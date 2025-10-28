BursaDEX+
PANews melaporkan pada 28 Oktober bahwa, menurut data SoSoValue, berbagai sektor pasar kripto mengalami sedikit penurunan setelah periode pertumbuhan berkelanjutan. Sektor Layer 2 memimpin dengan penurunan 24 jam sebesar 4,46%. Dalam sektor tersebut, Mantle (MNT) turun 5,43%, Zora (ZORA) turun 7,58%, dan Merlin Chain (MERL), yang sebelumnya mengalami kenaikan signifikan, turun 16,80%. Selain itu, Bitcoin (BTC) turun 0,80%, mundur ke $114.000. Ethereum (ETH) turun 1,43%, jatuh di bawah level $4.200. Di sektor lain, sektor CeFi turun 0,35% dalam 24 jam, di antaranya Aster (ASTER) turun 8,44%; sektor PayFi turun 0,86%, dan Ultima (ULTIMA) relatif kuat, naik 5,36%; sektor Layer1 turun 1,33%, tetapi Hedera (HBAR) naik 6,05%, yang mungkin dipengaruhi oleh ekspektasi pencatatan HBAR spot ETF di Nasdaq pada hari Selasa; sektor Meme turun 2,73%, dan dalam sektor tersebut, MemeCore (M) dan OFFICIAL TRUMP (TRUMP) naik melawan tren masing-masing sebesar 4,90% dan 9,96%; sektor DeFi turun 2,86%, dan Uniswap (UNI) turun 4,70%.

Sektor kripto secara umum mengalami penurunan, dengan sektor Layer2 memimpin penurunan lebih dari 4%.

Penulis: PANewsSumber: PANews
2025/10/28 10:40
4
4$0,02371-5,34%
Solayer
LAYER$0,162-4,59%
Mantle
MNT$0,9436-4,38%
Zora
ZORA$0,036998-2,20%
Merlin Chain
MERL$0,25504-0,27%

PANews melaporkan pada 28 Oktober bahwa, menurut data SoSoValue, berbagai sektor pasar kripto mengalami sedikit penurunan setelah periode pertumbuhan yang berkelanjutan. Sektor Layer 2 memimpin dengan penurunan 24 jam sebesar 4,46%. Dalam sektor tersebut, Mantle (MNT) turun 5,43%, Zora (ZORA) turun 7,58%, dan Merlin Chain (MERL), yang sebelumnya mengalami kenaikan signifikan, turun 16,80%. Selain itu, Bitcoin (BTC) turun 0,80%, mundur ke $114.000. Ethereum (ETH) turun 1,43%, jatuh di bawah level $4.200.

Di sektor lain, sektor CeFi turun 0,35% dalam 24 jam, di antaranya Aster (ASTER) turun 8,44%; sektor PayFi turun 0,86%, dan Ultima (ULTIMA) relatif kuat, naik 5,36%; sektor Layer1 turun 1,33%, tetapi Hedera (HBAR) naik 6,05%, yang mungkin dipengaruhi oleh ekspektasi pencatatan ETF spot HBAR di Nasdaq pada hari Selasa; sektor Meme turun 2,73%, dan dalam sektor tersebut, MemeCore (M) dan OFFICIAL TRUMP (TRUMP) naik melawan tren masing-masing sebesar 4,90% dan 9,96%; sektor DeFi turun 2,86%, dan Uniswap (UNI) turun 4,70%.

