Apakah saham MSTR merupakan barang murah saat Michael Saylor terus melakukan pembelian Bitcoin?

Harga saham MSTR tetap berada di bawah tekanan pada hari Senin setelah Strategy Michael Saylor melanjutkan akumulasi Bitcoin-nya.

Ringkasan Harga saham MSTR telah berada dalam tren penurunan yang kuat bulan ini.

Strategy melanjutkan aksi pembelian Bitcoin-nya minggu lalu, mengumpulkan 390 koin.

Analisis teknikal menunjukkan penurunan lebih lanjut setelah terbentuknya pola death cross.

Saham Strategy diperdagangkan pada $294, turun 36% dari titik tertingginya tahun ini dan 46% di bawah rekor tertinggi sepanjang masa yaitu $542. Kejatuhan ini telah menurunkan kapitalisasi pasarnya dari $128 miliar menjadi $83 miliar.

Premium NAV Strategy telah anjlok

Harga saham MSTR telah anjlok dalam beberapa bulan terakhir karena minat terhadap perusahaan perbendaharaan Bitcoin (BTC) memudar.

Melihat lebih dekat pada sebagian besar perusahaan ini menunjukkan bahwa saham mereka telah anjlok dua digit, dengan Metaplanet bergerak dari ¥1.927 pada Juni menjadi ¥488 hari ini.

Perusahaan serupa lainnya, seperti American Bitcoin, Semler Scientific, MicroCloud Hologram, dan KindlyMD, telah anjlok dalam beberapa bulan terakhir.

Saham Strategy terus jatuh saat perusahaan membeli lebih banyak koin. Dalam sebuah pernyataan, perusahaan mengatakan bahwa mereka memperoleh 390 koin senilai lebih dari $43 juta minggu lalu, membawa kepemilikan mereka menjadi $640.808.

Kejatuhan saham MSTR yang sedang berlangsung juga telah menyebabkan penurunan tajam dalam Nilai Aset Bersih atau NAV-nya. Data yang dikompilasi oleh BitcoinTreasuries menunjukkan bahwa kelipatan mNAV dasar telah anjlok menjadi 1,153, turun dari tertinggi November yaitu 3,3.

Demikian pula, mNAV berdasarkan nilai perusahaannya telah turun menjadi 1,35. Angka-angka ini berarti bahwa premium yang dimiliki perusahaan beberapa bulan lalu kini telah hilang. Ini mungkin turun di bawah 1 seperti yang telah dilakukan Metaplanet jika saham tetap berada di bawah tekanan ini.

Kejatuhan NAV yang sedang berlangsung adalah tanda bahwa saham MSTR telah menjadi barang murah, yang merupakan hal baik bagi investor. Namun, risikonya adalah perusahaan kemungkinan akan fokus pada penawaran at-the-market (ATM) untuk mengumpulkan modal untuk pembelian Bitcoin.

Ini berarti bahwa investor akan terus terdilusi saat perusahaan mengumpulkan uang untuk membeli Bitcoin. Data menunjukkan bahwa saham beredarnya telah melonjak menjadi 261 juta dari 76 juta pada 2021.

Death cross saham MSTR menunjukkan penurunan lebih lanjut

Grafik saham Strategy | Sumber: TradingView

Grafik kerangka waktu harian menunjukkan bahwa harga saham MSTR telah berada di bawah tekanan dalam beberapa bulan terakhir, bergerak dari tertinggi $457 pada Juli menjadi $295 hari ini.

Saham ini telah membentuk pola death cross karena Rata-rata Bergerak Eksponensial 50 hari dan 200 hari telah membuat pola crossover bearish. Pola ini sering kali mengarah pada penurunan lebih lanjut seiring waktu.

Saham tetap berada di bawah indikator Supetrend, sementara Indeks Kekuatan Sejati tetap berada dalam tren penurunan yang kuat. Selain itu, Indeks Kekuatan Relatif tetap berada di bawah titik netral pada 50.

Oleh karena itu, meskipun saham Strategy adalah barang murah dibandingkan dengan level historisnya, ada risiko bahwa saham akan terus jatuh, berpotensi ke level dukungan kunci di $233, level terendahnya pada Maret tahun ini.