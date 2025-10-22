Pembangun Kripto Echo Diakuisisi oleh Coinbase untuk Langkah Ekspansi Senilai $375 Juta

TLDR:

Coinbase telah mengakuisisi Echo dalam kesepakatan senilai $375 juta yang menandai babak baru dalam pembentukan modal onchain.

Akuisisi ini bertujuan untuk memudahkan penggalangan dana berbasis blockchain bagi startup, pengembang, dan investor institusional sambil memperluas ekosistem alat onchain Coinbase. Langkah ini memposisikan bursa tersebut untuk menjadi pusat utama bagi penerbitan dan inovasi aset digital yang patuh.

Coinbase Memperluas Ekosistem Onchain-nya

Echo, platform yang mengkhususkan diri dalam infrastruktur penggalangan dana onchain, telah membangun teknologi yang memungkinkan kreator dan tim untuk mengumpulkan modal langsung di jaringan blockchain.

Dengan mengintegrasikan sistem Echo, Coinbase berencana untuk merampingkan penerbitan token, kepatuhan regulasi, dan onboarding investor untuk proyek Web3.

Akuisisi ini juga memperkuat dorongan Coinbase untuk membawa lebih banyak aktivitas keuangan ke onchain. Alat-alat Echo diharapkan dapat melengkapi produk Coinbase yang sudah ada, termasuk Base, jaringan Layer 2 Ethereum-nya, dan Coinbase Wallet.

Bersama-sama, mereka dapat menciptakan tumpukan terpadu untuk pengembang dan alokator modal dalam ekosistem yang sama.

Kepemimpinan Coinbase mengatakan langkah ini sejalan dengan visi yang lebih luas untuk membuat sistem keuangan global lebih terbuka dan mudah diakses. Perusahaan mengharapkan integrasi ini akan menyederhanakan pembuatan dan pengelolaan sekuritas digital, terutama bagi startup yang ingin menggalang dana tanpa perantara.

Echo Membawa Lapisan Penggalangan Dana Baru

Tim Echo telah mendapatkan pengakuan untuk mode pembentukan modal onchain-nya. Ini menggunakan kontrak pintar untuk mengotomatisasi kepatuhan, mengelola kumpulan investor, dan mendistribusikan aset digital.

Selain itu, penyertaannya dalam jaringan Coinbase dapat membantu menjembatani kesenjangan antara keuangan tradisional dan ekonomi token.

Dengan menyerap Echo, Coinbase kini dapat menawarkan solusi penggalangan dana end-to-end, dari penerbitan awal hingga perdagangan pasar sekunder. Kombinasi ini dapat menarik gelombang baru perusahaan fintech, proyek stablecoin, dan dana ventura yang ingin mengumpulkan modal secara transparan melalui rel blockchain.

Kesepakatan ini juga mencerminkan tren yang berkembang di antara bursa kripto yang melakukan diversifikasi di luar perdagangan. Dengan pengawasan regulasi yang semakin intensif, investasi Coinbase di Echo memposisikannya sebagai pemimpin dalam pasar modal tokenisasi yang patuh.

