ag-bitcoin-treasury-germany-2027/

