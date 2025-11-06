Perusahaan "Quantum 4" melihat valuasi meningkat 100% tahun ini

Kelompok saham komputasi Kuantum murni yang dikenal di Wall Street sebagai "Quantum 4" telah melonjak lebih dari 100% tahun ini.

Keempat perusahaan (Rigetti, IonQ, D-Wave Quantum, dan Quantum Computing Inc) telah menjadi pusat dari salah satu tren pasar yang paling panas, meskipun investor kesulitan memahami apa sebenarnya arti dari valuasi-valuasi ini.

Harga telah tidak stabil, dengan fluktuasi besar terjadi dalam periode singkat. Pedagang dan analis berusaha memahami bagaimana menilai teknologi yang masih berkembang dan belum dikomersialkan secara luas.

Perusahaan-perusahaan tersebut sedang bekerja untuk membangun mesin yang menggunakan teori Kuantum untuk menyelesaikan tugas yang tidak dapat ditangani oleh komputer saat ini, kemungkinan didukung oleh kecerdasan buatan.

Pendukung mengatakan teknologi ini dapat membentuk ulang bidang-bidang seperti kriptografi dan pengembangan obat.

Gelombang minat telah menyebabkan pergerakan tajam pada harga saham. Banyak investor memperlakukan perusahaan-perusahaan ini sebagai klaim awal pada model komputasi masa depan yang belum tiba.

Valuasi berfluktuasi saat investor mencoba menetapkan harga masa depan

Sylvia Jablonski, chief investment officer dari Defiance ETFs, yang mengawasi Defiance Quantum fund (QTUM), mengatakan, "Tiba-tiba, rasanya seperti fiksi ilmiah telah bergerak ke dunia kemungkinan teknologi nyata."

Pernyataan tersebut mencerminkan betapa cepatnya sentimen seputar sektor ini telah berubah, meskipun bisnis-bisnis tersebut tetap tidak menguntungkan.

Laporan keuangan menunjukkan kerugian, meskipun Rigetti mencatat laba kuartalan pada awal 2025 karena perubahan nilai sekuritas yang dimilikinya, bukan dari operasi inti.

Volatilitas telah sangat jelas pada saham Rigetti. Steve Sosnick, chief markets strategist di Interactive Brokers, mengatakan, "Berapa harga yang tepat untuk membayar sepotong masa depan?"

Rigetti diperdagangkan pada $1,06 per saham di awal tahun sebelum naik ke $58. Pada akhir Oktober, saham ini menjadi saham keempat yang paling aktif diperdagangkan di antara pelanggan Interactive Brokers.

Lebih banyak saham Rigetti berpindah tangan dibandingkan Apple atau Amazon, dua perusahaan terbesar di dunia. Rigetti sekarang diperdagangkan mendekati $38, memberikannya valuasi lebih dari 1.000 kali penjualannya. Sebagai perbandingan, Nvidia diperdagangkan sekitar 50 kali penjualan.

Christopher Poch, CEO Promethium Advisors, yang bekerja dengan klien kaya, menggambarkan penetapan harga sebagai "pertunjukan sulap." Dia mengatakan, "Bagaimana lagi Anda bisa menjelaskan perusahaan yang memiliki kapitalisasi pasar $13 miliar tetapi hanya $22 juta dalam perkiraan pendapatan?"

Konsensus pendapatan LSEG menunjukkan Rigetti diproyeksikan menghasilkan $21,9 juta pada 2026. Angka-angka tersebut menggambarkan kesenjangan valuasi yang dihadapi investor.

Analis mengubah target harga mereka saat minat perusahaan melonjak

Art Hogan, chief market strategist di B. Riley Wealth, mengatakan pedagang telah mengelompokkan keempat perusahaan ini bersama sebagai "Quantum 4," memisahkan mereka dari nama-nama besar seperti IBM dan Alphabet, yang juga bekerja pada komputasi Kuantum.

Bahkan dengan valuasi tinggi, beberapa analis masih merekomendasikan saham-saham tersebut. David Williams di Benchmark Equity Research menilai Rigetti sebagai "beli" dan menaikkan target harganya dari $20 menjadi $50 bulan lalu.

Dia diduga memberi tahu Reuters, "Valuasi pada nama-nama kuantum lebih merupakan seni daripada sains." Pada hari Senin, analis B. Riley Craig Ellis menurunkan peringkat Rigetti menjadi "Netral," mengutip "valuasi premium" dan risiko terkait kemungkinan penutupan pemerintah AS. Namun Ellis menaikkan target harganya dari $35 menjadi $42. Rigetti diperdagangkan pada $36,43 pada hari Selasa, turun hampir 7%.

Bank dan perusahaan telah mulai menunjukkan minat.

JPMorgan Chase mengatakan bulan lalu berencana untuk berinvestasi hingga $10 miliar di sektor-sektor strategis seperti komputasi Kuantum. IBM dan HSBC mengatakan pada September bahwa mereka menggunakan sistem berbasis Kuantum untuk membuat algoritma perdagangan obligasi baru.

Laporan muncul minggu lalu yang menunjukkan pemerintah AS mungkin juga mempertimbangkan untuk mendanai perusahaan Kuantum dengan imbalan saham ekuitas. Seorang pejabat Departemen Perdagangan AS mengatakan bahwa lembaga tersebut "saat ini tidak menegosiasikan" rencana semacam itu.

Laporan McKinsey memperkirakan pasar komputasi Kuantum dapat tumbuh melebihi $100 miliar. Tetapi kemajuan sejauh ini masih terbatas.

Rick Bradt, seorang manajer portofolio di Neuberger Berman, mengatakan, "Ini adalah cawan suci komputasi; kasus penggunaannya tidak dapat disangkal, dan tidak dapat disangkal luar biasa. Tetapi masih banyak ketidakpastian tentang waktunya."

Tampil di tempat yang penting. Beriklan di Cryptopolitan Research dan jangkau investor dan pembangun kripto yang paling tajam.