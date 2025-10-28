BursaDEX+
EUR/GBP naik lebih tinggi mendekati 0,8750 karena prospek kebijakan ECB yang berhati-hati

EUR/GBP menguat setelah mencatat kerugian kecil pada sesi sebelumnya, diperdagangkan sekitar 0,8740 selama jam perdagangan Eropa pada hari Selasa. Pasangan mata uang ini menguat setelah rilis Survei Kepercayaan Konsumen GfK dari Jerman, yang turun ke -24,1 untuk November dari -22,5 yang sedikit direvisi sebelumnya, di bawah ekspektasi pasar sebesar -22,0. Ini menandai pembacaan terendah sejak April.

Pasangan EUR/GBP mendapat dukungan karena Bank Sentral Eropa (ECB) secara luas diantisipasi akan mempertahankan suku bunganya setelah para pembuat kebijakan mengisyaratkan bahwa siklus pelonggaran kemungkinan telah berakhir. Futures suku bunga kini mengimplikasikan hanya peluang kecil untuk pemotongan tambahan hingga akhir 2026. Para pedagang menunggu data inflasi Jerman awal untuk Oktober dan Produk Domestik Bruto (PDB) Eurozone Q3, yang akan dipublikasikan nanti minggu ini.

Namun, Euro (EUR) mungkin mengalami kesulitan karena ketidakpastian politik di Prancis. Pemimpin Partai Sosialis Olivier Faure telah memperingatkan bahwa ia akan bergerak untuk menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Sébastien Lecornu jika tuntutan anggaran partainya tidak dipenuhi. Sementara itu, Moody's Ratings merevisi prospek Prancis menjadi "negatif," mengutip risiko kebuntuan politik dan defisit fiskal yang terus tinggi.

Sebaliknya, Pound Sterling (GBP) mungkin menghadapi tantangan terhadap mata uang lainnya karena kemungkinan pelonggaran lebih lanjut oleh Bank of England (BoE), didorong oleh kekhawatiran atas prospek fiskal Inggris (UK) menjelang Anggaran Musim Gugur November. Pasar kini memperkirakan kemungkinan lebih tinggi untuk pemotongan suku bunga 25 basis poin pada November, setelah inflasi yang stabil di Inggris untuk September dan tanda-tanda tambahan pendinginan di pasar tenaga kerja.

Sumber: https://www.fxstreet.com/news/eur-gbp-edges-higher-to-near-08750-due-to-cautious-ecb-policy-outlook-202510280758

EUR/GBP naik lebih tinggi mendekati 0,8750 karena prospek kebijakan ECB yang berhati-hati

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2025/10/28 16:55
EUR/GBP menguat setelah mencatat kerugian kecil pada sesi sebelumnya, diperdagangkan sekitar 0,8740 selama jam perdagangan Eropa pada hari Selasa. Pasangan mata uang ini menguat setelah rilis Survei Kepercayaan Konsumen GfK dari Jerman, yang turun ke -24,1 untuk November dari -22,5 yang sedikit direvisi sebelumnya, di bawah ekspektasi pasar sebesar -22,0. Ini menandai pembacaan terendah sejak April.

Pasangan EUR/GBP mendapat dukungan karena Bank Sentral Eropa (ECB) secara luas diantisipasi akan mempertahankan suku bunganya setelah para pembuat kebijakan memberi sinyal bahwa siklus pelonggaran kemungkinan telah berakhir. Futures suku bunga sekarang hanya mengimplikasikan peluang kecil untuk pemotongan tambahan hingga akhir 2026. Para pedagang menunggu data inflasi Jerman awal untuk Oktober dan Produk Domestik Bruto (PDB) Eurozone Q3, yang akan dipublikasikan nanti minggu ini.

Namun, Euro (EUR) mungkin mengalami kesulitan karena ketidakpastian politik di Prancis. Pemimpin Partai Sosialis Olivier Faure telah memperingatkan bahwa ia akan bergerak untuk menjatuhkan pemerintahan Perdana Menteri Sébastien Lecornu jika tuntutan anggaran partainya tidak dipenuhi. Sementara itu, Moody's Ratings merevisi prospek Prancis menjadi "negatif," mengutip risiko kebuntuan politik dan defisit fiskal yang terus tinggi.

Sebaliknya, Pound Sterling (GBP) mungkin menghadapi tantangan terhadap mata uang lainnya karena kemungkinan pelonggaran lebih lanjut oleh Bank of England (BoE), didorong oleh kekhawatiran atas prospek fiskal Inggris (UK) menjelang Anggaran Musim Gugur November. Pasar sekarang memperkirakan kemungkinan lebih tinggi untuk pemotongan suku bunga 25 basis poin pada November, setelah inflasi yang stabil di Inggris untuk September dan tanda-tanda tambahan pendinginan di pasar tenaga kerja.

Source: https://www.fxstreet.com/news/eur-gbp-edges-higher-to-near-08750-due-to-cautious-ecb-policy-outlook-202510280758

