BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
TLDR Coach JV percaya XRP dapat memainkan peran kunci sebagai rel likuiditas global. Bitcoin mungkin menjadi aset cadangan strategis resmi Amerika Serikat. Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif pada Maret 2025 untuk membentuk cadangan Bitcoin strategis. Senator Cynthia Lummis mengajukan kembali Undang-Undang Bitcoin untuk mengotorisasi pembelian satu [...] Artikel Expert Outlines XRP's Role if Bitcoin Becomes U.S. Reserve Asset pertama kali muncul di CoinCentral.TLDR Coach JV percaya XRP dapat memainkan peran kunci sebagai rel likuiditas global. Bitcoin mungkin menjadi aset cadangan strategis resmi Amerika Serikat. Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif pada Maret 2025 untuk membentuk cadangan Bitcoin strategis. Senator Cynthia Lummis mengajukan kembali Undang-Undang Bitcoin untuk mengotorisasi pembelian satu [...] Artikel Expert Outlines XRP's Role if Bitcoin Becomes U.S. Reserve Asset pertama kali muncul di CoinCentral.

Ahli Menguraikan Peran XRP jika Bitcoin Menjadi Aset Cadangan A.S.

Penulis: CoincentralSumber: Coincentral
2025/10/22 02:34
XRP
XRP$2.0501-2.17%
Union
U$0.003366+18.93%
PlaysOut
PLAY$0.04117-1.88%
Railgun
RAIL$2.247+7.10%

TLDR

  • Coach JV percaya XRP dapat memainkan peran kunci sebagai rel likuiditas global.
  • Bitcoin mungkin menjadi aset cadangan strategis resmi Amerika Serikat.
  • Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif pada Maret 2025 untuk membentuk cadangan strategis Bitcoin.
  • Senator Cynthia Lummis mengajukan kembali Undang-Undang Bitcoin untuk mengotorisasi pembelian satu juta BTC.
  • XRP sudah digunakan oleh Ripple untuk pembayaran lintas batas karena kecepatannya dan biaya transaksi yang rendah.

Seorang pakar keuangan telah menguraikan potensi peran XRP dalam sistem di mana Bitcoin bertindak sebagai cadangan strategis AS. Dengan perkembangan ramah kripto terbaru di bawah pemerintahan Trump, narasi baru muncul untuk membentuk masa depan aset digital. Sementara Bitcoin memimpin sorotan, utilitas XRP sebagai rel likuiditas mungkin menjadi lebih menonjol.

Bitcoin sebagai Aset Cadangan Strategis

Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif pada Maret 2025 untuk membentuk cadangan strategis Bitcoin. Tindakan ini bertujuan untuk memposisikan Bitcoin sebagai aset nasional utama dengan signifikansi ekonomi jangka panjang. Namun, perintah tersebut mewajibkan akuisisi hanya melalui cara yang netral terhadap anggaran.

Senator AS Cynthia Lummis mengajukan kembali Undang-Undang Bitcoin untuk memperkuat dan memperluas inisiatif ini. Rancangan undang-undang tersebut bertujuan untuk membeli 1 juta BTC selama lima tahun, setara dengan sekitar 5% dari total pasokan. Langkah legislatif ini mungkin mengamankan status Bitcoin bahkan melampaui pemerintahan Trump.

Coach JV, seorang komentator keuangan, mengklaim,

Peran XRP sebagai Rel Likuiditas Global

Coach JV menyarankan bahwa jika Bitcoin menjadi cadangan, XRP dapat berfungsi sebagai rel likuiditas global. XRP memungkinkan transaksi cepat dan berbiaya rendah, menyelesaikan transfer dalam tiga hingga lima detik dengan biaya minimal. Efisiensi ini sangat penting untuk penyelesaian lintas batas dengan volume tinggi.

Ripple, perusahaan blockchain di balik XRP, sudah menggunakan token tersebut untuk pembayaran internasional. Beberapa lembaga keuangan telah mengadopsi XRP untuk meningkatkan kecepatan transaksi dan mengurangi biaya pengiriman uang. Organisasi seperti IIF telah mengakui kapasitas XRP di bidang ini.

Seiring keuangan global bergerak menuju tokenisasi, utilitas real-time XRP memperkuat relevansi strategisnya. Dengan Bitcoin yang dipegang sebagai cadangan statis, XRP dapat memastikan aliran likuiditas di seluruh jaringan. "Ini bukan investasi; ini adalah perang moneter," kata Coach JV selama komentarnya.

WLFI dan Infrastruktur Berbasis Kripto

World Liberty Financial Initiative (WLFI), yang didirikan bersama oleh Steve Witkoff, bertujuan untuk mengintegrasikan sistem politik dan keuangan. Coach JV percaya WLFI dapat menjadi basis operasional untuk perdagangan dan keuangan global yang didukung kripto. Dia menghubungkan fondasinya dengan kemajuan yang lebih luas dalam kebijakan kripto.

Tim Presiden Trump tidak hanya mempromosikan adopsi, tetapi juga membentuk infrastruktur kripto pada tingkat yang lebih dalam. Ini termasuk mendukung proyek seperti WLFI yang selaras dengan tujuan keuangan nasional dan internasional. Integrasi XRP dalam sistem seperti itu dapat meningkatkan perannya melampaui sekadar pembayaran.

Postingan Pakar Menguraikan Peran XRP jika Bitcoin Menjadi Aset Cadangan AS pertama kali muncul di CoinCentral.

Peluang Pasar
Logo XRP
Harga XRP(XRP)
$2.0501
$2.0501$2.0501
-1.89%
USD
Grafik Harga Live XRP (XRP)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

Prakiraan Euro 2026: Pandangan Optimis Bank of America Mengungkap Pergeseran Mata Uang Strategis

BitcoinWorld Prakiraan Euro 2026: Pandangan Bullish Bank of America Mengungkap Pergeseran Strategis Mata Uang Pasar mata uang global menghadapi transformasi penting saat Bank
Bagikan
bitcoinworld2026/01/12 19:25
Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo Bermitra dengan DeepNode AI untuk Mendesentralisasi Jaringan AI

Tempo dan DeepNode AI siap menggantikan sistem AI terpusat dengan desentralisasi untuk memperluas aksesibilitas kripto dan inovasi di seluruh ekosistem Web3.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 19:15
Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Evolusi Basis Data: Dari RDBMS Tradisional ke Sistem Siap AI-Native dan Quantum

Lanskap basis data sedang mengalami perubahan terbesar sejak gerakan NoSQL di tahun 2010-an. Dua kekuatan sedang membentuk ulang segalanya: kecerdasan buatan dan
Bagikan
Hackernoon2026/01/12 13:31