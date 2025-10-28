BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
PANews melaporkan pada 28 Oktober bahwa ZetaChain, blockchain serba guna, telah secara resmi menerbitkan white paper Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) sesuai dengan Regulasi Uni Eropa (EU) 2023/1114. Ini menjadikan ZETA salah satu token jaringan Layer 1 pertama yang mencapai kepatuhan MiCAR, meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna dan institusi di Kawasan Ekonomi Eropa (EEA). Selain mencapai kepatuhan MiCAR di Eropa, ZetaChain juga telah secara resmi diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA) di bawah Rezim Token Kripto. Pengakuan ini mengizinkan penggunaan ZETA di Pusat Keuangan Internasional Dubai (DIFC).PANews melaporkan pada 28 Oktober bahwa ZetaChain, blockchain serba guna, telah secara resmi menerbitkan white paper Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) sesuai dengan Regulasi Uni Eropa (EU) 2023/1114. Ini menjadikan ZETA salah satu token jaringan Layer 1 pertama yang mencapai kepatuhan MiCAR, meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna dan institusi di Kawasan Ekonomi Eropa (EEA). Selain mencapai kepatuhan MiCAR di Eropa, ZetaChain juga telah secara resmi diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA) di bawah Rezim Token Kripto. Pengakuan ini mengizinkan penggunaan ZETA di Pusat Keuangan Internasional Dubai (DIFC).

ZetaChain Mengumumkan Kepatuhan EU MiCAR dan Akreditasi Otoritas Jasa Keuangan Dubai

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/10/28 07:41
Whiterock
WHITE$0.0001297+5.27%
ZetaChain
ZETA$0.0752-4.19%
Solayer
LAYER$0.1636-3.65%
Areon Network
AREA$0.02468+26.17%
TokenFi
TOKEN$0.004985-3.74%

PANews melaporkan pada 28 Oktober bahwa ZetaChain, blockchain serba guna, telah secara resmi menerbitkan white paper Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) sesuai dengan Regulasi Uni Eropa (EU) 2023/1114. Ini menjadikan ZETA salah satu token jaringan Layer 1 pertama yang mencapai kepatuhan MiCAR, meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna dan institusi di Kawasan Ekonomi Eropa (EEA). Selain mencapai kepatuhan MiCAR di Eropa, ZetaChain juga telah secara resmi diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA) di bawah Rezim Token Kripto. Pengakuan ini mengizinkan penggunaan ZETA di Pusat Keuangan Internasional Dubai (DIFC).

Peluang Pasar
Logo Whiterock
Harga Whiterock(WHITE)
$0.0001297
$0.0001297$0.0001297
+0.69%
USD
Grafik Harga Live Whiterock (WHITE)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network Meluncurkan x402z untuk Pembayaran AI yang Mengutamakan Privasi

Mind Network meluncurkan x402z untuk mengaktifkan pembayaran agen AI yang mengutamakan privasi menggunakan FHE untuk memperkuat transaksi A2A yang aman di seluruh ekosistem Web3, DeFi, dan AI.
Bagikan
Blockchainreporter2026/01/12 20:10
Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

Saham Taiwan Semiconductor (TSM): Pendapatan Q4 Diperkirakan Mencapai Rekor karena Permintaan Chip AI

TLDR TSMC melaporkan laba Q4 hari Kamis dengan analis memperkirakan pertumbuhan laba 27% menjadi T$475,2 miliar. Pendapatan kuartal keempat meningkat 20,45% didorong oleh 3-nanometer
Bagikan
Blockonomi2026/01/12 20:45
Kripto $0,014 yang Dipercaya Analis Dapat Menjadi Token AI Top-10 pada 2028 — Penjelasan Proyeksi Keuntungan 900× Ozak AI.

Kripto $0,014 yang Dipercaya Analis Dapat Menjadi Token AI Top-10 pada 2028 — Penjelasan Proyeksi Keuntungan 900× Ozak AI.

Ozak AI saat ini sedang naik ke puncak token berbasis AI yang sedang berkembang di pasar cryptocurrency. Ozak AI mungkin masuk dalam 10 besar token AI pada tahun 2028, menurut
Bagikan
LiveBitcoinNews2026/01/12 20:16