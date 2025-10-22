Ahli Menguraikan Peran XRP jika Bitcoin Menjadi Aset Cadangan A.S.

TLDR

Coach JV percaya XRP dapat memainkan peran kunci sebagai rel likuiditas global.

Bitcoin mungkin menjadi aset cadangan strategis resmi Amerika Serikat.

Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif pada Maret 2025 untuk membentuk cadangan strategis Bitcoin.

Senator Cynthia Lummis mengajukan kembali Undang-Undang Bitcoin untuk mengotorisasi pembelian satu juta BTC.

XRP sudah digunakan oleh Ripple untuk pembayaran lintas batas karena kecepatannya dan biaya transaksi yang rendah.

Seorang pakar keuangan telah menguraikan potensi peran XRP dalam sistem di mana Bitcoin bertindak sebagai cadangan strategis AS. Dengan perkembangan ramah kripto terbaru di bawah pemerintahan Trump, narasi baru muncul untuk membentuk masa depan aset digital. Sementara Bitcoin memimpin sorotan, utilitas XRP sebagai rel likuiditas mungkin menjadi lebih menonjol.

Bitcoin sebagai Aset Cadangan Strategis

Presiden Trump menandatangani perintah eksekutif pada Maret 2025 untuk membentuk cadangan strategis Bitcoin. Tindakan ini bertujuan untuk memposisikan Bitcoin sebagai aset nasional utama dengan signifikansi ekonomi jangka panjang. Namun, perintah tersebut mewajibkan akuisisi hanya melalui cara yang netral terhadap anggaran.

Senator AS Cynthia Lummis mengajukan kembali Undang-Undang Bitcoin untuk memperkuat dan memperluas inisiatif ini. Rancangan undang-undang tersebut bertujuan untuk membeli 1 juta BTC selama lima tahun, setara dengan sekitar 5% dari total pasokan. Langkah legislatif ini mungkin mengamankan status Bitcoin bahkan melampaui pemerintahan Trump.

Coach JV, seorang komentator keuangan, mengklaim,

Peran XRP sebagai Rel Likuiditas Global

Coach JV menyarankan bahwa jika Bitcoin menjadi cadangan, XRP dapat berfungsi sebagai rel likuiditas global. XRP memungkinkan transaksi cepat dan berbiaya rendah, menyelesaikan transfer dalam tiga hingga lima detik dengan biaya minimal. Efisiensi ini sangat penting untuk penyelesaian lintas batas dengan volume tinggi.

Ripple, perusahaan blockchain di balik XRP, sudah menggunakan token tersebut untuk pembayaran internasional. Beberapa lembaga keuangan telah mengadopsi XRP untuk meningkatkan kecepatan transaksi dan mengurangi biaya pengiriman uang. Organisasi seperti IIF telah mengakui kapasitas XRP di bidang ini.

Seiring keuangan global bergerak menuju tokenisasi, utilitas real-time XRP memperkuat relevansi strategisnya. Dengan Bitcoin yang dipegang sebagai cadangan statis, XRP dapat memastikan aliran likuiditas di seluruh jaringan. "Ini bukan investasi; ini adalah perang moneter," kata Coach JV selama komentarnya.

WLFI dan Infrastruktur Berbasis Kripto

World Liberty Financial Initiative (WLFI), yang didirikan bersama oleh Steve Witkoff, bertujuan untuk mengintegrasikan sistem politik dan keuangan. Coach JV percaya WLFI dapat menjadi basis operasional untuk perdagangan dan keuangan global yang didukung kripto. Dia menghubungkan fondasinya dengan kemajuan yang lebih luas dalam kebijakan kripto.

Tim Presiden Trump tidak hanya mempromosikan adopsi, tetapi juga membentuk infrastruktur kripto pada tingkat yang lebih dalam. Ini termasuk mendukung proyek seperti WLFI yang selaras dengan tujuan keuangan nasional dan internasional. Integrasi XRP dalam sistem seperti itu dapat meningkatkan perannya melampaui sekadar pembayaran.

