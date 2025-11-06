Paus Bitcoin Menarik Dana, Ritel Meningkatkan Taruhan – Struktur Kepemilikan BTC Menghadapi Perubahan Besar

Daftar untuk Newsletter Kami!
Untuk pembaruan dan penawaran eksklusif masukkan email Anda.
Nama saya Godspower Owie, dan saya bekerja untuk platform berita NewsBTC dan Bitcoinist. Terkadang saya suka menganggap diri saya sebagai penjelajah karena saya senang mengeksplorasi tempat-tempat baru, mempelajari hal-hal baru, terutama yang berharga, dan bertemu dengan orang-orang baru yang berdampak pada hidup saya, sekecil apapun itu. Saya menghargai keluarga, teman, karir, dan waktu saya. Sungguh, itu mungkin aspek paling penting dari keberadaan setiap orang. Bukan ilusi, tapi impian yang saya kejar.
Situs web ini menggunakan cookie. Dengan terus menggunakan situs web ini, Anda memberikan persetujuan untuk penggunaan cookie. Kunjungi Pusat Privasi atau Kebijakan Cookie kami. Saya Setuju
Sumber: https://bitcoinist.com/bitcoin-whales-cash-out/
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected]
agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.