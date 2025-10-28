Rosalía Kembali Dengan Björk Dan Yves Tumor Untuk Single Baru Penuh Kemenangan 'Berghain'

Rosalía Variety via Getty Images

Rosalía meroket ke ketenaran global dengan album 2018-nya El Mal Querer, meraih Grammy Latin untuk Album Terbaik Tahun Ini untuk proyek neo-flamenco yang menggabungkan pelatihan musik klasiknya. Dengan album 2022-nya Motomami, secara sonik dia meninggalkan Spanyol tanah kelahirannya untuk menyelami berbagai genre dari seluruh spektrum musik Latin seperti reggaeton hingga bachata.

Kini, Rosalía kembali ke perspektif inovatif pada musik klasik yang membuatnya terkenal. Single barunya "Berghain," kolaborasi dengan sesama seniman avant-garde Björk dan Yves Tumor, kini telah dirilis sebagai cita rasa pertama dari album studio keempatnya yang akan datang, Lux. Dan meskipun lagu ini dinamai menurut klub malam paling terkenal di dunia, jangan harapkan ketukan yang menggelegar di sini. Lagu ini adalah kemenangan yang didukung orkestra seolah-olah dari soundtrack film. Ini adalah pilihan alami bagi penyanyi tersebut, yang telah mengasah kemampuannya di program flamenco bergengsi Catalonia College of Music yang hanya menerima satu siswa per tahun.

Satu-satunya koneksi ke Berlin dalam lagu ini adalah lirik berbahasa Jerman yang dinyanyikan oleh paduan suara dan oleh Rosalía sendiri. "Ketakutannya adalah ketakutanku / Kemarahannya adalah kemarahanku / Cintanya adalah cintaku / Darahnya adalah darahku," dia bernyanyi secara operatik dalam bahasa Jerman. "Api menembus otakku / Seperti boneka beruang timah / Aku menyimpan banyak hal di hatiku / Itulah mengapa hatiku begitu berat." Björk meminjamkan vokalnya untuk jembatan yang terengah-engah, menyatakan "Satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita adalah melalui intervensi ilahi / Satu-satunya cara aku akan diselamatkan adalah melalui intervensi ilahi."

Meskipun mungkin tampak Rosalía sedang memberi penghormatan kepada El Mal Querer dan suara pra-Motomami-nya dengan "Berghain" dan Lux, para penggemar harus bersiap untuk mendengar sesuatu yang benar-benar baru; bahkan "Berghain" sendiri lebih megah dalam skala dibandingkan dengan trek-trek yang lebih sederhana pada album kedua yang membuatnya melejit.

"Saya belum pernah melakukan proyek seperti ini sebelumnya. Ini sangat berbeda dari apa yang telah saya lakukan. Saya bisa katakan ini memiliki niat untuk menggunakan suara yang lebih berbeda, palet orkestra yang lebih beragam, dan tema yang berbeda," kata penyanyi tersebut di acara radio Anda Ya sebelum perilisan lagu, menggoda "Ada banyak inspirasi dalam spiritualitas, dan saya akan berhenti sampai di situ."

Rosalía tidak pernah terburu-buru merilis album, dan ketika datang ke pembuatan Lux, dia tetap berpegang pada M.O. yang sama yang membawanya ke posisinya sekarang. "Kekuatan pendorong yang membuat Anda terus membuat musik, terus berkreasi, harus berasal dari tempat yang murni," katanya kepada Elle pada Agustus. "Motif seperti uang, kesenangan, kekuasaan... Saya tidak merasa itu subur. Tidak akan ada yang keluar dari sana yang benar-benar menarik minat saya. Itu adalah subjek yang tidak menginspirasi saya."

Lux akan dirilis pada 7 November.