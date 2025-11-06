Base Mengumumkan 50 Finalis untuk Batches Startup Track

PANews melaporkan pada 6 November bahwa, menurut Base, 725 proyek mendaftar untuk "Base Batches Startup," dengan 50 akhirnya masuk ke final untuk menampilkan karya mereka di Demo Day EFDevcon. Daftar resmi mencakup beberapa proyek dan posisi mereka: Neurobro (riset investasi AI), Talentir (penyelesaian kreator), Delta3Protocol (hasil tinggi stablecoin), HydrexFi (pusat likuiditas), NetMindAI (AI terdesentralisasi), MynaWallet (dompet ID pemerintah Jepang), Opal DEX (keberlanjutan privasi), dan Fractalized (tokenisasi aset maritim), di antara yang lain. Proyek-proyek yang masuk daftar pendek mencakup sektor seperti pembayaran, permainan, pasar prediksi, penyelesaian lintas batas, hasil terstruktur, dan jejaring sosial.