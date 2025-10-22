Pasar kripto jatuh di seluruh papan, dengan sektor Layer2 memimpin penurunan lebih dari 5%, dan ETH jatuh di bawah $3.900

PANews melaporkan pada 22 Oktober bahwa menurut data SoSoValue, sebagian besar sektor pasar kripto mengalami penurunan hari ini. Sektor Layer 2 mengalami penurunan 24 jam sebesar 5,15%, dengan Starknet (STRK) turun 7,01% dan Mantle (MNT) turun 9,22%. Merlin Chain (MERL) melawan tren dengan kenaikan 4,89%. Di antara mata uang kripto utama, Ethereum (ETH) turun 1,99%, jatuh di bawah $3.900; Bitcoin (BTC) turun 1,35%, jatuh di bawah $109.000. Di antara sektor lainnya, Layer 1, PayFi, Meme, DeFi, dan CeFi semuanya turun lebih dari 1,5%, menunjukkan sentimen pasar yang lemah secara keseluruhan.
