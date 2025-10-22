Taproot Assets – Bitcoin Sebagai Media Pertukaran

Apa itu Bitcoin dan untuk siapa? Ada banyak sekali slogan yang tersedia di Twitter untuk menjelaskan hal ini. Bitcoin adalah untuk semua orang... tunggu, Bitcoin adalah untuk siapa saja! Bitcoin adalah penyimpan nilai. Bitcoin adalah alat tukar. Kita bisa menggunakan pendekatan klasik dengan mengacu pada otoritas dan menyatakan bahwa Bitcoin adalah persis seperti yang dijelaskan Satoshi, "Sistem Uang Elektronik Peer-to-Peer".

Bitcoin menjadi apa yang kita buat. Bitcoin melayani orang-orang yang kita pilih untuk dibangun. Jika kita ingin Bitcoin menjadi penyimpan nilai atau alat tukar, kita harus membangun protokol dan layanan yang membuat hal ini terjadi.

Terkadang lebih menarik untuk bertanya secara spesifik, untuk siapa kita membangun? Apakah kita membangun untuk orang Amerika yang mencari investasi jangka panjang? Apakah kita membangun untuk pemilik toko di Brasil? Reseller di Turki? Pengembang perangkat lunak di Nigeria?

Jika kita ingin bitcoin menjadi alat tukar, kita perlu fokus pada pengguna yang paling membutuhkannya — dan Taproot Assets adalah alat untuk tugas itu.

Taproot Assets

Taproot Assets memungkinkan kita mengambil aset, dan unit akuntansi, yang diinginkan dan dibutuhkan orang saat ini sebagai alat tukar — dan memindahkannya ke infrastruktur Bitcoin di Lightning Network.

Dari perspektif teknis, Taproot Assets adalah protokol yang memungkinkan pencetakan aset di blockchain Bitcoin dengan cara yang sangat efisien dalam penggunaan blockspace menggunakan transaksi taproot, yang dimungkinkan oleh aktivasi soft fork Taproot pada November 2021. Validasi sisi klien digunakan, protokolnya bersifat opt-in, dan tidak diperlukan perubahan konsensus. Aset yang dapat dipertukarkan tersedia di Lightning Network, dan Anda dapat menggunakan protokol ini di mainnet hari ini!

Taproot Assets adalah protokol fleksibel yang sudah membuka pintu untuk berbagai kasus penggunaan, tetapi kasus penggunaan intinya adalah stablecoin di Lightning.

Bagi mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut, berikut adalah dokumentasinya, dan tutorial serta video demo dapat ditemukan di sini.

Jadi, mengapa ini menjadi alat yang sangat kuat untuk adopsi?

Temui Orang di Tempat Mereka Berada

Sangat mudah untuk tenggelam dalam dunia Bitcoin — di mana kita menggunakan bitcoin, terus membicarakannya, dan mendalami semua hal yang diperbaikinya. Gairah dan keingintahuan itu kuat. Tetapi keajaiban sebenarnya terjadi ketika kita menghubungkan dunia itu dengan orang-orang di luarnya.

Kebanyakan orang tidak memiliki waktu untuk mempelajari teori moneter atau sejarah ekonomi. Waktu luang dan pendapatan yang bisa dibelanjakan bukanlah hal yang umum di dunia. Tetaplah rendah hati. Jika kita ingin Bitcoin melayani dunia, mari temui orang-orang di tempat mereka berada. Dan kita bisa: Kita memiliki alat dan keterampilan untuk membangun hal-hal yang benar-benar berguna — produk yang disukai orang bukan karena didukung Bitcoin, tetapi karena memecahkan masalah nyata.

Adopsi tidak akan datang hanya dari pemahaman kita yang mengesankan tentang ekonomi Austria, tetapi akan datang dari membangun hal-hal yang begitu berguna sehingga orang tidak bisa tidak menggunakannya. Ukuran sebenarnya ada pada utilitasnya. Ukuran sebenarnya ada pada penggunanya. Jumlah orang naik!

Stablecoin

Jadi mari kita bicara tentang stablecoin. Suka atau mempertanyakannya, stablecoin jelas telah menemukan kesesuaian produk-pasar. Tangan tak terlihat telah berbicara!

Mari kita lihat beberapa angka:

Di Brasil, sekitar 90% transaksi kripto terkait dengan stablecoin, terutama untuk pembayaran dan pengiriman uang.

Tether memperkirakan memiliki 434 juta pengguna di seluruh dunia, bertransaksi $31 miliar USDT setiap hari. Sekitar 13% dari total pasokan USDT dipegang oleh penabung yang kemungkinan adalah pengguna pasar berkembang tanpa akses lain ke dolar.

Tether (USDT) memiliki kapitalisasi pasar sebesar $153 miliar dan mencatat lebih dari $10 triliun dalam total volume pada 2024. USD Coin (USDC) menyusul dengan kapitalisasi pasar $61 miliar. (Angka dari CoinGecko pada saat penulisan.)

Utilitas

Mengapa orang-orang memilih stablecoin? Utilitas.

Kebanyakan orang di seluruh dunia tidak memiliki kemewahan untuk HODL selama pasar bearish. Kebanyakan manusia tidak merenungkan kerumitan perbankan cadangan fraksional. Mereka sibuk hidup — sibuk menjadi ayah, dan ibu, dan pemilik usaha kecil, dan dokter, dan tukang kayu, dan petani, guru, dan siswa. Semua hal yang membuat dunia terus berputar.

Kebanyakan orang hanya mencari peningkatan dalam kehidupan sehari-hari mereka, dan tugas kita, sebagai ahli uang, adalah memberi mereka apa yang mereka butuhkan.

Mereka membutuhkan stabilitas dan keterjangkauan.

Adopsi Infrastruktur

Seperti cerita adopsi Bitcoin, pertama kita mencapai penyimpan nilai, kemudian alat tukar, dan kemudian unit akuntansi — bos terakhir! Tetapi jika kita memfasilitasi stablecoin, apakah kita mencegah bitcoin mencapai unit akuntansi? Tidak. Bitcoin akan menjadi unit akuntansi jika dan ketika dunia membutuhkannya, jika dan ketika kita membuatnya tersedia.

Mereka yang memilih untuk menggunakan stablecoin di Lightning Network akan melakukannya karena itu adalah opsi terbaik bagi mereka; itu adalah opsi yang membawa utilitas paling banyak. Mereka tidak berpikir tentang "mengadopsi Bitcoin", dan mereka tidak bermaksud mengadopsi bitcoin sebagai unit akuntansi. Tetapi mereka akan mengadopsi Bitcoin, jaringannya. Mereka akan mengadopsi Bitcoin, infrastruktur pembayarannya.

Kita sering berpikir untuk menggantikan jaringan Visa dan untuk melakukan itu kita harus lebih berguna daripada Visa, yang memproses transaksi dalam 175 mata uang berbeda.

Reseller Turki kita adalah ahli dalam apa yang dia lakukan, dan bukan ahli dalam teknologi jaringan terdesentralisasi. Dia akan memilih Lightning daripada Visa ketika itu menjadi opsi yang lebih baik, lebih terjangkau, dan lebih mudah untuk menjalankan bisnisnya. Dan bagi banyak bisnis, Lightning sudah menjadi opsi yang lebih cepat dan lebih terjangkau.

Mari bayangkan pemilik toko precoiner di Brasil itu. Dia mengelola bisnisnya melakukan transaksi menggunakan stablecoin melalui dompet Lightning Taproot Assets. Dia telah beralih ke infrastruktur Bitcoin. Dia tertarik melakukannya karena dompet seluler yang sederhana dan mudah digunakan yang menyederhanakan bisnisnya, mengurangi biayanya, dan mengurangi risikonya. Dompet ini memungkinkannya melakukan transaksi yang diselesaikan secara instan, global, sangat terjangkau, dan melakukannya dalam berbagai mata uang. Dia datang untuk utilitas alat tukar ini, tetapi sekarang hanya berjarak satu tombol dari kehilangan status precoiner-nya.

Dan, jika keruntuhan uang fiat global akhirnya tiba pada suatu Selasa sore secara acak, dia hanya perlu menekan tombol itu untuk beralih dari fiat ke sats karena dia sudah menjalankan infrastruktur Bitcoin.

Jaringan Multi-Aset

Potensi dan utilitas Lightning Network multi-aset yang didukung Taproot Assets sangat kurang dihargai. Serius: Ini adalah alat tukar seperti yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya.

Pembuat aplikasi dan pengguna mereka dapat memiliki unit akuntansi apa pun yang mereka suka — dolar AS, real Brasil, euro, dll. — dan semuanya dirutekan melalui Bitcoin. Transaksi Lightning Taproot Assets memerlukan likuiditas Bitcoin. Transaksi ini mendukung dan menumbuhkan Lightning Network dan memungkinkan banyak pilihan. Pembayaran dapat dikirim oleh Alice dalam USD, tetapi Bob dapat menerima BTC. Alice dapat mengirim pembayaran lain dalam USD yang akan dirutekan melalui Lightning Network, melalui likuiditas berdenominasi sats di pusat Lightning Network, ke Carol yang memilih untuk menerima stablecoin berdenominasi euro.

Reseller Turki kita dapat menjual barang ke pemilik toko Brasil kita menggunakan stablecoin. Tidak hanya dia dapat berinteraksi dengan bisnis di seluruh dunia tanpa gesekan, tetapi juga Bitcoiner biasa dapat bertransaksi dengan keduanya menggunakan sats, dengan mulus. Tidak perlu menyentuh stablecoin itu jika mereka tidak mau.

Dan ini menjadi lebih keren lagi. Mari bayangkan sejenak skenario ini...

Jaringan pembayaran global, skalabel, diselesaikan secara instan yang jauh lebih murah daripada Visa — jaringan pembayaran yang sekarang memberi pengguna opsi untuk bertransaksi dalam koin apa pun yang mereka sukai. Inilah kejeniusan membangun dengan Bitcoin sebagai infrastruktur — orang-orang mengadopsi jaringan sebelum mereka bahkan tahu itu adalah Bitcoin.

Kesimpulan

Jika kita ingin melihat Bitcoin sebagai alat tukar, jika ini yang kita bangun, tugas kita sebagai para ahli adalah memberi orang-orang apa yang jelas mereka katakan kepada kita bahwa mereka butuhkan: transaksi instan, biaya rendah, nilai stabil. Dengan kata lain, Lightning multi-aset.

Tentu saja, Taproot Assets adalah protokol serbaguna. Ini dapat dan akan digunakan untuk berbagai hal — termasuk kasus penggunaan yang menarik bagi orang Amerika yang melihat bitcoin terutama sebagai investasi jangka panjang. Hore, inovasi tanpa izin! Dengan protokol ini, kita membantu mengantarkan Bitcoin ke era alat tukarnya.

Artikel ini adalah tulisan yang ditampilkan dalam edisi cetak terbaru Bitcoin Magazine, The Lightning Issue. Kami membagikannya di sini untuk menunjukkan ide-ide yang dieksplorasi di seluruh edisi lengkap.