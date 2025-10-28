ETF XRP Mendapatkan Penundaan Lagi: Ripple Menyesuaikan Rencana di Tengah Ketidakpastian

TLDR

SEC telah menunda peninjauan ETF XRP karena penutupan pemerintah, mempengaruhi perusahaan besar seperti Grayscale dan Bitwise.

Meskipun tertunda, para ahli menekankan bahwa jeda ini tidak menandakan penolakan terhadap ETF XRP.

Institusi tetap berkomitmen untuk berinvestasi di XRP setelah ETF disetujui dan mengharapkan persetujuan pada akhir tahun.

Stablecoin RLUSD Ripple, yang didukung oleh BNY Mellon, terhubung langsung ke sistem ETF XRP masa depan untuk penyelesaian lebih cepat.

Perdagangan XRP terus menunjukkan permintaan institusional yang kuat dengan milyaran dalam open interest pada futures XRP CME.

Persetujuan ETF XRP di A.S. telah tertunda karena penutupan pemerintah. Komisi Sekuritas dan Bursa A.S. (SEC) menghentikan proses peninjauan, mempengaruhi pengajuan dari perusahaan-perusahaan terkemuka. Penundaan ini mempengaruhi perusahaan seperti Grayscale, Bitwise, dan Franklin Templeton, yang sedang menunggu jadwal baru dari SEC.

Meskipun tertunda, para ahli mengkonfirmasi bahwa jeda ini bersifat sementara. Ini tidak menunjukkan penolakan terhadap ETF XRP. Dana-dana besar tidak mundur tetapi telah menyesuaikan rencana mereka. Beberapa dana telah beralih ke kontrak futures dan instrumen lain untuk mempertahankan eksposur terhadap XRP. Banyak institusi telah mempersiapkan persetujuan ETF XRP pada kuartal ini dan sekarang menyesuaikan dengan jadwal baru.

Institusi Antusias untuk Persetujuan ETF XRP

Survei menunjukkan bahwa institusi masih antusias untuk berinvestasi di XRP setelah ETF disetujui. Analis tetap optimis bahwa persetujuan akan terjadi akhir tahun ini. Ada kemungkinan besar SEC akan memberikan persetujuannya sebelum Desember.

Ripple juga telah membuat kemajuan signifikan dengan stablecoin-nya, XRP, yang sekarang didukung oleh BNY Mellon. Kemitraan ini sangat penting karena menghubungkan stablecoin ke sistem ETF XRP masa depan. Struktur baru ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan penyelesaian dan meningkatkan peran XRP dalam pembayaran global.

Meskipun ada penundaan SEC, perdagangan XRP tetap kuat. Futures XRP CME mencerminkan milyaran dalam open interest, menandakan permintaan institusional yang berkelanjutan. Investor global telah menerima XRP melalui produk yang diperdagangkan di bursa Eropa (ETP), yang diperdagangkan di bawah kerangka MiCA.

Upaya Global untuk Meningkatkan Adopsi XRP

Ripple terus mendorong integrasi XRP ke dalam infrastruktur keuangan tradisional. Perusahaan ini berkolaborasi dengan bank-bank besar, seperti State Street, pada proyek-proyek terkait tokenisasi pasar uang. Inisiatif ini memanfaatkan standar pesan ISO 20022, selaras dengan jaringan XRP untuk likuiditas yang lebih baik dan penyelesaian lebih cepat.

SEC dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) berkolaborasi untuk menciptakan regulasi yang lebih jelas untuk aset digital. Regulator global juga mengembangkan kerangka kerja yang dapat mempercepat proses persetujuan untuk ETF XRP. Dengan kemajuan ini, banyak yang mengharapkan persetujuan ETF XRP akan menarik investasi miliaran dolar dalam waktu dekat.

SBI Holdings, perusahaan Jepang, telah mengajukan ETF Bitcoin-XRP, menunjukkan kepercayaan pada kejelasan hukum XRP. Para ahli memperkirakan bahwa ETF XRP dapat menarik hingga $18 miliar pada akhir tahun setelah disetujui.

Postingan XRP ETF Mendapat Penundaan Lagi: Ripple Menyesuaikan Rencana di Tengah Ketidakpastian pertama kali muncul di CoinCentral.