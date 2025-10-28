ZetaChain Mengumumkan Kepatuhan EU MiCAR dan Akreditasi Otoritas Jasa Keuangan Dubai

PANews melaporkan pada 28 Oktober bahwa ZetaChain, blockchain serba guna, telah secara resmi menerbitkan white paper Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) sesuai dengan Regulasi Uni Eropa (EU) 2023/1114. Ini menjadikan ZETA salah satu token jaringan Layer 1 pertama yang mencapai kepatuhan MiCAR, meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna dan institusi di Kawasan Ekonomi Eropa (EEA). Selain mencapai kepatuhan MiCAR di Eropa, ZetaChain juga telah secara resmi diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA) di bawah Rezim Token Kripto. Pengakuan ini mengizinkan penggunaan ZETA di Pusat Keuangan Internasional Dubai (DIFC). PANews melaporkan pada 28 Oktober bahwa ZetaChain, blockchain serba guna, telah secara resmi menerbitkan white paper Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR) sesuai dengan Regulasi Uni Eropa (EU) 2023/1114. Ini menjadikan ZETA salah satu token jaringan Layer 1 pertama yang mencapai kepatuhan MiCAR, meningkatkan aksesibilitas bagi pengguna dan institusi di Kawasan Ekonomi Eropa (EEA). Selain mencapai kepatuhan MiCAR di Eropa, ZetaChain juga telah secara resmi diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan Dubai (DFSA) di bawah Rezim Token Kripto. Pengakuan ini mengizinkan penggunaan ZETA di Pusat Keuangan Internasional Dubai (DIFC).