Kadena menyalahkan 'kondisi pasar' saat tim pendiri keluar, menjatuhkan token

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2025/10/22 07:20
Tim di balik blockchain Kadena mengatakan mereka tidak lagi mampu melanjutkan operasi bisnis dan akan segera menghentikan pemeliharaan jaringan.

Token asli di balik blockchain layer 1 Kadena anjlok 60% dalam 90 menit pada hari Selasa setelah tim pendirinya mengumumkan bahwa mereka akan menutup dan menghentikan semua pemeliharaan jaringan karena "kondisi pasar." 

Dalam sebuah postingan di X pada hari Selasa, Kadena mengatakan bahwa mereka "tidak lagi mampu melanjutkan operasi bisnis dan akan segera menghentikan semua aktivitas bisnis dan pemeliharaan aktif blockchain Kadena."

"Kami sangat berterima kasih kepada semua orang yang telah berpartisipasi dalam perjalanan ini bersama kami. Kami menyesal bahwa karena kondisi pasar, kami tidak dapat terus mempromosikan dan mendukung adopsi penawaran terdesentralisasi yang unik ini," kata mereka. 

