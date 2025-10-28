BursaDEX+
Paus Raksasa Aktif: Mereka Membuka Posisi Long di Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) dan Tiga Altcoin Ini!

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/28 00:24
Sambil menunggu hasil keputusan penting FED dan pertemuan antara presiden AS dan Tiongkok, Bitcoin dan altcoin memulai minggu ini dengan kenaikan.

Sementara pemulihan ini meningkatkan ekspektasi kenaikan di pasar, para whale juga meningkatkan posisi long mereka.

Menurut postingan oleh platform analisis kripto Lookonchain, dua whale besar membuka posisi long senilai jutaan dolar di Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL) dan altcoin.

Sesuai dengan itu, whale dengan alamat 0xc2a3, yang memiliki tingkat kemenangan 100%, pertama kali membuka posisi long di Bitcoin dan Ethereum dengan tingkat kemenangan 100%. Akhirnya, whale tersebut menambahkan posisi long ETH-nya hari ini.

Menurut data, posisi whale saat ini adalah sebagai berikut:

Kedua, whale raksasa dengan alamat 0x71a0 memiliki posisi long di altcoin bernama ETH, SOL, PUMP dan FARTCOIN.

Juga dinyatakan bahwa tujuan whale tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dan dia menempatkan limit order untuk mengambil keuntungan.

*Ini bukan nasihat investasi.

Ikuti akun Telegram dan Twitter kami sekarang untuk berita eksklusif, analitik, dan data on-chain!

Sumber: https://en.bitcoinsistemi.com/giant-whales-are-active-they-opened-long-positions-in-bitcoin-btc-ethereum-eth-and-these-three-altcoins/

