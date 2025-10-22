CEO Tether Mengatakan USDT Kini Digunakan oleh 500 Juta Orang di Seluruh Dunia

TLDR

CEO Tether Paolo Ardoino mengumumkan bahwa USDT kini melayani 500 juta pengguna secara global. Tonggak ini menandai pengaruh Tether yang semakin besar di sektor keuangan digital. Perusahaan mengatribusikan pertumbuhan ini pada permintaan global yang kuat dan peningkatan adopsi akar rumput di pasar berkembang.

Tether Mendorong Adopsi Stablecoin di Seluruh Dunia

Tether telah secara agresif berekspansi ke ekonomi berkembang, berfokus pada peningkatan pengiriman uang dan transaksi keuangan harian. USDT telah mendapatkan popularitas di pasar dengan mata uang lokal yang tidak stabil dan akses perbankan terbatas. Seperti yang dinyatakan Ardoino, "USDT membuktikan bahwa stablecoin dapat mendorong inklusi keuangan dunia nyata."

Perusahaan berkolaborasi langsung dengan komunitas lokal untuk mempromosikan adopsi stablecoin dalam perdagangan sehari-hari dan transaksi lintas batas. Upaya ini membantu meningkatkan sirkulasi USDT dan memperkuat perannya di wilayah yang kurang terlayani. Tether percaya bahwa keterlibatan langsung seperti itu memastikan adopsi di luar pertukaran dan aplikasi terpusat.

Akibatnya, kehadiran USDT menjadi lebih menonjol di Amerika Latin, Afrika, dan Asia Tenggara. Penggunaan stablecoin dalam pembayaran ritel dan transfer peer-to-peer terus tumbuh secara stabil. Tether tetap fokus untuk menjangkau populasi yang tidak memiliki akses bank di seluruh dunia.

Peluncuran USAT dan Upaya Penggalangan Dana $20 Miliar

Tether berencana meluncurkan stablecoin baru yang didukung dolar, USAT, yang dirancang untuk pasar Amerika Serikat. Bo Hines, CEO dari divisi AS-nya, mengkonfirmasi bahwa perusahaan tidak akan mengumpulkan dana eksternal untuk proyek ini. Sebaliknya, ekuitas baru akan diterbitkan, dan investor saat ini akan mempertahankan saham mereka.

Secara terpisah, Bloomberg melaporkan Tether bertujuan untuk mengumpulkan $20 miliar dengan valuasi $500 miliar. Penggalangan dana ini akan mencerminkan hanya 3% dari ekuitas perusahaan dan menempatkan Tether di antara perusahaan swasta paling berharga di dunia. Langkah ini menandakan minat investor yang berkembang dalam dominasi stablecoin perusahaan.

Tether telah melaporkan laba Q2 rekor sebesar $4,9 miliar, melampaui rekor sebelumnya sebesar $4,52 miliar. Perusahaan tetap menjadi salah satu pemegang utang pemerintah AS terbesar. Kekuatan finansialnya terus menarik perhatian global di tengah pengawasan regulasi yang meningkat.

Tekanan Regulasi Meningkat seiring Pertumbuhan Persaingan

Tether menyambut baik GENIUS Act AS, yang menciptakan kerangka regulasi federal untuk stablecoin. Ardoino menghadiri penandatanganan bersama Presiden Donald Trump. Undang-undang tersebut mengharuskan stablecoin dengan nilai lebih dari $50 miliar untuk menjalani audit tahunan.

Namun, Tether masih kekurangan audit penuh dari perusahaan besar seperti Deloitte atau PwC. Ardoino mengatakan bahwa mendapatkan audit tersebut tetap menjadi prioritas utama. Untuk saat ini, perusahaan mengandalkan pernyataan kuartalan oleh BDO Italia.

Sementara itu, bank tradisional, termasuk JPMorgan dan Citigroup, memasuki ruang stablecoin. Mereka bertujuan untuk menantang Tether dengan aset digital mereka sendiri. Ardoino mengakui ancaman tersebut tetapi menyatakan, "Tether memiliki teknologi yang lebih baik dan memahami pasar secara mendalam."

Aturan MiCA Eropa Mengganggu Kehadiran Tether

Tether menghadapi tantangan di Eropa setelah regulasi MiCA Uni Eropa untuk aset digital. Aturan ini akan berlaku penuh pada April 2025. Bursa harus menghapus daftar stablecoin yang gagal mematuhi, termasuk USDT.

Otoritas Pasar dan Sekuritas Eropa mengizinkan penggunaan USDT hingga Maret 2025 di bawah klausul transisi. Sejak saat itu, beberapa bursa telah menghapus pasangan perdagangan USDT. Pangsa pasar Tether turun dari 70% menjadi 60% selama satu tahun.

Meskipun demikian, Tether terus mengeksplorasi jalur regulasi di yurisdiksi yang patuh. Perusahaan sedang mengevaluasi perubahan struktural untuk memenuhi persyaratan MiCA. Sementara itu, fokusnya tetap pada pasar non-UE, yang memiliki potensi adopsi lebih tinggi.

Ardoino menegaskan bahwa strategi jangka panjang Tether tetap kuat. Dia percaya perusahaan akan beradaptasi dengan cepat sambil mempertahankan basis penggunanya secara global. Stablecoin ini tetap dominan di banyak wilayah keuangan utama meskipun menghadapi tantangan Eropa.

