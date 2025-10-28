Menemukan koin kripto terbaik untuk dibeli pada akhir 2025 berarti mencari proyek yang menyeimbangkan inovasi, fungsionalitas, dan kinerja nyata. Para trader mengamati reaksi pasar terhadap perkembangan langsung di aset-aset utama seperti XRP, Solana, dan Cardano, tetapi satu nama yang semakin banyak dibicarakan oleh para profesional adalah BlockDAG.

Alasannya? Ini bukan berdasarkan janji atau roadmap; ini adalah produk yang sudah berfungsi sekarang. Tahun ini telah menunjukkan bahwa pasar menghargai proyek yang dapat membuktikan stabilitas, kecepatan, dan utilitas jaringan daripada narasi spekulatif. Dari jaringan yang berfungsi hingga ekosistem yang kuat, berikut ini pandangan lebih dekat tentang apa yang mendorong momentum untuk kripto-kripto utama ini menuju 2026.

1. BlockDAG: Produk yang Siap Sebelum Peluncuran!

BlockDAG disebut sebagai koin kripto terbaik untuk dibeli karena sudah beroperasi, bukan teoretis. "Awakening Testnet" langsung memproses hingga 15.000 transaksi per detik, membuktikan bahwa ia dapat menangani permintaan jaringan yang nyata. Lebih dari 20.000 penambang sudah aktif, menunjukkan bahwa adopsinya asli dan terdesentralisasi.

Dibangun di atas arsitektur hybrid Proof-of-Work dan Directed Acyclic Graph (DAG), BlockDAG menawarkan keamanan tingkat Bitcoin dan throughput secepat kilat. Hasilnya adalah jaringan yang siap bagi pengembang untuk menerapkan dApps tanpa masalah skalabilitas.

Metrik penjualan awal memperkuat fondasi kuatnya: lebih dari $430 juta terkumpul dalam 31 batch, 27 miliar koin BDAG terjual, dan lebih dari 312.000 pemegang. Harga penjualan awal saat ini berada di $0,0015, dengan rencana untuk listing mainnet di $0,05, memberikan trader kesempatan langka untuk masuk pra-peluncuran ke dalam ekosistem yang hidup.

BlockDAG tidak mencoba menemukan utilitas nanti; ia sudah berjalan dengan kecepatan penuh. Dengan kinerjanya yang tervalidasi dan permintaan yang terus bertumbuh, tidak heran para profesional melihatnya sebagai salah satu koin kripto terbaik untuk dibeli pada 2025.

2. XRP: Pembeli Institusional Memicu Rally Berikutnya

XRP kembali menjadi fokus setelah aktivitas institusional yang diperbarui meningkatkan kepercayaan dan volume perdagangan. Pada akhir Oktober 2025, token ini berada di sekitar $2,43, didukung oleh akumulasi yang meningkat dan lonjakan volume perdagangan aktif, sekitar 12% lebih tinggi dari rata-rata mingguan.

Berita utama termasuk Ripple mentransfer lebih dari 126 juta XRP (senilai sekitar $310 juta) untuk tujuan pertukaran ekuitas, menandakan komitmen ekosistem jangka panjang. Analis mengatakan bahwa jika harga XRP mempertahankan momentum di atas $2,60, resistensi berikutnya bisa membawanya lebih dekat ke kisaran $3,60–$4,00.

Faktor institusional juga memainkan peran kunci. Evernorth Holdings yang didukung Ripple merencanakan penggalangan dana sebesar $1 miliar untuk mengakumulasi XRP, sementara diskusi ETF terus beredar. Meskipun ada risiko koreksi jangka pendek jika $2,67 gagal, pertumbuhan XRP yang konsisten dalam kemitraan dan utilitas membuatnya tetap berada dalam daftar pendek bagi mereka yang mengevaluasi koin kripto terbaik untuk dibeli kuartal ini.

3. Solana: Jaringan Aktif, Tekanan Jangka Pendek

Solana tetap menjadi salah satu blockchain yang paling aktif digunakan, tetapi bulan-bulan terakhir telah membawa hasil yang beragam. Diperdagangkan mendekati $187 setelah penurunan bulanan 22%, jaringan ini masih memproses lebih dari 3.500 transaksi per detik dan menampung sekitar 3,7 juta dompet aktif setiap hari.

Kemitraan baru dengan Helius dan Twinstake memperkuat infrastrukturnya untuk adopsi institusional, sementara jumlah total transaksinya untuk tahun ini telah melampaui 23 miliar. Metrik ini mengkonfirmasi bahwa aktivitas dan keterlibatan ekosistem tetap tinggi meskipun harga turun.

Namun, sentimen jangka pendek telah mendingin setelah penghentian perangkat Saga dari Solana Mobile. Analis mengawasi dukungan kunci di dekat $174 dan $155; penembusan di bawah bisa memperpanjang kerugian hingga $130. Namun, skala jaringan dan aktivitas pengembang Solana menjadikannya nama yang konsisten dalam daftar koin kripto terbaik untuk dibeli, terutama jika pasar mendapatkan kembali selera risiko yang lebih luas pada 2026.

4. Cardano: Kekuatan Ekosistem di Tengah Tekanan Harga

Cardano terus menarik perhatian pengembang meskipun harganya cenderung turun. ADA saat ini diperdagangkan sekitar $0,63, turun sekitar 22% dalam sebulan terakhir. Namun, lebih dari 2.000 proyek sedang dibangun di jaringannya, termasuk pencetakan penuh 24 miliar token NIGHT di sidechain Midnight-nya.

Ini mencerminkan ekspansi yang stabil dalam ekosistemnya. Yayasan Cardano juga telah mengajukan ekstensi nama domain baru, ".ada" dan ".cardana," yang bertujuan untuk meningkatkan alat identitas untuk integrasi Web3.

Secara teknis, ADA menghadapi dukungan kritis di dekat $0,62, dengan potensi penurunan ke $0,52 jika sentimen melemah. Pergerakan paus besar telah menambah tekanan jangka pendek, tetapi analis mencatat kemungkinan rebound ke $1,00 jika katalis adopsi mulai bekerja.

Perkembangan ini, meskipun hati-hati, membuat Cardano tetap berada dalam radar para trader yang memindai daftar koin kripto terbaik untuk dibeli, terutama mereka yang memprioritaskan kasus penggunaan jangka panjang daripada spekulasi cepat.

Mengapa BlockDAG Memimpin Line-Up 2025

Melihat perilaku pasar saat ini, baik XRP dan Solana menunjukkan kekuatan institusional dan teknis, sementara Cardano terus memperluas ekosistem pengembangannya. Namun tidak ada yang menggabungkan kecepatan, stabilitas, dan utilitas real-time seperti yang dilakukan BlockDAG. Testnet-nya sudah aktif, jaringannya berfungsi, dan permintaan penjualan awal membuktikan kepercayaan investor.

Dalam industri yang penuh dengan janji, BlockDAG menonjol sebagai produk jadi dengan hasil yang terukur. Bagi siapa pun yang bertanya-tanya koin kripto terbaik untuk dibeli sebelum 2026, jawabannya mungkin tidak terletak pada favorit lama tetapi pada proyek yang sudah memberikan apa yang masih dibangun oleh yang lain.

Disclaimer Harap diperhatikan bahwa semua informasi, termasuk peringkat, saran, dan ulasan kami, hanya untuk tujuan pendidikan. Investasi kripto membawa risiko tinggi, dan CryptoNinjas tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan tentukan tingkat toleransi risiko Anda; ini akan membantu Anda membuat keputusan trading yang terinformasi.

